×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bella yine kendini tutamadı: Nasıl olsa çok parası var, korkmadan konuşuyor: Hala utanmıyorlar!

Güncelleme Tarihi:

#Bella Hadid#Dolce And Gabbana#Moda Dünyası
Bella yine kendini tutamadı: Nasıl olsa çok parası var, korkmadan konuşuyor: Hala utanmıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 15:58

Gösteri dünyasında kariyer yapanlar, kimi zaman gördükleri hatta yaşadıkları olumsuzlukları bile gizlemek zorunda hissederler kendilerini. Hiç değilse belli bir noktaya gelinceye kadar.

Haberin Devamı

Bu yüzden de başlarına gelen taciz olaylarını bile açıklamak için yılların geçmesini, kariyerlerini sağlam bir temele oturtmayı beklerler.

Bir kez o noktaya geldikten sonra bazıları yıllardır içlerinde biriktirdiklerini ortaya döker. Çünkü aksi davranışlar kariyerlerine sekte vurulmasına neden olabilir.

Bella yine kendini tutamadı: Nasıl olsa çok parası var, korkmadan konuşuyor: Hala utanmıyorlar

BELLA YİNE KONUŞTU
Yine de bazıları gördükleri olumsuzlukları eleştirmek için o kadar da bekleme gereği duymuyor. Tıpkı top model Bella Hadid gibi.

29 yaşındaki Bella Hadid, bugüne kadar babasının kökenlerinin geldiği Filistin'e olan desteğini açıkça belli etmesiyle biliniyor. Bunu da iş kaybetmeyi bile göze alarak yaptı hep.

Haberin Devamı

Hadid'in son çıkışı ise moda dünyasına dair. Ünlü model bu kez de dünyanın önde gelen moda firmalarından birini hedefe koydu. 

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen yeni sezon koleksiyonunun tanıtıldığı defilede sadece beyaz tenli modellerin kullanılmasını eleştiren bir paylaşıma destek verdi.

Gözden KaçmasınKarısı yaşlanınca boşanıp ona benzeyen genç sevgili buldu: Ağzından çıkan sözler hep aynı: Hayatımın aşkısınKarısı yaşlanınca boşanıp ona benzeyen genç sevgili buldu: Ağzından çıkan sözler hep aynı: Hayatımın aşkısın!Haberi görüntüle

Bella yine kendini tutamadı: Nasıl olsa çok parası var, korkmadan konuşuyor: Hala utanmıyorlar

BÜTÜN MODELLER BEYAZ TENLİ
Bella Hadid, Dölce and Gabbana'nın 17 Ocak'ta Milano'da yapılan ve yeni sezon erkek koleksiyonunun tanıtıldığı defileyi eleştiren bir sosyal medya paylaşımına yorum yaptı.

Söz konusu paylaşımı yapan Ly.As adlı kullanıcı, defilede podyuma çıkan modellerin hepsinin beyaz tenli, sarışın ya da kumral olduğunu söyledi.

Bir tane bile farklı kökenden gelen model bulunmadığını söyleyen kullanıcı "Ne bir Asyalı ne bir Arap kökenli model var" diyerek bu ayrımcılığı eleştirdi.

Bella Hadid de bu paylaşımın altına bu konudaki görüşlerini yazdı: "Şoke olmuş insanlar hala bu firmayı destekliyor. Bu utanç verici" diye yazdı.

Bu konuda hiç sesini çıkarmayan modelleri, tasarımcıları, model seçimi yapan görevlileri eleştirdi.

Hadid bir tek yorumla yetinmedi hemen ardından bir yenisini daha yazdı: "Yıllar yılı süren ırkçılık, cinsiyetçilik ve yabancı düşmanlığı. Hala nasıl şaşırabiliyoruz!" diye ekledi.

Gözden KaçmasınÜnlü şef kızını telli duvaklı gelin etti: Onu beyazlar içinde görünce hüngür hüngür ağladıÜnlü şef kızını telli duvaklı gelin etti: Onu beyazlar içinde görünce hüngür hüngür ağladıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bella Hadid#Dolce And Gabbana#Moda Dünyası

BAKMADAN GEÇME!