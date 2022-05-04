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BengÃ¼ oÄŸlunun yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ilk kez gÃ¶sterdi.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± aile fotoÄŸrafÄ±nÄ±n altÄ±na "biz" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Gözden KaçmasÄ±n Bengü ikinci kez anne oldu Haberi görüntüle

BengÃ¼ dÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2. Sayfa programÄ±nda eÅŸi ile tanÄ±ÅŸma hikayesini anlatmÄ±ÅŸtÄ±:

"Biz Selim'le Ã§ok uzun yÄ±llar Ã¶nce aynÄ± ortamda bir araya geldik ve biz bunu ikimiz de sonradan hatÄ±rladÄ±k. Selim daha Ã¶nceden hatÄ±rladÄ±. Ben bunun biraz kader olduÄŸunu inanÄ±yorum. Kenan'a vokal yaparken ben, MaÃ§ka'da bir mekanda sahneye Ã§Ä±kÄ±yorduk.O da ortak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla gelmiÅŸti. Orda o saniyeyi yaÅŸarsÄ±n ama Ã¶yle kalÄ±r ya. Ã–yle bir ÅŸeydi. SonrasÄ±nda da ortak arkadaÅŸÄ±mÄ±z Eda, hatta nikah ÅŸahidimizdi. Eda'nÄ±n yanÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce ilk Selim'i takip ettim. Ve hayatta yapmam bÃ¶yle bir ÅŸey, ekibimde biliyor beni 'BengÃ¼HanÄ±m, Selim diye birini takip etmiÅŸ' diyecekler dedim ama takip ettim Ã§Ã¼nkÃ¼ biliyorum bir ÅŸey var, tutamÄ±yorum kendimi. Selim de sabah iÅŸe giderken gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve hayran sayfasÄ± sanmÄ±ÅŸ. Ben oradan bir cÃ¼mlelere girip Selim'e "Kusura bakma seni takip ettim ama inÅŸallah rahatsÄ±z olmadÄ±n. Eda'ya da sÃ¶yledim sanki seni bir yerden tanÄ±yorum' tarzÄ± bir mesaj yazdÄ±m. O da 'Bu sohbeti mesaj yÃ¶ntemiyle deÄŸil de telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸelim istersen' deyip bana telefon numarasÄ±nÄ± yazdÄ±. Sonra ben on beÅŸ gÃ¼n hiÃ§ mesaj atmadÄ±m, utandÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼. Sonra yeniden konuÅŸtuk"

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