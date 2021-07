Aynı yerde çalışırken tanışmışlar

ŞİMDİ DE GÖZLER ONA ÇEVRİLDİ

Son olarak ünlü şarkıcı The Weeknd ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi konuşulan Bella Hadid, bir süredir hayatına kimseyi almıyordu. The Weeknd ile Hadid iki kez ayrılıp barıştıktan sonra yollarını kesin olarak ayırmışlardı. Ablası Gigi Hadid'in Zayn Malik ile yaşadığı ve bir kız bebekle taçlanan ilişkisi kamuoyunun ilgisini çekerken şimdi de gözler uzun süredir yalnız olan Bella Hadid ile yeni aşkı Marc Kalman'a çevrildi.



KİM BU YENİ SEVGİLİ

Durum böyle olunca da bütün meraklı gözler Kalman'a çevrildi. Peki ama kim bu Marc Kalman? Bella Hadid ile nasıl tanıştı? Aralarında ne zamandır böyle romantik bir ilişki var? Kamuoyu son dönemde Bella Hadid ile ilgili olarak bu ayrıntıları merak ediyor.





KARDASHIAN-JENNER AİLESİNE YAKIN

Aslında Marc Kalman gösteri dünyasına yabancı bir isim değil. Bella Hadid ile yaşadığı ilişkiyle çok konuşulan Marc Kalman, bir sanat yönetmeni. Kylie Jenner'ın sevgilisi Travis Scott ile birlikte çalışan Kalman, aynı zamanda Kardashian Jenner ailesine de çok yakın.



KYLIE JENNER'IN SEVGİLİSİYLE ÇALIŞIYOR

Bella Hadid'in yeni sevgilisi Marc Kalman, Kylie Jenner'ın yanı sıra Kendall Jenner ile de yakın arkadaş. Kalman ile Travis Scott'ın yakınlığı da birlikte yaptıkları çalışmalar nedeniyle uzun yıllara dayanıyor.





BİRLİKTE ÇALIŞIRKEN TANIŞTILAR

Bella Hadid ile Marc Kalman'ın ilişkisine dair farklı yorumlar da yapılıyor. Bunlardan birine göre Hadid ile Kalman, önceleri iyi arkadaştı. Sonra aralarındaki yakınlık aşka dönüştü.

DEDİKODU SİTESİ ORTAYA ATMIŞTI

Hadid ile Kalman'ın birlikte olduğunu ilk kez Deux Moi adlı bir internet sitesi ileri sürdü. Bu ayın ilk haftasında, Cannes'da bir grup arkadaşıyla yemek yerken görüntülenen Hadid'in yanında yeni sevgilisi olduğunu da ileri sürdü site. Fakat bu konuda Hadid sessiz kalmayı tercih etti.





İLİŞKİ CİDDİLEŞİYOR İDDİASI

Bella Hadid ile Marc Kalman'ın nasıl tanıştığına gelirsek. Çift, uzun süre önce New York'ta birlikte görev aldıkları bir proje sırasında tanıştı. Çiftle ilgili bir başka iddia da Hadid ile Kalman'ın yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak şekilde flört ettiği. Her ne kadar Cannes'da samimi şekilde görüntülenmiş olsalar da her ikisi de bu ilişkiyle ilgili çok fazla sosyal medya paylaşımı yapmamakta kararlı. ABD basınına yansıyan haberlere göre Bella Hadid ile Marc Kalman'ın ilişkisi giderek ciddileşiyor.





BELLA'NIN AİLESİ DE SEVDİ

Bella Hadid'in yeni sevgilisi Marc Kalman'ı, ailesiyle tanıştırdığı ve onlar tarafından da sevildiği belirtiliyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid de kızının yeni ilişkisinden dolayı çok mutlu. Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik de tıpkı onun gibi Kalman'ı seviyor. Bella ve Gigi Hadid, sevgilileriyle birlikte gayet uyumlu bir ilişki sürdürüyor.

MUTLULUK TABLOSU

Şarkıcı The Weeknd ile ilişkisi sırasında çok rahat günler geçirmeyen, hatta ayrılıktan sonra üzüntü yaşayan Bella Hadid'in Marc Kalman ile mutlu olduğu da belirtildi.



YOLLARI AYRILDI

Bella Hadid, en medyatik ilişkilerinden birini ünlü şarkıcı The Weeknd ile yaşadı. İlişkileri inişli- çıkışlı bir şekilde sürdü. Fakat bu aşk, ikisine de mutluluk getirmedi. Hadid ile The Weeknd, yollarını ayırdıktan sonra bir Victoria's Secret defilesinde aynı sahneyi paylaşmıştı.

En lezzetli yemek tarifleri burada