Bengü'nün hayatında yaptığı en cesur hareket

Şarkıcı, “Hayatında en cesurca yaptığın hareket neydi” sorusuna “17 yaşında tek başına İstanbul’a gelmekti” yanıtını verdi ve ekledi: “Kızım Zeynep’i tek başına göndermeye cesaret edemem.” Ev yemekleri pişirmede kendisine güvendiğini dile getiren Bengü, ıstakozu asla yemeyeceğini söyledi. Bengü, hayatındaki en heyecanlı anı ise anne olduğunda yaşadığını belirtti.

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