‘Ben ölünce çocuklarım ne olacak!’ diye ağlıyordu… Vücudunda yıllardır savaştığı kanserden iz yok!

Yer aldığı televizyon programlarıyla ünlenen oyuncu Teddi Mellencamp, bir süredir verdiği kanser mücadelesini kazandığını duyurarak sevenlerini sevindirdi.

ÖLÜMCÜL KANSERİ BİR KEZ YENMİŞTİ

Ünlü oyuncu yıllar önce cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanoma yakalanmış, uzun tedaviler ve acı veren ameliyatların ardından iyileşmişti.

Sırtında ve vücudunun birçok başka yerinde bu acı dolu yolculuğun izlerini taşıyan Teddi Mellencamp aldığı haberle yeniden yıkılmış, kanserin metastaz yaparak beynine, lenflerine ve akciğerlerine sıçradığını öğrenmişti.

Aylardır hastaneler ikinci evi olan, beynindeki ölümcül tümörler alındıktan sonra kemoterapi ve immünoterapi tedavisi görmeye başlayan ünlü oyuncu kanserin dördüncü evrede olduğunu söylemiş ve herkesi üzmüştü. Teddi Mellencamp tam cilt kanserini yendiği için sevinirken kanserin beynine ve akciğerlerine yayıldığını öğrenip yıkılmıştı

KANSER BEYNİNE VE AKCİĞERLERİNE YAYILDI

Teddi Mellencamp sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak vücudunda artık kanserin izine rastlanmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında sunucuya "Size küçük bir hayat güncellemesi vermek istiyorum, dün immünoterapimi oldum ve taramalarımı yaptırdım” diyen ünlü oyuncu sözlerine “Şu anda vücudumda tespit edilebilir bir kanser yok” diyerek devam etti. Teddi Mellancamp yapılan son testlerde vücudunda kansere rastlanmadığını, bunun tamamen iyileştiği anlamına gelmediğini ancak yine de çok sevindiğini söyledi

"VÜCUDUMDA KANSERE RASTLANMADI"

Teddi Mellencamp aylardır yaşadığı ölüm korkusunun ardından aldığı haberle birlikte yaşadığı hisleri "Bana söylediklerinde çok şoktaydım. Uyuşmuştum. Hâlâ kendimi hasta hissettiğim günler olacak çünkü hâlâ immünoterapi görüyorum, bu yüzden hâlâ mücadele ediyorum çünkü mücadele etmek zorundasınız” diyerek anlattı.

Mellencamp, henüz tamamen iyileşmediğini belirterek, "Remisyonda (hastalığın gerilemesi) veya benzeri bir durumda sayılmıyorum. Doktorların söylediğine göre, bir yıl, sonra iki yıl, sonra üç yıl sonra remisyonda sayılmanıza izin veriliyor." dedi ancak yine de aldığı bu haberle ne kadar sevindiğini saklamadı. Ünlü oyuncunun kanseri vücuduna yayıldı ve beyninde çok sayıda tümör bulundu... Bunların en ölümcül olanları acil bir ameliyatla çıkarıldı

SAĞLIKLI KALMAK İÇİN GÖRDÜĞÜ TEDAVİ SAĞLIĞINI BOZDU

Bu olumlu gelişme, Mellencamp'in daha önce immünoterapi tedavilerine ara verdiğini, çünkü bunların kendisini hasta hissettirdiğini açıklamasının ardından geldi.

44 yaşındaki Mellencamp, kendi podcast'inde, "Bir sürü tarama yaptılar ve her şey iyi görünüyor, her şey küçülüyor... Bu da tıbbi olarak bu kadar hasta hissetmemin sebebinin immünoterapi olduğunu gösteriyor." demişti.

Ünlü oyuncu kanser beynine sıçrayınca çocuklarını erkenden bırakıp gitmekten korkmuş, onları ölebileceği fikrine hazırlarken çok gözyaşı döktüğünü söylemişti

Teddi Mellencamp’e 2022'de 2. evre melanom teşhisi konmuştu.

ÇOCUKLARI İÇİN AĞLIYORDU

Yıllar içinde kanserle ilişkili tümörlerini tedavi etmek için çeşitli işlemlerden geçen Mellencamp, Nisan 2025'te kanserinin beynine ve akciğerlerine yayıldığını ve 4. evreye ilerlediğini açıkladı.

Ünlü oyuncu o dönemde, doktorların kendisine bu ölümcül hastalıktan kurtulma şansının "50/50" olduğunu söylediğini anlatmış, çocuklarını her türlü kötü habere hazırladığını söyleyerek gözyaşı dökmüştü.

Teddi Mellencamp’ın 12, 11 ve 5 yaşlarında, Slate, Cruz ve Dove adında üç çocuğu var.