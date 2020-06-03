Benan - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti boşandı

Benan - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti dün İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğin sürdüğü dönemde sunucu Ece Erken ile yaşadığı aşk çok konuşulmuştu. Ece Erken, iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk tepki çekince sunuculuğunu üstlendiği programdan istifa edip ilişkisini sonlandırmıştı.

BOŞANDIK!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın ulaştığı Benan Mahmutyazıcıoğlu " Evet boşandık. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.