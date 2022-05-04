HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDAMUCÄ°ZE LEZZETLER
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bengü oÄŸlu Selim'in yüzünü gösterdi

#Bengü#Selim SelimoÄŸlu#Zeynep Selim OÄŸlu
BengÃ¼ oÄŸlu Selimin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi

2018 yÄ±lÄ±nda Selim SelimoÄŸlu ile nikah masasona oturan BengÃ¼, 2019'da kÄ±zÄ± Zeynep'i geÃ§tiÄŸimiz kasÄ±m ayÄ±nda ise ikinci Ã§ocuÄŸu Selim'i dÃ¼nyaya getirmiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

BengÃ¼ oÄŸlunun yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ilk kez gÃ¶sterdi.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± aile fotoÄŸrafÄ±nÄ±n altÄ±na "biz" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Gözden KaçmasÄ±n

BengÃ¼ ikinci kez anne olduBengü ikinci kez anne olduHaberi görüntüle

BengÃ¼ dÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2. Sayfa programÄ±nda eÅŸi ile tanÄ±ÅŸma hikayesini anlatmÄ±ÅŸtÄ±:

"Biz Selim'le Ã§ok uzun yÄ±llar Ã¶nce aynÄ± ortamda bir araya geldik ve biz bunu ikimiz de sonradan hatÄ±rladÄ±k. Selim daha Ã¶nceden hatÄ±rladÄ±. Ben bunun biraz kader olduÄŸunu inanÄ±yorum. Kenan'a vokal yaparken ben, MaÃ§ka'da bir mekanda sahneye Ã§Ä±kÄ±yorduk.O da ortak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla gelmiÅŸti. Orda o saniyeyi yaÅŸarsÄ±n ama Ã¶yle kalÄ±r ya. Ã–yle bir ÅŸeydi. SonrasÄ±nda da ortak arkadaÅŸÄ±mÄ±z Eda, hatta nikah ÅŸahidimizdi. Eda'nÄ±n yanÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce ilk Selim'i takip ettim. Ve hayatta yapmam bÃ¶yle bir ÅŸey, ekibimde biliyor beni 'BengÃ¼HanÄ±m, Selim diye birini takip etmiÅŸ' diyecekler dedim ama takip ettim Ã§Ã¼nkÃ¼ biliyorum bir ÅŸey var, tutamÄ±yorum kendimi. Selim de sabah iÅŸe giderken gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve hayran sayfasÄ± sanmÄ±ÅŸ. Ben oradan bir cÃ¼mlelere girip Selim'e "Kusura bakma seni takip ettim ama inÅŸallah rahatsÄ±z olmadÄ±n. Eda'ya da sÃ¶yledim sanki seni bir yerden tanÄ±yorum' tarzÄ± bir mesaj yazdÄ±m. O da 'Bu sohbeti mesaj yÃ¶ntemiyle deÄŸil de telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸelim istersen' deyip bana telefon numarasÄ±nÄ± yazdÄ±. Sonra ben on beÅŸ gÃ¼n hiÃ§ mesaj atmadÄ±m, utandÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼. Sonra yeniden konuÅŸtuk"

Haberin DevamÄ±

Â

BengÃ¼ oÄŸlu Selimin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Bengü#Selim SelimoÄŸlu#Zeynep Selim OÄŸlu

BAKMADAN GEÃ‡ME!

AkÄ±lalmaz iddialar... GerÃ§ekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yÄ±llÄ±k fÄ±rtÄ±nalÄ± iliÅŸkisi | 7 SORU 7 YANIT

AkÄ±lalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yÄ±llÄ±k fÄ±rtÄ±nalÄ± iliÅŸkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Ã–ldÃ¼ÄŸÃ¼nde henÃ¼z 6 yaÅŸÄ±ndaydÄ±... 28 yÄ±llÄ±k Rikki Neave cinayetini bir bant parÃ§asÄ± Ã§Ã¶zdÃ¼

ÖldüÄŸünde henüz 6 yaÅŸÄ±ndaydÄ±... 28 yÄ±llÄ±k Rikki Neave cinayetini bir bant parçasÄ± çözdü!

#Rikki Neave
Bir Ã¼lkenin kaderini deÄŸiÅŸtirdiler; Belaruslu demiryolu iÅŸÃ§ileri iÅŸgale izin vermediâ€¦

Bir ülkenin kaderini deÄŸiÅŸtirdiler; Belaruslu demiryolu iÅŸçileri iÅŸgale izin vermediâ€¦

#Ukrayna-Rusya SavaÅŸÄ±

BAKMADAN GEÇME!

AkÄ±lalmaz iddialar... GerÃ§ekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yÄ±llÄ±k fÄ±rtÄ±nalÄ± iliÅŸkisi | 7 SORU 7 YANIT

AkÄ±lalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yÄ±llÄ±k fÄ±rtÄ±nalÄ± iliÅŸkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Ã–ldÃ¼ÄŸÃ¼nde henÃ¼z 6 yaÅŸÄ±ndaydÄ±... 28 yÄ±llÄ±k Rikki Neave cinayetini bir bant parÃ§asÄ± Ã§Ã¶zdÃ¼

ÖldüÄŸünde henüz 6 yaÅŸÄ±ndaydÄ±... 28 yÄ±llÄ±k Rikki Neave cinayetini bir bant parçasÄ± çözdü!

#Rikki Neave
Bir Ã¼lkenin kaderini deÄŸiÅŸtirdiler; Belaruslu demiryolu iÅŸÃ§ileri iÅŸgale izin vermediâ€¦

Bir ülkenin kaderini deÄŸiÅŸtirdiler; Belaruslu demiryolu iÅŸçileri iÅŸgale izin vermediâ€¦

#Ukrayna-Rusya SavaÅŸÄ±