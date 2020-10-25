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Haber Giriş: 25.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bengü'nün hayatında yaptığı en cesur hareket

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Bengü'nün hayatında yaptığı en cesur hareket
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BENGÜ, Mert Vidinli’nin Instagram’da yayınlanan “Sıkıştıran Sorular” programına konuk oldu.

Şarkıcı, “Hayatında en cesurca yaptığın hareket neydi” sorusuna “17 yaşında tek başına İstanbul’a gelmekti” yanıtını verdi ve ekledi: “Kızım Zeynep’i tek başına göndermeye cesaret edemem.” Ev yemekleri pişirmede kendisine güvendiğini dile getiren Bengü, ıstakozu asla yemeyeceğini söyledi. Bengü, hayatındaki en heyecanlı anı ise anne olduğunda yaşadığını belirtti.

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