Sözünü tuttu ve evine Ukraynalı bir aileyi aldı

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'DAHA FAZLASINI AÇIKLAMAK ÖZEL HAYATLARINA SALDIRI OLUR'

Benedict Cumberbathch, söz konusu ailenin şu anda bazı tıbbi tedaviler gördüğünü söyleyip "Onların gelişmelerini her gün izliyorum. Bundan daha fazlasını açıklamak söz konusu ailesinin özel yaşamını ihlal etmek olur" dedi. Oyuncu, ailenin Ukrayna'dan nasıl çıktığı ve İngiltere'ye nasıl ulaştığı konusunda da kendi özel hayatının gizliliği gereği bilgi vermedi.

'ONLARA İSTİKRARLI BİR HAYAT SUNMAK İSTİYORUM'

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşadıkları tüm kargaşadan sonra onlara biraz da olsa istikrarlı bir hayat sunmak istiyorum. Bu da benim evimde olacak."

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BAŞKA GÖÇMENLERE DE MADDİ YARDIMDA BULUNUYOR

Açıklamasına göre Benedict Cumberbatch'in Ukrayna'da süren savaş yüzünden zarar görenlere yaptığı tek yardım bu değil. Aynı zamanda Ukrayna'dan kaçıp İngiltere'ye giden başka Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyaçları konusunda da maddi yardımda bulunuyor. Ünlü oyuncu, bu kişilere finansal açıdan destek olmak için de elinden geleni yaptığını söyledi.

MESLEKTAŞLARINA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Benedict Cumberbatch bu konuda yaptıklarıyla yetinmeyip Hollywood'daki meslektaşlarına da kendisi gibi davranmaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Geçen mart ayında Londra'da düzenlenen BAFTA Ödülleri gecesinde konuşan Cumberbatch, basına yaptığı açıklamada tüm Hollywood'u Ukraynalılara destek olmaya çağırmıştı. Londra'da düzenlenen BAFTA (British Film Academy- Britanya Film Akademisi) ödül gecesine eşi Sophie Hunter ile katılan 45 yaşındaki Cumberbatch, kendisine uzatılan mikrofona bu konudaki düşüncesini anlattı.

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'POLİTİKACILARA DAHA ÇOK BASKI YAPMAYLIYIZ'

Daha önce de katıldığı bir ödül töreninde Ukrayna halkına destek için elinde ülkenin bayrağıyla sahneye çıkan Cumberbatch, BAFTA töreni sırasında da ülkesindeki savaştan kaçanlara evinin kapılarını açacağını söyledi. Oyuncu "Ukrayna'ya iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde bir Avrupalı olarak gerçekten şoke edici bir dönem" diye konuştu. Daha sonra da herkesin, yakasına Ukrayna bayrağının renklerinde rozet takmaktan çok daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi. Benedict Cumberbatch, halkın, acı çeken bu insanlara yardım için politikacılara daha fazla baskı yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Cumberbatch, Ukrayna'da acı çeken kız ve erkek kardeşlerimle yan yana durduğumu göstermek için yaptığım bir şey bu" dedi ve sonra da şunları söyledi: Herkes elinden geleni yapmalı., Bu insanlara evlerinin kapılarını açmak isteyen çok sayıda gönüllü var. Ben de bunlardan biri olmayı umuyorum."

İKİ TANE MÜLKLERİ BULUNUYOR

45 yaşındaki Benedict Cumberbatch ile eşi Sophie Hunter'ın evlerinin kapılarını açtıkları Ukraynalı aileyle birlikte mi oturacağı açıklanmadı. Fakat çiftin, Londra'da Camden'da 2015 yılında satın aldıkları bir evi bulunuyor. Ünlü oyuncu; Victorian tarzdaki bu evi 2. 7 milyon sterline satın almıştı.

ÖNCE YAŞAYIP SONRA KİRAYA VERMİŞTİ

Cumberbatch, ailesiyle birlikte bu eve taşınmadan önce de Londra Hampstead'te başka bir villada yaşıyordu. Üç katlı bu mülkü de 2018 yılında, aylığı 3 bin 358 sterline kiraya verdiği haberleri basına yansımıştı. Yine Victorian dönemin mimari anlayışını yansıtan bu evi satın aldığında Cumberbatch, büyük bir restorasyon yaptırmıştı.

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BİR MÜLK DE CALIFORNIA'DA

Benedict Cumberbatch'in Londra'daki bu mülklerinin yanı sıra ABD, California'daki Hidden Hills'te de bir malikanesi bulunuyor. 2015 yılında satın aldığı Akdeniz tarzı bu mülkü de 14.4 milyon dolara satın almıştı ünlü oyuncu.