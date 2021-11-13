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Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber bir arada: Düğünde yalın ayak

#Kendall Jenner#Bella Hadid#Hailey Bieber
Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber bir arada: Düğünde yalın ayak

Moda dünyasının üç ünlüsü bir düğünde bir araya geldi. Arkadaşlarını mutlu gününde yalnız bırakmayan üç güzel, düğünün de en çok ilgi çeken konukları oldu.

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NEDİME OLDULAR
Geçen hafta içinde Instagram üzerinden ağlayarak takipçileriyle dertleşen Bella Hadid hayata döndü... Ünlü model yakın arkadaşları Kendall Jenner ve Hailey Bieber ile birlikte bir düğüne gitti. Hadid ve Jenner, yakın arkadaşları olar Lauren Perez ile David Waltzer'in
Miami'de bir kumsalda yapılan düğün törenine katıldı. Hailey Bieber de konuk olarak yanlarında yer aldı.

Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber bir arada: Düğünde yalın ayak

YALIN AYAK GEZDİLER
Buz mavisi nedime elbiseleri giyen Hadid ve Jenner'a törende birer erkek arkadaşları da eşlik etti. Düğün töreninin yapıldığı kumsala kadar ayakkabılarıyla giden Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber, kumsalda ise tüm konuklar ve hatta gelin gibi yalın ayak gezdi.

Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber bir arada: Düğünde yalın ayak

GELİN, ADINI INSTAGRAM'DAN DUYURDU
Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber'ın düğününe katıldığı Lauren Perez, adını sosyal medyada duyuran bir girişimci. Evlendiği David Waltzer ise müzik endüstrisinde tanınan bir yönetici.

Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber bir arada: Düğünde yalın ayak

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KUMSALDAKİ TÖRENDEN SONRA GECE KULÜBÜNDE EĞLENCE
Genç çift; 11 Kasım'da Miami'de kumsalda gerçekleşen bir nikah töreniyle evlendi. Ardından da bir gece kulübünde eğlence düzenlendi.

Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber bir arada: Düğünde yalın ayak

SOSYAL MEDYADA AĞLAMIŞTI
Bella Hadid, önceki gün Instagram paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Ünlü model, ruh halinde söz edip gözyaşları içindeki fotoğraflarını paylaşmıştı. 

Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber bir arada: Düğünde yalın ayak

KEYİFLERİ YERİNDE
Düğünün üç ünlü konuğu tören boyunca neşeli halleriyle dikkat çekti.

Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber bir arada: Düğünde yalın ayak

GELİN DE YALIN AYAK
Gelin Lauren Perez de nikaha babasının kolunda ve yalın ayak olarak gitti. 

Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber bir arada: Düğünde yalın ayak

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#Kendall Jenner#Bella Hadid#Hailey Bieber

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