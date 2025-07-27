‘Ben karımı gördüğümden beri her gün hayaller kuruyorum’ Kaçarak evlendiler… 30 yıl sonra bile genç aşıklar gibiler

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28, 24 ve 22 yaşında üç yetişkin çocukları olan ve önümüzde sene 30’uncu evlilik yıldönümlerini kutlamaya hazırlanan ünlü çift Hollywood’da örneği zor görülen büyük bir aşkı ve mutlu bir evliliği yıllardır devam ettiriyor…

Ünlü çift evleneli neredeyse 30 yıl oldu ama ne zaman fotoğrafları çekilse ya sarmaş dolaş ya da birbirlerinin gözlerine aşkla bakarken yakalanıyorlar

SENELER ÖNCE BAŞLAYAN SET AŞKI 3 ÇOCUK, 30 YILLIK EVLİLİK VE BÜYÜK BİR MUTLULUKLA SÜRÜYOR

Mark Consuelos ve Kelly Ripa genç yaşlarında aynı dizde rol alırken sette karşılaşıp birbirlerine aşık olmuş ve sonra da dizi ekibine haber vermeden kaçarak evlenmişti.

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Aradan geçen yıllar boyunca örnek bir çift olmaya devam eden ikili uzun süredir televizyonda birlikte program sunuyorlar ve hem iş hem de hayat arkadaşı olarak kusursuz bir uyum sergiliyorlar.

Hollywood'un bu en uzun soluklu ve mutlu evliliklerinden biri herkesi kıskandırıyor

HEM İŞTE HEM AŞKTA BİRLİKTE

Bu yetmezmiş gibi karı koca birlikte İtalyan futbol kulübü Campobasso FC'yi satın almış ve bir de futbol patronu olmuştu.

Mark Consuelos verdiği son röportajda bu mutluluğu ve Kelly Ripa’yla evliliği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü oyuncu ve sunucu karısını ilk gördüğü anda doğru seçimi yaptığını anladığını söylüyor ve "Bu hanımla tanıştığım günden beri plan yapıyorum ve bence ilişkimizin güzelliğinin bir kısmı da sürekli bundan sonra ne olacağına dair planlar yapmamız" diyor.

KARISI ONA İLK GÜNDEN BERİ TATLI HAYALLER KURDURUYOR

1996'da Las Vegas'ta evlendiği karsı Kelly Ripa için "Bence hayal kurabileceğiniz birini seçmelisiniz ve ben kesinlikle doğru seçimi yaptım. O hayatıma girdiğinden beri hayaller kuruyorum” diyor Mark Consuelos…

İlk gençlik yıllarından beri birlikte olan Mark Consuelos ve Kelly Ripa çifti üç çocuk büyütüp kariyerlerini de başarıyla devam ettirdiler

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Çift, hem televizyonda hem de bir futbol kulübünün ortak sahipleri olarak bu yeni girişimde birlikte çalışmaktan da çok mutlu. Kelly Ripa kocasıyla birlikte çalışmayı “Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi iş" diye anlatıyor.

Çift, 1995 yılında All My Children dizisinin oyuncu seçimlerinde tanışmıştı.

BİR PEMBE DİZİDE AŞIKLARI OYNUYORLARDI... BİR SENE SONRA KİMSELERE SÖYLEMEDEN KAÇARAK EVLENDİLER

Mark Consuelos, bu çok sevilen pembe dizide Kelly Ripa'nın sevgilisini oynadı ve rollerine kapılıp aşka düşen iki genç oyuncu ertesi yıl Las Vegas'a kaçıp evlendiler.

Mark Consuelos ve Kelly Ripa daha önce Hollywood'un en uzun süreli evliliklerinden birine sahip olmalarının sırrını mizah duygularını kaybetmemek, iletişim, karşılıklı saygı ve birbirlerine alan tanımak olarak açıklamışlardı.

Çocuklarını yuvadan uçuran uslanmaz aşıklar boş kalan evlerinde yeniden gençlik günlerine dönmüşler

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Ünlü çift ilişkilerindeki açık iletişimin her karı koca gibi zaman zaman sorun yaşasalar da bunu çözmelerine yardımcı olduğunu söylüyor.

KOCASI EN BÜYÜK NEŞE KAYNAĞI

Kelly Ripa, eşinin onu her zaman güldürdüğünü ve onu güldürme yeteneğinin ilişkilerindeki başarının en büyük unsurlardan biri olduğunu söylüyor.

Mark Consuelos karısını ilk gördüğü günden beri hep mutlu hayaller kuran bir adama dönüştüğünü söylüyor

Özel hayatları konusunda da açık sözlü olan ikili üç çocukları da yetişkin olup yuvadan uçtuktan sonra genç aşıklara döndüklerini ve aralarındaki tutkunun yeniden canlandığını itiraf etmişti.

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BUNCA YIL SONRA GENÇ AŞIKLAR GİBİ...

Birbirleri hakkında yaptıkları şakalarla da tanınan çift bunu ekran önünde devam ettirmekten de çekinmiyor. Kelly Ripa geçtiğimiz günlerde kocasının sabah uyanır uyanmaz evin içinde onun peşine düştüğünü, bu “tutkudan” zaman zaman yorulduğunu itiraf etmişti.