Her aÅŸkÄ±n sonunda yeni bir yÄ±kÄ±m

Bir yıl boyunca birlikte olduğu sevgilisiyle de yollarını ayıran ünlü oyuncu, yine evinin önünde kendisine getirilen yiyecekleri alırken, saçı sakalı birbirine karışmış halde görüntülendi. AŞK ACISI YİNE YIKTI

Oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, bir yıldır birlikte olduğu Kübalı oyuncu Ana de Armas ile yollarını bir süre önce ayırdı. Daha birkaç hafta öncesine kadar, hemen her gün Los Angeles sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenen çift, ayrıldıklarını duyurmuştu. GELECEK PLANLARI FARKLI

Bu ayrılığa rağmen dost kaldıklarını açıklamıştı çift. Ayrılığa gerekçe olarak da Ben Affleck'in, eski eşi Jennifer Garner ile evliliğinden olan çocuklarına yakın olmak için Los Angeles'ta kalmak istemesi, de Armas'ın ise kariyerine odaklanmayı amaçladığı gösterilmişti. YİYECEĞİNİ ALMAK İÇİN KAPININ ÖNÜNE ÇIKTI

Eski eşi Jennifer Garner'dan ayrıldıktan sonra uzun süre toparlanamayan Ben Affleck'in, bu kısa ilişkinin bitişinden sonra da yine "dağıldığı" görüldü. Saçı sakalı bir arada gezen oyuncunun yüzünden düşen de kelimenin tam anlamıyla bin parça. O AŞK SAYFASI DA KAPANDI

Meslektaşı Jennifer Garner ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra adı çeşitli aşk söylentilerine karışan sonunda da Kübalı oyuncu Ana de Armas ile aşk yaşamaya başlayan Ben Affleck için bu aşk sayfası da kapandı. ORTAK BİR YOL BULAMADILAR

ABD magazin basınına yansıyan iddialara göre Affleck ile de Armas, bir telefon konuşmasıyla ilişkilerini bitirdiler. Çifte yakın bir kaynak, Ben Affleck ile Ana de Armas'ın dost kalarak ayrıldıklarını belirtti. Yine aynı kaynağa göre her ikisi de hayatlarının farklı bir döneminde ve bundan sonra birlikte gidecekleri ortak bir yol bulamadılar. İkisi de bu farklılıklar arasında bir ortak nokta bulamadıkları için ayrılık kararı aldı." FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

Ben Affleck ile Ana de Armas, 2019 yılında Deep Water adlı filmin setinde tanıştı. Kısa bir süre sonra da romantik bir tatile çıktılar. Affleck ile de Armas, geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana da ilişkilerini açıkça yaşıyorlar. Geçtiğimiz yaz da Ana de Armas, Ben Affleck'in evine taşındı. 10 YILLIK EVLİLİK DADI YÜZÜNDEN BİTTİ

Jennifer Garner ile 2005'te evlenen Ben Affleck, 10 yıl ve üç çocuğun ardından boşanma kararı almıştı. Evliliklerini kurtarma denemesi için çocuklarıyla birlikte tatile giden çift, yine işler yoluna girmeyince ayrılık kararı almıştı. BOŞANMA KARARINDAN SONRA BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Bu kararın kamuoyuna yansımasından sonra 48 yaşındaki Affleck, evinin önünde yine saçı sakalı birbirine karışmış halde görüntülenmişti. Bu durum da hayranlarını çok üzmüştü. Hatta Affleck, boşanma karanının ardından bile evlilik yüzüğünü çıkarmamıştı. Bu sürecin ardından Affleck, üzüntüsünü unutmak için kötü alışkanlıklara yönelmiş ve eski eşinin yardımıyla tedavi görmüştü. YASAK İLİŞKİ ÇOK KONUŞULDU

Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olan Ben Affleck ve Jennifer Garner'ın boşanma haberi herkesi şaşırtmıştı. Ancak bu haberin duyulmasından bir süre sonra Affleck'in bir süre önce çocuklarına bakması için alınan dadı Christine Ouzounian ile yasak ilişki yaşadığı ve bu yüzden Garner'ın evliliği bitirmeye karar verdiği iddiaları ortaya atıldı. DADI İŞTEN ÇIKARILDI, BOŞANMA İŞLEMLERİ BAŞLADI

Önce dadıyı işten çıkaran Garner daha sonra da Affleck'e boşanmak istediğini belirtti. Her ne kadar Affleck sözcüsü aracılığıyla bunları yalanlasa da söylentilerin ardı arkası kesilmedi. Hatta Ouzounian'ın lüks bir otelde tatil yaptığı masrafları da Affleck'in karşıladığı da ileri sürüldü. Affleck ile Ouzounian'ın bir gece yarısı buluştukları sırada çekildiği iddia edilen fotoğraf da basına yansıdı.