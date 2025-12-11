Yeni yuvalarında onların keyfi gayet yerinde... Ama komşuların hayatı cehenneme döndü... Nereden taşındınız buraya, sayenizde canımızdan bezdik!

Haberin Devamı

Tabii ki Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William bu söz ettiğimiz çift. İngiliz kraliyet ailesinin en parlak ve sevilen üyeleri. Elbette çocukları, 12 yaşındaki George, 10 yaşındaki Charlotte ve 7 yaşındaki Louis'yi de unutmayalım.

Öyle seviliyorlar ki... Özellikle de halktan bir aileden gelip gelecekte kraliçe tacı giyecek olan Kate Middleton.

William ise zaten 'gönüllerin prensi' Diana'nın 15 yaşında annesiz kalan oğlu olarak milyonların kalbini çoktan kazandı.

ARTIK SEKİZ YATAK ODALI KONUTTA YAŞAYACAKLAR

Ama herkesin istisnasız Kate ile William'ı sevdiğini düşünüyorsanız işte bu büyük bir yanılgı. Çünkü Galler Prensesi Kate ile Galler Prensi William, yeni komşuları için hayatı cehenneme çevirmiş durumdalar.

Gelelim bunun nasıl olduğuna.

Kate ile William, hayatının son yıllarında, Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için Windsor arazisindeki Adelaide Cottage'a yerleşmişti, Kensington'daki dairelerini bırakıp.

Burası doğrusu üç çocuklu aile için çok da yeterli değildi.

Galler çifti kısa bir süre önce daha geniş ve ömürlük evleri Forest Lodge'a taşındı. Burası çiftin üç çocuğuna da kendilerine de daha fazla rahatlık sağlayacak. Yeni konutlarının hem kendisi hem de arazisi çok geniş.

Belli ki Kate, William ve çocukları George, Charlotte ve Louis yeni evlerinde başladıkları bu yeni hayattan gayet memnun.





KOMŞULARI CANLARINDAN BEZDİ

Ama işin bir de başka bir boyutu var. Galler çiftinin komşuları. Çünkü söylenenlere göre Kate ve William ile aileleri için çevrede yapılan düzenlemeler komşularını canlarından bezdirdi!

Sadece onlar değil orada yaşamayan ama konutun bulunduğu arazide gezintiye çıkan halk da etkilenecek.

Galler ailesinin güvenliği için yapılan ilk değişiklik, Forest Lodge'un bulunduğu Windsor Great Park'ın iki giriş kapısının kalıcı olarak kullanım dışı kalması.

Bu şekilde parkın 150 dönümlük bir kısmı halkın erişimine kapatıldı.

Bu durum Windsor Great Park'ın resmi internet sitesinde de duyuruldu. Bölgenin, Organize Suc ve Polis Yasası kapsamında "yasak bölge" ilan edildi.





ÇEVRE HALKI ŞAŞKIN VE RAHATSIZ

Böyle bir durum daha önce hiç yaşanmamıştı. Bu yüzden yerel halk hem şaşkın hem de çok rahatsız. Halka göre parklarının bir kısmı ellerinden alınmış durumda.

Daha da ötesinde yıllardır bu çevrede yaşayan ve hem kendileri parktan yararlanan hem de köpeklerini gezdirenler, bu kısıtlamanın dünyanın en ayrıcalıklı ailelerinden gelen büyük bir darbe olduğunu düşünüyorlar.

Kate ve William için kapatılan parkta yıllardır yürüyüş ya da spor yapanlar bu konudaki hayal kırıklıklarını da hiç gizlemedi.

Forest Lodge, Kate ile William'ın kalıcı evi olduğu için de bu yasaklamalar hiçbir zaman kaldırılmayacak. İşte bu durum da çevre sakinlerini biraz daha çileden çıkarıyor.





TAŞINMALARINDAN ÇOK ÖNCE DÜZENLEMELER YAPILDI

Daha Kate ile William'ın taşınmasından aylar önce Forest Lodge'un bulunduğu Windsor Great Park'ta bazı değişiklikler yapılmıştı.

Çift daha taşınmadan bölgede yaşayan iki aileye evlerinden çıkmaları talimatı gitti.

Ayrıca bölge sakinlerinin kullandığı otopark da kapatılmış durumda. Çünkü Windsor Great Park'ın Cranborune Kapısı tamamen kullanılmaz hale getirildi. Bu değişiklikler yapılıncaya kadar bölge sakinleri yıllık 1010 sterlin ödeyerek bu otoparkı kullanıyordu. Ama bundan sonra bunun için yeni bir alan bulmaları gerekecek.

ONLARI BENCİLLİKLE SUÇLAYANLAR DA VAR: Kate ile William'ın güvenliği için yapılan bu değişiklikler aslında anlaşılır... Çünkü Galler ailesi, kraliyetin geleceği ve sıkı bir şekilde korunmaları gerekiyor. Ama çevrede yaşayanların hayatını bu kadar etkilemelerini o kadar hoş karşılanmayanlar da var. Onlara göre ikisi de bencil davranıp başkalarının hayatını kısıtlıyorlar. Bu arada Galler ailesinin, William'ın tahta çıkmasından sonra da bu konutta yaşamayı sürdüreceği belirtiliyor. O zaman kısıtlamalar büyük olasılıkla daha da artırılacak.