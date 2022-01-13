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'Benden Ne Olur?'un galasına ünlü akını

#Hazal Kaya#Aslı Kızmaz#Onur Tuna
Benden Ne Olurun galasına ünlü akını

Sanat dünyasının ünlü isimleri önceki akşam “Benden Ne Olur?” filminin galasında bir araya geldi. İstinye Park AVM’de beğeniye sunulan film, konuklarından tam not aldı.

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Başrollerini Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan’ın paylaştığı “Benden Ne Olur?” adlı komedi filminin özel gösterimi önceki akşam gerçekleşti.

İstinye Park AVM’de düzenlenen geceye Buse Terim, Mina Karanis Arıcan, Rachel Araz, Zeynep Özbayrak, Rüya Büyüktetik, Ahmet Faik, İlayda Akdoğan gibi birçok ünlü isim katıldı.

Benden Ne Olurun galasına ünlü akını

Aslı T. Kızmaz’ın çok satanlar listesinde uzun süre kalan kitabından Müge Öztürk’le birlikte sinemaya uyarladığı film, izleyenlerden tam not aldı. Yapımını Med Yapım, CJ ENM, Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmeliğini Murat Şenöy’ün yaptığı, “Benden Ne Olur?”, yarın beyazperdede yerini alacak.

Benden Ne Olurun galasına ünlü akını

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Aslı Kızmaz’ı oyuncu eşi İlker Kızmaz, dudağından öperek tebrik etti. Çok mutlu olduğunu söyleyen Aslı Kızmaz, “Kitaba başladığımda bir gecede 11 sayfa yazdım ve bunu Enis Arıkan’a attım. Enis hemen kitap olarak bastırmamı söylemişti ve şimdi böyle bir kadro ile film çektik. Duygularımı ifade etmem çok zor ama çok mutluyum. Umarım herkes bu mutluluğu yaşar” dedi.

Benden Ne Olurun galasına ünlü akını

Hazal Kaya’yı eşi Ali Atay da yalnız bırakmadı. Ali Atay, eşine övgüler yağdırdı: “Film çok uzun sürdü. Hatta Hazal setten Fikret Ali’ye süt gönderdi. Allah Hazal Kaya’yı başımızdan eksik etmesin. Ben onun oyunculuğunu çok seviyorum. Onu oturup izlemek çok hoşuma gidiyor.”

Benden Ne Olurun galasına ünlü akını

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