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DÃœÅžÃœNCELERÄ°NÄ° ANLATTI

Londra'da dÃ¼n gece dÃ¼zenlenen BAFTA (British Film Academy- Britanya Film Akademisi) Ã¶dÃ¼l gecesine eÅŸi Sophie Hunter ile katÄ±lan 45 yaÅŸÄ±ndaki Cumberbatch, kendisine uzatÄ±lan mikrofona bu konudaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini anlattÄ±.

'POLÄ°TÄ°KACILARA DAHA Ã‡OK BASKI YAPMAYLIYIZ'

Daha Ã¶nce de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde Ukrayna halkÄ±na destek iÃ§in elinde Ã¼lkenin bayraÄŸÄ±yla sahneye Ã§Ä±kan Cumberbatch, ÅŸimdi de Ã¼lkesindeki savaÅŸtan kaÃ§anlara evinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Oyuncu "Ukrayna'ya iki buÃ§uk saatlik uÃ§uÅŸ mesafesinde bir AvrupalÄ± olarak gerÃ§ekten ÅŸoke edici bir dÃ¶nem" diye konuÅŸtu. Daha sonra da herkesin, yakasÄ±na Ukrayna bayraÄŸÄ±nÄ±n renklerinde rozet takmaktan Ã§ok daha fazlasÄ±nÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. Benedict Cumberbatch, halkÄ±n, acÄ± Ã§eken bu insanlara yardÄ±m iÃ§in politikacÄ±lara daha fazla baskÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

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EVÄ°NE UKRAYNALI SIÄžINMACILARI KONUK ETMEK Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃ–YLEDÄ°

Cumberbatch, Ukrayna'da acÄ± Ã§eken kÄ±z ve erkek kardeÅŸlerimle yan yana durduÄŸumu gÃ¶stermek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸey bu" dedi ve sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: Herkes elinden geleni yapmalÄ±., Bu insanlara evlerinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§mak isteyen Ã§ok sayÄ±da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ var. Ben de bunlardan biri olmayÄ± umuyorum."

Benedict Cumberbach, BAFTA gecesinde Ukrayna'ya desteÄŸini taÄ±km elbisesinin yakasÄ±na taktÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke bayraÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan rozeti takarak da gÃ¶sterdi.





KÃ–KLERÄ° RUSYA, UKRAYNA VE SIRBÄ°STAN'DAN

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ukrayna iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan ve savaÅŸtan zarar gÃ¶reler iÃ§in yardÄ±m elini uzatan tek Ã¼nlÃ¼ Benedict Cumberbatch deÄŸil. ÃœnlÃ¼ler arasÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla bir seferberlik baÅŸladÄ±. Bunlardan biri de kÃ¶kleri Rusya, Ukrayna ve SÄ±rbistan'a uzanan model ve oyuncu Milla Jovovich. DÃ¼nyaya gÃ¶zlerini Ukrayna, Kiev'de aÃ§an Milla Jovovich, saldÄ±rÄ±larÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bir gÃ¼n sonra Instagram hesabÄ±ndan takipÃ§ilerini Ukrayna halkÄ±na yardÄ±ma Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Kendini kalbi kÄ±rÄ±k hissettiÄŸini belirten Jovovich, doÄŸum yeri olan Ã¼lkede yaÅŸananlarÄ± sindirmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Benim Ã¼lkem ve insanlarÄ±m bombalanÄ±yor. KÃ¶klerim Rusya ve Ukrayna'dan geliyor. YÄ±kÄ±lmakta olan bir Ã¼lkeyi izlerken sanki kendimi iki parÃ§aya bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ gibi hissediyorum. "

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YARDIMA Ã‡AÄžIRDI

Milla JovoviÃ§h, SÄ±rbistanlÄ± olan babasÄ±nÄ±n ana yurdunda yaÅŸanan savaÅŸÄ± ve orada da insanlarÄ±n yÄ±llarca travma yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Jovovich,Â barÄ±ÅŸÄ± getiremeyen liderlere ve bunun bedelini kan ve gÃ¶zyaÅŸÄ±yla Ã¶deyen insanlara da deÄŸindi mesajÄ±nda. Sonra da Ukrayna halkÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen yardÄ±m kampanyalarÄ± hakkÄ±nda takipÃ§ilerini bilgilendirdi.Â Â

GIGI'DEN DE YARDIM

YarÄ± Filistinli yarÄ± HollandalÄ± olan Hadid bu sonbahar sezonunda Ã§Ä±kacaÄŸÄ± defilelerden elde edeceÄŸi geliri Filistin ve Ukrayna'ya baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Hadid, duyurusunu Instagram sayfasÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±. Filistin asÄ±llÄ± iÅŸ insanÄ± Mohamed Hadid ile HollandalÄ± model Yolanda Hadid'in Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan biri olan Gigi Hadid paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Ukrayna'dan ellerinizi Ã§ekin, Filistin'den ellerinizi Ã§ekin... BarÄ±ÅŸ, barÄ±ÅŸ.. barÄ±ÅŸ" diye yazdÄ±.

