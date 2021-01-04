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Haber Giriş: 04.01.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Bella Hadid yılın ilk tatiline çıktı: Kar üzerinde gece pozu

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Yeni yılı kalabalık ailesiyle birlikte karşılayan top model Bella Hadid sonra da soluğu ünlülerin kayak tatili için tercih ettiği Aspen'de aldı.

Bir grup arkadaşıyla birlikte kış tatiline çıkan Hadid, önceki gün de kayak yaparken görüntülendi. 24 yaşındaki model, siyah- beyaz, sade ama şık kayak kıyafetiyle de göz doldurdu.

Bella Hadid yılın ilk tatiline çıktı: Kar üzerinde gece pozu
Yakın arkadaşlarından biri olan model Kylie Jenner da ailesiyle birlikke Aspen'de olmasına rağmen, Bella Hadid, kendi arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih etti.
Bella Hadid yılın ilk tatiline çıktı: Kar üzerinde gece pozu

Bella Hadid, Instagram sayfasında da tatiline dair paylaşımlar yaptı. Bunlardan birinde bel kısmını açıkta bırakan bir kıyafet giyen Hadid, kar üzerinde yakılan ateşin yanında bu şekilde poz verdi.

Bella Hadid yılın ilk tatiline çıktı: Kar üzerinde gece pozu
Bella Hadid'in son dönemde kızıl renge dönüştürdüğü saçları da bu pozlarda dikkat çekti. Ünlü model, bu tatille birlikte uzun süredir ailesinden de ayrılmış oldu.
Bella Hadid yılın ilk tatiline çıktı: Kar üzerinde gece pozu
Koronavirüs pandemisi nedeniyle Bella Hadid ve kısa bir süre önce anne olan ablası Gigi Hadid, anneleri Yolanda Hadid'in çiftliğinde aylarca kaldı. Gigi Hadid'e bebek bakımında da yardımcı oldu Bella ve Yolanda Hadid.
Bella Hadid yılın ilk tatiline çıktı: Kar üzerinde gece pozu
Bir ara iki kardeş New York'a gitse de sonra yine annelerinin çiftliğine döndüler. Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik de onları yalnız bırakmadı. Noel ve yeni yıl kutlamalarında bütün aile çiftlikteydi.
Bella Hadid yılın ilk tatiline çıktı: Kar üzerinde gece pozu
Hadid kardeşlerin babası Mohammed Hadid ile en küçük kardeşleri Anwar Hadid'in sevgilisi ünlü şarkıcı Dua Lipa da onlarla birlikteydi. Daha sonra Anwar Hadid ve Dua Lipa, tatil için Meksika'ya geçti. Bella Hadid de arkadaşlarıyla birlikte Aspen'e geçti.

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