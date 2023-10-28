Baba tarafından Filistinli Bella Hadid sessizliğini bozdu: Orada yalnız başına ağlayan çocuklarla birlikte yas tutuyorum

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Bunlara yeni bir halka daha eklendi: Baba tarafından Filistinli olan model Bella Hadid. Aslında geçmiş yıllarda Filistin için yapılan eylemlerde başı çeken Hadid'in bu zamana kadar sessiz kalması büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.

Babası Filistinli annesi Hollandalı olan top model Bella Hadid çatışmaların başlangıcından bu yana bu konuda hiçbir açıklama yapmamıştı.

Ablası Gigi, baba tarafından köklerinin geldiği Filisten'e ve her gün bombaların altında yaşama tutunmaya çalışan Filistin halkına desteğini daha ilk günlerde ilan ederken Bella ise öncekinin aksine bu konuda hiçbir adım atmamıştı.

'SESSİZLİĞİM İÇİN BENİ BAĞIŞLAYIN'

Fakat ünlü model sonunda sessizliğini bozdu. Bella Hadid, Instagram sayfasında yayınladığı bir açıklamada Filistin halkı için derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

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Bella Hadid, paylaşımına "Sessizliğim için beni bağışlayın" diyerek başladı. Onlarca yıldır nice aileyi etkileyen, çok sayıda masumun hayatına mal olan ve son iki haftası da korkunç bir şekilde geçen bu durumu tanımlayacak doğru kelimeleri bulamadığını belirtti 26 yaşındaki model.

"Kalbim, Filistinli yanımın nesiller boyu yaşadığı travmadan kaynaklanan acıyla kanıyor" satırlarına yer verdiği açıklamasını şöyle sürdürdü Hadid: "Gazze'ye yapılan hava saldırılarının sonrasını görünce çocuklarını yitiren tüm anneler, yalnız başına ağlayan çocuklar, tüm kayıp babalar, erkek kardeşler, kız kardeşler, amcalar, teyzeler ve bir daha bu yeryüzünde yürüyemeyecek dostlarla birlikte yas tutuyorum."

Hadid şu ana kadar 3 bini çocuk olmak üzere 7 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları kınadı.

'CESUR OLAN ONLAR, BİZ DEĞİLİZ'

Bella Hadid, telefon numarasının internete sızdırıldığını ve hem kendisinin hem de ailesinin her gün ölüm tehdidi aldığını hatırlatarak "Ama daha fazla sessiz kalamayacağım. Korku, bir seçenek değil. Filistin halkı ve çocuklar özellikle de Gazze'de yaşayanlar bizim sessizliğimizi kaldıramaz. Cesur olan biz değiliz, onlar cesur" satırlarına yer verdi.

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Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid, Filistinli. Nasıra kentinde dünyaya gelen Mohamed Hadid'in ailesi o henüz bir bebekken ülkeyi terk etti. Önce Suriye'ye sonra da ABD'ye göç ettiler.

Bella Hadid açıklamasında bu konuya da değindi. Ailesinin 75 yıl boyunca topluluklarının yok edilmesine, soğukkanlı cinayetlere, ailelerin zorla evlerinden uzaklaştırılmasını da içeren acımasız yerleşimci istilalarına tanık olduğunu belirtti. Bunun da tarif edilemeyecek kadar büyük bir acıya neden olduğunu ifade etti.

GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZE DE DİKKAT ÇEKTİ

Hadid açıklamasında Gazze'de acilen çözülmesi gereken bir insani kriz olduğuna dikkat çekti. Bölgede yaşayan insanların suya ve yiyeceğe erişmesi gerektiğini hatırlattı. Hastanelerin jeneratörlerine güç sağlanması ve yaralıların hayata tutunması için yakıta ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Bella Hadid, takipçilerini artık masum insanların kanının akmaması ve Filistin'in yaşadığı traedinin durması için ülke liderlerine baskı yapmaya da çağırdı.

Bella Hadid, önceki yıllarda Filistin halkını destekleyen eylemlere katılmasıyla da biliniyor. Top model, aylar önce bir açıklamasında da "Modellik kariyerine olumsuz etkisi olsa bile Filistin halkını desteklemekten geri durmayacağını" belirtmişti.

GIGI DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bunca zamandır sessiz kalan Bella Hadid'in aksine ablası Gigi daha önce yaptığı açıklamayla Filistin halkına desteğini gözler önüne sermişti. Gigi Hadid, özellikle de ateş çemberinin içinde yaşayan, hayatını ya da ailelerini yitiren çocuklar ve masum insanlar için duyduğu endişeyi dile getirmişti.