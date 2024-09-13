Ben aşka hiç inanmazdım, bunların hepsi sayende oldu... O saygı dolu öpücüğü hiç unutmadı

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Ama bazen insan aşka dair bütün inancını yitirse de hayat ona bu konuda bir şans daha verir.

İşte o zaman geçmişteki düşünceleri değişir... Bir zamanlar varlığına, gerçekliğine asla inanmadığı aşka dört elle sarılır.

BOŞANINCA AŞKA İNANCI SARSILMIŞTI

Tıpkı moda dünyasının ünlülerinden Miranda Kerr gibi...

İlk gençlik yıllarında adım attığı moda dünyasında kısacık zamanda bir yıldız olan Kerr, bugün 41 yaşında, çok sevip çok sevildiği eşi ve dört çocuğuyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

Yıllara meydan okuyan güzelliği, kariyerindeki başarısı, şöhreti ve serveti... Kısacası dışarıdan bakıldığında gayet kusursuz bir hayatı var.

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2017 yılından bu yana evli olduğu teknoloji dünyasının ünlü iş insanlarından kocası Evan Spiegel ile aralarındaki yedi yıllık yaş farkı onlar için hiçbir anlam taşımıyor.

Üstelik çift, kısa süre önce aşklarının üçüncü meyvesi olan oğullarına da kavuştu.

Böyle bakılınca Miranda Kerr'ın aşka olan inancını neden yitirdiğini düşünebilirsiniz. Ama işin gerçeği böyle.

Bunun nedeni de ünlü oyuncu Orlando Bloom ile yaptığı ve boşanma süreciyle birlikte sadece üç yıl süren evliliği.

Bu birlikteliğin hüsranla sona ermesi yüzünden söylediğine göre Miranda Kerr de aşka olan inancını yitirdi.

ONU TANIDIKÇA FİKRİ DEĞİŞTİ

2008 yılında tanışan Kerr ile Orlando Bloom, o süreçte kariyerlerinin en tepesindeydi. Bu arada Flynn adını verdikleri bir de oğulları oldu ve sonra da evlendiler zaten. Ama yürümedi.

Sadece onları değil ünlü çifti uzaktan izleyen hayranlarını da sarsan ve çok şaşırtan bu ayrılık Miranda Kerr'in aşka bakışını da olumsuz etkiledi.

Birbirlerini böylesine severek evlendikleri halde ilişkileri bir türlü uzun ömürlü olmamıştı. Bu nedenle de Kerr'in aşka olan inancı sarsıldı söylediğine göre.

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Ta ki karşısına şu anda evli olduğu Evan Spiegel çıkıncaya kadar...

Aslına bakılırsa Miranda Kerr, söylediğine göre 2014 yılında Spiegel ile bir akşam yemeğinde tanıştığında yeniden aşka düşmek ve evlenmek gibi bir beklentisi yoktu.

Üstelik Bloom ile ayrılmalarının üzerinden sadece bir yıl geçmişti.

'ÇOK GÜZELDİ... HİÇ ŞANSIM OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM'

Ama beklemediği başına geldi... New York'taki Modern Sanatlar Müzesi'nde verilen bir akşam yemeğinde tanıştı Miranda Kerr ile Evan Spiegel.

Birlikte Vogue dergisine verdikleri bir röportajda Evan Spiegel o anları şöyle anlatmıştı: "O gece akşam yemeğinde çok tatlı bir kadınla tanışmıştım. Ama kesinlikle onunla hiçbir şansım olmadığını düşündüm."

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Her ne kadar böylesine güzel bir kadının kendisiyle ilgilenmeyeceğini düşünse bile yine de ona telefon numarasını verdi Spiegel.

Bu konuda "Ona telefon numaramı verdim. Çünkü yeni bir eve taşınıyordu. Ben de ona eğer teknoloji konusunda bir sorunla karşılaşır ve yardıma ihtiyaç duyarsa beni aramasını söyledim" dedi.

Tanıştıkları o gecenin üzerinden bir ay geçtikten sonra Miranda Kerr, Evan Spiegel'in kendisine verdiği numaraya bir mesaj gönderdi.

İLİŞKİLERİ YAVAŞÇA GELİŞTİ... SONRA SEVGİLİ OLDULAR

Belli ki genç adam da Miranda Kerr'in ilgisini çekmişti. Çünkü söylediğine göre Spiegel'e mesaj atmış olmasına rağmen onun kendisine yanıt vereceğinden emin değildi.

Ama cevap geldi!

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Sonunda Miranda ile Evan görüşmeye başladılar. Bu öykünün sonrasını ise herkes biliyor. Aralarında bir aşk doğdu. Aşıklar 2017 yılında evlendi.

O süreçten bu yana da üçüncü oğulları dünyaya geldi. Kerr'in eski eşi Orlando Bloom ile birlikte dört tane çocuklarıyla kalabalık ve mutlu bir aile olarak yaşamlarını sürdürüyorlar.

Kerr, Evan Spiegel'i tanıdıktan sonra aşka ve evliliğe bakışının nasıl değiştiğini de şöyle anlattı bir röportajında: "Bana karşı çok sabırlıydı. İlişkimiz yavaşça gelişti. Güzel bir arkadaşlık kurduk aramızda. Sonra da iki sevgili olduk."

O SAYGILI ÖPÜCÜĞÜ HİÇ UNUTMUYOR

Ünlü model Evan Spiegel'in 2016'nın bir Noel gecesinde kendisine verdiği o ilk öpücüğü de hiç unutamıyor.

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O öpücüğü de bir röportajında "Çok yavaş ve saygılı bir öpücüktü" diye nitelendirdi.

Miranda Kerr her ne kadar böylesine büyük bir aşkın kahramanı olsa da hala yaşadıklarına tam olarak inanamıyor. Bunu da "Asla bu çeşit bir aşkın var olacağına inanmazdım."

'ESKİ KOCAM YARAMAZ BİR ERKEK KARDEŞ GİBİ'

Her ne kadar evlilik başarısızlıkla sonuçlansa da Miranda Kerr, eski eşi Orlando Bloom ile arasında bir dostluk geliştirdi.

Eski eşler, oğulları Flynn hatırına zaman zaman bir araya geliyorlar. Hatta Kerr ile Bloom'un şu andaki nişanlısı Katy Perry de birbirleriyle çok iyi dost oldu.

Bütün bunların üzerine Evan Spiegel sayesinde aşka inancı tazelenen Kerr eski eşi Orlando Bloom'u artık "yaramaz bir erkek kardeş" olarak gördüğünü de saklamıyor.

Miranda Kerr ile Evan Spiegel 2017 yılında evlendi. Bu evlilikten üç tane erkek çocukları oldu. Miranda Kerr'in Orlando Bloom ile yaptığı evlilikten bir tane daha oğlu bulunuyor.

