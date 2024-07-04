Ben o yakışıklıya uzaktan uzağa aşıktım... Bir baktım annemin sevgilisi... Duyunca kıpkırmızı oldum!

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Tıpkı uzun bir evliliği bitirdikten sonra dostluklarını daha da pekiştiren Demi Moore ve Bruce Willis gibi... Şimdilerde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Willis ile Moore, sadece üç kızlarının ve küçük torunlarının hatırına değil belli ki gerçekten öyle istedikleri için sürdürüyorlar dostluklarını.

Çünkü daha önce Moore, Ashton Kutcher ile evliyken de Bruce Willis, hem eski eşinin hem de ondan dünyaya gelen kızlarının yanındaydı hep. Yani o zaman da büyük bir aileydiler.

Ama sanmayın ki bu büyük ailelerin kuruluşu öyle bir anda ve kolayca oldu. Bunun hiç de böyle olmadığını bir itiraf ve sonrasında yaşanan olaylarla anlatacağız size şimdi. Yani Demi Moore ile Bruce Willis'in kimseninkilere benzemeyen dünyasının perde arkasına biraz bakacağız.

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KOLAYCA BÜYÜK AİLE OLMADILAR

Aslında bütün olup bitenler entrikalarla dolu bir film senaryosu gibi. Bu kez mercek altına alacağımız olayların kahramanları da Demi Moore, onun Willis ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Rumer ve kendisini aldattığı içini ayrıldığı eski eşi Ashton Kutcher.

Herkesin ezbere bildiği gibi Demi Moore ile Ashton Kutcher, 2005 ile 2013 yılları arasında bir evlilik yaşadı. Sonra da olaylı bir biçimde yollarını ayırdılar zaten.

İşte bu ilişkinin evlilik öncesi ilk dönemleri Moore'un, Bruce Willis'ten dünyaya gelen kızlarından Rumer için bir dizi tuhaflıkla doluydu.

'ANNEM SEVGİLİSİNİN ADINI SÖYLEYİNCE KIPKIRMIZI OLDUM'

Bunu da bir röportajında şöyle anlatmıştı Rumer Willis: "2003 yılında annem kendisinden 15 yaş genç Ashton Kutcher ile görüşmeye başladığında bu durum tuhaftı. Ben 15 yaşındaydım ve Ashton Kutcher benim kalbimi hızla çarptıran bir ünlüydü. Odamın duvarlarında onun fotoğrafları asılıydı." Belli ki Kutcher, Rumer'ın uzaktan uzağa aşık olduğu, o yaştaki her genç kız gibi onun da hayallerini süsleyen bir ünlü oyuncuydu.

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Gerisi de onun anlatımıyla şöyle gelişti: "Annemin bize birlikte vakit geçirdiği bir arkadaşı olduğunu söylediği günü hatırlıyorum. Ona adını sorduğumuzda "Ashton" dedi... Ben de 'Kutcher mı?' dedim. Annem onaylayınca biraz korktum ve kıpkırmızı oldum."

ONLAR ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞTIKÇA RUMER'IN KALBİ KIRILDI

Ama yine kendisinin söylediğine göre Rumer Willis'in bu ilişkiye karşı hissettiği tuhaf duygular kısa süreli oldu. Rumer, annesinin Ashton ile ilişkisinde ne kadar mutlu olduğunu fark etti. Buna da sevindi tabii.

Hatta ikisini mezuniyet partisine giden 16 yaşındaki gençler gibi gördüğünü bile söylemekten geri kalmadı.

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Bu arada başka gelişmeler de yaşandı, bunlar da Rumer Willis'i çok etkiledi. Bunun ne olduğuna gelirsek... Demi Moore ile Ashton Kutcher kendi çocuklarını dünyaya getirmek istedi. Fakat Moore düşük yaptı. Bu büyük üzüntünün ardından Moore ile Kutcher bu konudaki denemelerini sürdürdü. İşte bu durum da Rumer'ı üzdü.

O zamanlar çocukluktan daha tam olarak çıkmamış olan Rumer, Moore'un Ashton Kutcher'dan çocuk dünyaya getirme çabasını görünce "eskiden sahip olduğu bir şeyin yani annesinin elinden alındığını hissetti. Hatta kendisi ve kardeşlerinin annesi için yeterli olmadığı fikrine kapıldı. Bu da onun için yıkıcı bir durum oldu elbette.

Ama sonra annesinin kendisine hamileyken çektirdiği fotoğrafları bir kez daha görünce bu konudaki duyguları değişti. Annesine karşı ne kadar acımasız davrandığını fark etti...

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Zaten sonra da Demi Moore, Ashton Kutcher ve Moore ile Willis'in kızları birbirleriyle iyi geçinmeye başladı. Moore ile Kutcher'ın evliliği de 2013 yılında sona erdi.

BRUCE WILLIS DE ONLARIN AİLE DOSTUYDU

Özekle dışarıdan bakıldığında mutlu ve kusursuz gibi görünen büyük aile bir dizi zorluktan geçip bugünlere geldi. Moore ile Kutcher evliyken, çift, Bruce Willis ile de dostça geçiniyor hatta sık sık bir araya geliyorlardı.

Demi Moore, Kutcher'dan boşandıktan sonra bir daha evlenmedi. Emma Heming ile evlenen eski eşi Bruce Willis ile arası ise hala çok iyi. Özellikle de Willis'in demans hastalığı eski ve yeni eşlerini ve her iki evlilikten dünyaya gelen beş kızını iyice birbirine kenetledi.

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Moore, Willis ile kurduğu dostluğu ise bir sonraki eski eşi Ashton Kutcher ile kuramadı. Kutcher, 2015 yılından bu yana Mila Kunis ile evli. Çiftin biri kız, diğeri erkek iki tane çocuğu bulunuyor.

Şu anda 35 yaşında olan Rumer Willis ile partneri Derek Richard Thomas'ın Louetta adında bir kızı var. Minik bebek, bu yıl nisan ayında bir yaşına girdi.