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Bengü'nün hayatında yaptığı en cesur hareket
BENGÜ, Mert Vidinli’nin Instagram’da yayınlanan “Sıkıştıran Sorular” programına konuk oldu.
Şarkıcı, “Hayatında en cesurca yaptığın hareket neydi” sorusuna “17 yaşında tek başına İstanbul’a gelmekti” yanıtını verdi ve ekledi: “Kızım Zeynep’i tek başına göndermeye cesaret edemem.” Ev yemekleri pişirmede kendisine güvendiğini dile getiren Bengü, ıstakozu asla yemeyeceğini söyledi. Bengü, hayatındaki en heyecanlı anı ise anne olduğunda yaşadığını belirtti.
Menopoz sonrası kemik kırıklarına dikkat!Kemik canlı bir dokudur ve kemik yapım ve yıkım döngüsü yaşam boyu devam eder. Ergenlik çağında kemik yapımı hızlıdır. Ancak yaşlandıkça, özellikle kadınlarda menopoz döneminden başlayarak, erkeklerde ise bundan yaklaşık 10 yıl sonra kemik yıkımı artar. Peki, ama yaşam boyu sağlıklı kemikler için ne yapmak gerekir. Prof. Dr. Şansın Tüzün ve Prof. Ülkü Akarırmak anlatıyor… (Sponsorlu İçerik)
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