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Gigi Hadid, tarihin en kalp kÄ±rÄ±cÄ± ve travmatik dönemlerinden birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti paylaÅŸÄ±mÄ±nda. Böyle bir ortamda moda alanÄ±nda hazÄ±rlanan yeni koleksiyonlarÄ± tanÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ± Hadid. Önceden hazÄ±rlanan iÅŸ planlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmelerinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan top model, yine de bu konuda bir ÅŸeyler yapmaktan geri durmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Gigi Hadid, arkadaÅŸÄ± Mica Arganaraz'Ä± örnek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n sonbahar sezonunda çÄ±kacaÄŸÄ± defilelerden elde edeceÄŸi geliri, savaÅŸtan etkilenen Ukrayna'ya ve yÄ±llardÄ±r savaÅŸÄ±n zorluklarÄ±nÄ± yaÅŸayan Filistin'e baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Hadid, herkesin gözlerinin ve kalbinin tüm insanlarÄ±n adaleti için açÄ±k olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

Ä°LK ADIMI ARJANTÄ°NLÄ° MODEL ATTI

Gigi Hadid, sonbahar sezonunda gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± defilelerden kazandÄ±ÄŸÄ± geliri Ukrayna ve Filistin'e baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, bu konuda da meslektaÅŸÄ± ve arkadaÅŸÄ± Mica Arganaraz'Ä±n izinden gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bunun ardÄ±ndan da tÃ¼m gÃ¶zler Arjantinli model Mica Arganaraz'a Ã§evrildi. Moda dÃ¼nyasÄ±nda Ukrayna halkÄ±na yardÄ±m elini uzatan ilk kiÅŸilerden biri oldu Arganaraz. Son olarak Paris Moda HaftasÄ±'nda defileye Ã§Ä±kan Mica Arganaraz, elde ettiÄŸi geliri, Ukrayna halkÄ± yaranÄ±na kullanÄ±lmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli kuruluÅŸlara baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

'SAVAÅž OLDUÄžUNU BÄ°LE BÄ°LE PODYUMA Ã‡IKMAK GARÄ°P'

Ä°ÅŸi gereÄŸi defilelere Ã§Ä±kmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Arganaraz "Burada kutlama yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlatmanÄ±n bir yolunu bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada olup bitenler beni Ã§ok endiÅŸelendiriyor" demiÅŸti. Mica Arganaraz, bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda "AynÄ± kÄ±tada savaÅŸ olduÄŸunu bile bile defilelerde podyuma Ã§Ä±kmanÄ±n Ã§ok garip hissettirdiÄŸini" belirtti.

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KENDÄ°SÄ° DE UKRAYNA DOÄžUMLU

Bu arada gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri arasÄ±nda Ukrayna'ya yardÄ±m eden baÅŸka Ã¼nlÃ¼ler de var. Bunlar arasÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kanlardan biri de kendisi de dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini Ukrayna'nÄ±n Ã‡ernivtsi kentinde gÃ¶zlerini aÃ§an Mila Kunis ve eÅŸi Ashton Kutcher. Kunis ve Kutcher, Ukrayna iÃ§in 3 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸladÄ±. Bu arada baÅŸlattÄ±klarÄ± kampanya kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar 30 milyon dolar yardÄ±m toplandÄ±.

Hollywood'un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds da savaÅŸ yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan UkraynalÄ±lar için bir milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸladÄ±. Çift, hayranlarÄ±nÄ± da evlerinden olan halka destek vermeye çaÄŸÄ±rdÄ±. Hollywood'un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds da savaÅŸ yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan UkraynalÄ±lar için bir milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸladÄ±. Çift, hayranlarÄ±nÄ± da evlerinden olan halka destek vermeye çaÄŸÄ±rdÄ±. ÜNLÜ ÇÄ°FTTEN BÄ°R MÄ°LYON DOLAR

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KAMPANYA DÃœZENLEDÄ°

Bir baÅŸka oyuncu Bethenny Frankel de Ukrayna'da savaÅŸtan etkilenenler iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya ile 25 milyon dolar topladÄ±.

Bu paranÄ±n hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Frankel'in kurduÄŸu vakÄ±f tarafÄ±ndan temin edildi.

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ÃœLKESÄ°NÄ° SAVUNMAYI TERCÄ°H ETTÄ°

Bu arada bir dÃ¶nem oyuncu Hayden Panettiere ile evliliÄŸiyle de gÃ¼ndemde olan dÃ¼nya aÄŸÄ±r sÄ±klet boks ÅŸampiyonu Vladimir KliÃ§ko da Ã¼lkesini savunmak iÃ§in Ã¼lkesine dÃ¶nÃ¼p orduya katÄ±ldÄ±. KliÃ§ko ÅŸimdi Kiev Belediye BaÅŸkanÄ± olan kardeÅŸi Vitali KliÃ§ko ile omuz omuza Ã¼lkesini iÃ§in mÃ¼cadele ediyor.