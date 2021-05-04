ÃœnlÃ¼ oyuncu flÃ¶rt teklifini geri Ã§eviren TikTok yÄ±ldÄ±zÄ±na seslendi: Neden benimle eÅŸleÅŸmedin

SOSYAL MEDYADA AÅžK ARIYOR

10 yÄ±llÄ±k eÅŸi Jennifer Garner'Ä±, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ±yla aldattÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle evliliÄŸi biten oyuncu ve yÃ¶netmen Ben Affleck'in, bir sosyal medya yÄ±ldÄ±zÄ±yla flÃ¶rt etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã§ekilen bir videosu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Son olarak oyuncu Ana de Armas ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyi bitiren 48 yaÅŸÄ±ndaki Ben Affleck'in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Videoyu paylaÅŸan kiÅŸi ise Affleck'in profilinin sahte olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p onun flÃ¶rt telifini geri Ã§eviren Nivine Jay adlÄ± sosyal medya yÄ±ldÄ±zÄ±.Â



INSTAGRAM'DAN VÄ°DEO GÃ–NDERDÄ°

Ben Affleck ile Nivine Jay adlÄ± genÃ§ kadÄ±n, Raya adlÄ± bir flÃ¶rt sitesinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Ben Affleck, Jay ile yakÄ±ndan ilgilendi. Fakat genÃ§ kadÄ±n onun gerÃ§ekten Ben Affleck olduÄŸuna inanmadÄ± ve sahte profil sandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in onun flÃ¶rt teklifini reddetti. Affleck de bunun Ã¼zerine Jay'i Instagram'da takibe alÄ±p ona direkt mesaj yoluyla bir video gÃ¶nderdi.Â





GENÃ‡ KADIN TÄ°KTOK SAYFASINDA O VÄ°DEOYU PAYLAÅžTI

Bu olayÄ±n ardÄ±ndan Nivine Jay adlÄ± kadÄ±n, Affleck'in videosunu TikTok sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Jay paylaÅŸÄ±mÄ±na "Raya'da Ben Affleck ile eÅŸleÅŸtiÄŸim zamanÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ve ben onun sahte olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p onunla eÅŸleÅŸmedim. O da bana Instagram'dan bir video gÃ¶nderdi" diye yazdÄ±. Jay'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu videoda Ben Affleck, kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ip "Nivine, neden benimle eÅŸleÅŸmedin? Bu benim" derken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.



BÄ°RÃ‡OK ÃœNLÃœ BU UYGULAMAYI KULLANIYOR

Kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Cry Baby adlÄ± kitapla tanÄ±nan Nivine Jay ile Ben Affleck'in karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu uygulama Ã§ok yaygÄ±n olarak kullanÄ±lan bir baÅŸka flÃ¶rt uygulamasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda gÃ¶zde olan versiyonu. 2015 yÄ±lÄ±nda kurulan bu uygulamayÄ± kullanan birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ bulunuyor.



O DA KULLANDIÄžINI Ä°TÄ°RAF ETMÄ°ÅžTÄ°

Affleck ile Nivine Jay'in karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± uygulamayÄ± kullananlar arasÄ±nda Demi Lovato ve Channing Tatum da bulunuyor. Lovato 2016 yÄ±lÄ±nda sevgilisi Wilmer Valderrama'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra sÃ¶z konusu uygulamaya Ã¼ye olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ben Affleck'in son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r bu uygulamayÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Ancak Ã¼nlÃ¼ oyuncu ve yÃ¶netmenin, uygulamada gerÃ§ek adÄ±nÄ± mÄ± yoksa sahte bir profil mi kullandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k deÄŸil.



Ã‡OCUKLARININ DADISIYLA KAÃ‡AMAK

Ben Affleck, 2005 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± Jennifer Garner iye evlendi. Ã‡iftin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu oldu. Fakat Affleck'in adÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ± Christine Ouzounian ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± 2015'te bu evliliÄŸin sonunu getirdi. Ã‡iftin resmi olarak boÅŸanmasÄ± 2018'de gerÃ§ekleÅŸti. Ã‡ift yaÅŸananlara raÄŸmen Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ±na sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor.



Ä°LÄ°ÅžKÄ° KISA SÃœRDÃœ

Ben Affleck, bir sÃ¼re Lindsay Chokus ile flÃ¶rt etti. Fakat bu iliÅŸkisi uzun sÃ¼rmedi.



BU AÅžK DA BÄ°TTÄ°

Affleck, sonra da KÃ¼balÄ± oyuncu Ana de Armas ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Los Angeles sokaklarÄ±nda romantik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergileyen Ã§ift, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Â YENÄ°DEN MÄ° GÃ–RÃœÅžÃœYORLAR?

Ben Affleck, Jennier Garner ile evlenmeden Ã¶nce Jennifer Lopez ile niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±. Birlikte film de Ã§eken Ã§ift sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Lopez'in niÅŸanlÄ±sÄ± Alex Rodriguez'den bir sÃ¼re Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±. Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan Lopez ile Affleck'in tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±. Bu konuda Lopez ile Affleck'ten hiÃ§bir aÃ§Ä±klama gelmedi.

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