Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber bir arada: Düğünde yalın ayak

Haberin Devamı

NEDİME OLDULAR

Geçen hafta içinde Instagram üzerinden ağlayarak takipçileriyle dertleşen Bella Hadid hayata döndü... Ünlü model yakın arkadaşları Kendall Jenner ve Hailey Bieber ile birlikte bir düğüne gitti. Hadid ve Jenner, yakın arkadaşları olar Lauren Perez ile David Waltzer'in

Miami'de bir kumsalda yapılan düğün törenine katıldı. Hailey Bieber de konuk olarak yanlarında yer aldı.

YALIN AYAK GEZDİLER

Buz mavisi nedime elbiseleri giyen Hadid ve Jenner'a törende birer erkek arkadaşları da eşlik etti. Düğün töreninin yapıldığı kumsala kadar ayakkabılarıyla giden Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber, kumsalda ise tüm konuklar ve hatta gelin gibi yalın ayak gezdi.

GELİN, ADINI INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber'ın düğününe katıldığı Lauren Perez, adını sosyal medyada duyuran bir girişimci. Evlendiği David Waltzer ise müzik endüstrisinde tanınan bir yönetici.

Haberin Devamı

KUMSALDAKİ TÖRENDEN SONRA GECE KULÜBÜNDE EĞLENCE

Genç çift; 11 Kasım'da Miami'de kumsalda gerçekleşen bir nikah töreniyle evlendi. Ardından da bir gece kulübünde eğlence düzenlendi.

SOSYAL MEDYADA AĞLAMIŞTI

Bella Hadid, önceki gün Instagram paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Ünlü model, ruh halinde söz edip gözyaşları içindeki fotoğraflarını paylaşmıştı.





KEYİFLERİ YERİNDE

Düğünün üç ünlü konuğu tören boyunca neşeli halleriyle dikkat çekti.

GELİN DE YALIN AYAK

Gelin Lauren Perez de nikaha babasının kolunda ve yalın ayak olarak gitti.