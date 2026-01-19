Bella yine kendini tutamadı: Nasıl olsa çok parası var, korkmadan konuşuyor: Hala utanmıyorlar!

Haberin Devamı

Bu yüzden de başlarına gelen taciz olaylarını bile açıklamak için yılların geçmesini, kariyerlerini sağlam bir temele oturtmayı beklerler.

Bir kez o noktaya geldikten sonra bazıları yıllardır içlerinde biriktirdiklerini ortaya döker. Çünkü aksi davranışlar kariyerlerine sekte vurulmasına neden olabilir.

BELLA YİNE KONUŞTU

Yine de bazıları gördükleri olumsuzlukları eleştirmek için o kadar da bekleme gereği duymuyor. Tıpkı top model Bella Hadid gibi.

29 yaşındaki Bella Hadid, bugüne kadar babasının kökenlerinin geldiği Filistin'e olan desteğini açıkça belli etmesiyle biliniyor. Bunu da iş kaybetmeyi bile göze alarak yaptı hep.

Hadid'in son çıkışı ise moda dünyasına dair. Ünlü model bu kez de dünyanın önde gelen moda firmalarından birini hedefe koydu.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen yeni sezon koleksiyonunun tanıtıldığı defilede sadece beyaz tenli modellerin kullanılmasını eleştiren bir paylaşıma destek verdi.

BÜTÜN MODELLER BEYAZ TENLİ

Bella Hadid, Dölce and Gabbana'nın 17 Ocak'ta Milano'da yapılan ve yeni sezon erkek koleksiyonunun tanıtıldığı defileyi eleştiren bir sosyal medya paylaşımına yorum yaptı.

Söz konusu paylaşımı yapan Ly.As adlı kullanıcı, defilede podyuma çıkan modellerin hepsinin beyaz tenli, sarışın ya da kumral olduğunu söyledi.

Bir tane bile farklı kökenden gelen model bulunmadığını söyleyen kullanıcı "Ne bir Asyalı ne bir Arap kökenli model var" diyerek bu ayrımcılığı eleştirdi.

Bella Hadid de bu paylaşımın altına bu konudaki görüşlerini yazdı: "Şoke olmuş insanlar hala bu firmayı destekliyor. Bu utanç verici" diye yazdı.

Bu konuda hiç sesini çıkarmayan modelleri, tasarımcıları, model seçimi yapan görevlileri eleştirdi.

Hadid bir tek yorumla yetinmedi hemen ardından bir yenisini daha yazdı: "Yıllar yılı süren ırkçılık, cinsiyetçilik ve yabancı düşmanlığı. Hala nasıl şaşırabiliyoruz!" diye ekledi.