Bengü'den eleştirilere yanıt: Anneliğime dokunmayın!

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Şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuş, 2019'da da kızı Zeynep'i dünyaya getirmişti.

Bengü geçtiğimiz kasım ayında ikinci kez anne oldu. Dünyaya getirdiği oğluna da Selim adını verdi.

Yeni yılı sahnede karşılayacağını duyuran Bengü'ye bazı takipçileri tepki gösterdi.

Gözden Kaçmasın Bengü'den kızı Zeynep ve oğlu Selim ile ev hali paylaşımı Haberi görüntüle

'Yılbaşı gecesini evde çocuklarıyla birlikte geçirmesinin daha doğru olacağı' yönünde eleştirilere maruz kalan şarkıcı, Instagram sayfasında açıklama yayınladı:

"İzin almam gerekir miydi bilmiyorum ama bu ve bunun gibi yorum yapan kadın dostlarıma toplu bir cevap yazma gereği duydum. Müsaade ederseniz ben yarın oğlumun ve benim 40'ımızı çıkardıktan sonra işime dönüyorum. Çünkü ben en sevdiğim işi yaparak, çalışarak, üreterek ve şarkı söyleyerek mutluyum. Ben mutluysam çocuklarım da mutlu. Yılbaşı gecesi de onları erkenden öpüp, koklayıp ve uyutup sahnemde olacağım. Ne olur kimse kimsenin özel alanına girmesin! Nasıl anne olacağını en iyi annenin kendisi bilir. Yargılamayın ve sakın kimsenin anneliğine dokunmayın!"