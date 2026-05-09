'Ben nasÄ±l anne olacaÄŸÄ±m' diye aÄŸlÄ±yordu... Ä°lk bebeÄŸini doÄŸurdu, dokuz ay sonra yine hamile!

TÄ±pkÄ± bir zamanlarÄ±n gÃ¼zellik kraliÃ§esi Olivia Culpo gibi!

2012 yÄ±lÄ±nda Ã¶nce ABD sonra da Kainat GÃ¼zeli seÃ§ilen 34 yaÅŸÄ±ndaki Culpo, 2024 yÄ±lÄ±nda da Amerikan Futbolu yÄ±ldÄ±zÄ± Christian McCaffrey ile evlendi.

GeÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda da Culpo ile McCaffrey'in Colette adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

Bu durum yani anne olmak Olivia Culpo iÃ§in hayatÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriziydi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ endometriozis hastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden hiÃ§ hamile kalamayacaÄŸÄ±ndan korkuyordu.

Fakat korktuÄŸu baÅŸÄ±na gelmedi ve Culpo ile McCaffrey, kÄ±zlarÄ±na kavuÅŸtu.

DOÄžUM YAPTIKTAN DOKUZ AY SONRA YÄ°NE HAMÄ°LE

Ä°ÅŸte ÅŸimdi "Ya hiÃ§ anne olamazsam" diye gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ken Culpo, kÄ±zÄ±nÄ± kollarÄ±na aldÄ±ktan dokuz ay sonra ikinci kez hamile!

Mutlu Ã§ift, haberi sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu. Olivia Culpo'nun haberi vermek iÃ§in zamanlamasÄ± da ilginÃ§ti.

Tam da 34 yaÅŸÄ±na girdiÄŸi gÃ¼n ikinci kez anne olacaÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼jdesini verdi Culpo.

29 yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± ve 9 aylÄ±k kÄ±zÄ± eÅŸliÄŸinde verdiÄŸi aile pozlarÄ±na "En gÃ¼zel doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hediyesi" yazdÄ± Culpo. Sonra da ikinci bebeÄŸin yolda olduÄŸunu belirtti.

Culpo, kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya geldiÄŸini de sosyal medya hesabÄ±ndan duyurmuÅŸtu. PaylaÅŸÄ±mÄ±nda, doÄŸum yapmanÄ±n hayatÄ±nÄ±n en korkutucu ama aynÄ± zamanda en Ã¶dÃ¼llendirici deneyimi" olduÄŸunu da belirtti.

