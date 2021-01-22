Her aÅŸkÄ±n sonunda yeni bir yÄ±kÄ±m

Bir yÄ±l boyunca birlikte olduÄŸu sevgilisiyle de yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Ã¼nlÃ¼ oyuncu, yine evinin Ã¶nÃ¼nde kendisine getirilen yiyecekleri alÄ±rken, saÃ§Ä± sakalÄ± birbirine karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ halde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. AÅžK ACISI YÄ°NE YIKTI

Oyuncu ve yÃ¶netmen Ben Affleck, bir yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu KÃ¼balÄ± oyuncu Ana de Armas ile yollarÄ±nÄ± bir sÃ¼re Ã¶nce ayÄ±rdÄ±. Daha birkaÃ§ hafta Ã¶ncesine kadar, hemen her gÃ¼n Los Angeles sokaklarÄ±nda sarmaÅŸ dolaÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Ã§ift, ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. GELECEK PLANLARI FARKLI

Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸa raÄŸmen dost kaldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± Ã§ift. AyrÄ±lÄ±ÄŸa gerekÃ§e olarak da Ben Affleck'in, eski eÅŸi Jennifer Garner ile evliliÄŸinden olan Ã§ocuklarÄ±na yakÄ±n olmak iÃ§in Los Angeles'ta kalmak istemesi, de Armas'Ä±n ise kariyerine odaklanmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilmiÅŸti. YÄ°YECEÄžÄ°NÄ° ALMAK Ä°Ã‡Ä°N KAPININ Ã–NÃœNE Ã‡IKTI

Eski eÅŸi Jennifer Garner'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra uzun sÃ¼re toparlanamayan Ben Affleck'in, bu kÄ±sa iliÅŸkinin bitiÅŸinden sonra da yine "daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. SaÃ§Ä± sakalÄ± bir arada gezen oyuncunun yÃ¼zÃ¼nden dÃ¼ÅŸen de kelimenin tam anlamÄ±yla bin parÃ§a. O AÅžK SAYFASI DA KAPANDI

MeslektaÅŸÄ± Jennifer Garner ile 10 yÄ±llÄ±k evliliÄŸini bitirdikten sonra adÄ± Ã§eÅŸitli aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸan sonunda da KÃ¼balÄ± oyuncu Ana de Armas ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlayan Ben Affleck iÃ§in bu aÅŸk sayfasÄ± da kapandÄ±. ORTAK BÄ°R YOL BULAMADILAR

ABD magazin basÄ±nÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re Affleck ile de Armas, bir telefon konuÅŸmasÄ±yla iliÅŸkilerini bitirdiler. Ã‡ifte yakÄ±n bir kaynak, Ben Affleck ile Ana de Armas'Ä±n dost kalarak ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Yine aynÄ± kaynaÄŸa gÃ¶re her ikisi de hayatlarÄ±nÄ±n farklÄ± bir dÃ¶neminde ve bundan sonra birlikte gidecekleri ortak bir yol bulamadÄ±lar. Ä°kisi de bu farklÄ±lÄ±klar arasÄ±nda bir ortak nokta bulamadÄ±klarÄ± iÃ§in ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±." FÄ°LM SETÄ°NDE TANIÅžTILAR

Ben Affleck ile Ana de Armas, 2019 yÄ±lÄ±nda Deep Water adlÄ± filmin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re sonra da romantik bir tatile Ã§Ä±ktÄ±lar. Affleck ile de Armas, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l mart ayÄ±ndan bu yana da iliÅŸkilerini aÃ§Ä±kÃ§a yaÅŸÄ±yorlar. GeÃ§tiÄŸimiz yaz da Ana de Armas, Ben Affleck'in evine taÅŸÄ±ndÄ±.Â 10 YILLIK EVLÄ°LÄ°K DADI YÃœZÃœNDEN BÄ°TTÄ°

Jennifer Garner ile 2005'te evlenen Ben Affleck, 10 yÄ±l ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun ardÄ±ndan boÅŸanma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Evliliklerini kurtarma denemesi iÃ§in Ã§ocuklarÄ±yla birlikte tatile giden Ã§ift, yine iÅŸler yoluna girmeyince ayrÄ±lÄ±k kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. BOÅžANMA KARARINDAN SONRA BÃ–YLE GÃ–RÃœNTÃœLENMÄ°ÅžTÄ°

Bu kararÄ±n kamuoyuna yansÄ±masÄ±ndan sonra 48 yaÅŸÄ±ndaki Affleck, evinin Ã¶nÃ¼nde yine saÃ§Ä± sakalÄ± birbirine karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ halde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Bu durum da hayranlarÄ±nÄ± Ã§ok Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Hatta Affleck, boÅŸanma karanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bile evlilik yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÃ¼recin ardÄ±ndan Affleck, Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ unutmak iÃ§in kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klara yÃ¶nelmiÅŸ ve eski eÅŸinin yardÄ±mÄ±yla tedavi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. YASAK Ä°LÄ°ÅžKÄ° Ã‡OK KONUÅžULDU

Hollywood'un en mutlu Ã§iftlerinden biri olan Ben Affleck ve Jennifer Garner'Ä±n boÅŸanma haberi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak bu haberin duyulmasÄ±ndan bir sÃ¼re sonra Affleck'in bir sÃ¼re Ã¶nce Ã§ocuklarÄ±na bakmasÄ± iÃ§in alÄ±nan dadÄ± Christine Ouzounian ile yasak iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve bu yÃ¼zden Garner'Ä±n evliliÄŸi bitirmeye karar verdiÄŸi iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±. DADI Ä°ÅžTEN Ã‡IKARILDI, BOÅžANMA Ä°ÅžLEMLERÄ° BAÅžLADI

Ã–nce dadÄ±yÄ± iÅŸten Ã§Ä±karan Garner daha sonra da Affleck'e boÅŸanmak istediÄŸini belirtti. Her ne kadar Affleck sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bunlarÄ± yalanlasa da sÃ¶ylentilerin ardÄ± arkasÄ± kesilmedi. Hatta Ouzounian'Ä±n lÃ¼ks bir otelde tatil yaptÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± da Affleck'in karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Affleck ile Ouzounian'Ä±n bir gece yarÄ±sÄ± buluÅŸtuklarÄ± sÄ±rada Ã§ekildiÄŸi iddia edilen fotoÄŸraf da basÄ±na yansÄ±dÄ±.

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