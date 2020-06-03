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Haber Giriş: 03.06.2020 - 14:50,Son Güncelleme:

Benan - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti boşandı

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Benan - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti boşandı
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Ece Erken ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliği resmen bitti.

Benan - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti dün İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğin sürdüğü dönemde sunucu Ece Erken ile yaşadığı aşk çok konuşulmuştu. Ece Erken, iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk tepki çekince sunuculuğunu üstlendiği programdan istifa edip ilişkisini sonlandırmıştı.
BOŞANDIK!
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın ulaştığı Benan Mahmutyazıcıoğlu " Evet boşandık. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

 

Ece Erken istifa ettiEce Erken sunuculuk yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programından istifa ettiğini canlı yayında açıkladı.
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