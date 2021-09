Bella Hadid: Cinsel obje gibi görünmek için elimden geleni yaptım

ÖĞLE YEMEĞİNE ÇIKTI

Bella Hadid, önceki gün New York'ta öğle yemeğine giderken görüntülendi. Bir tenis kıyafeti giyen Hadid, karın kaslarını gözler önüne sermesiyle de dikkat çekti. Sportif görünümünü güneş gözlükleriyle tamamlayan Bella Hadid, saçını da giyimine uygun bir tarzda at kuyruğu yaptı. Hadid, restona girinceye kadar ne objektiflerden ne de meraklı bakışlardan kurtulabildi.



'ÜZERİMDE BÜYÜK BİR BASKI HİSSETTİM'

Annesi Hollandalı, babası Filistinli olan 24 yaşındaki Bella Hadid, modellik kariyerinin ilk dönemlerinde bir seks robotu gibi görünmek için kendisini büyük bir baskı altında hissettiğini ifade ettiği açıklamasıyla gündeme gelmişti.17 yaşından bu yana model olarak kariyer yapan Hadid, gece gezmelerini ya da partileri sevmediği halde kendisinden beklenenin bu olduğunu düşünerek her gece dışarı çıktığını da itiraf etti.





'SANKİ İKİ TANE BELLA VARDI'

Hadid bir süre önce verdiği röportajda "Sanki iki tane Bella vardı. Bir tanesi benim. Kim olduğunu keşfetmeye çalışan Bella. Diğeri de bir tür alter ego: Bella Hadid. Çok şey bildiğini, bir seks robotu olduğunu düşünen ve her gece dışarı çıkan kişi" diye konuştu.





'ARTIK BU KUTUNUN İÇİNDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM'

Sosyal ilişkiler konusunda anksiyetesi olduğunu söyleyen Bella Hadid "Partiler aslında bana göre değil. Ama bu imajı sergilemek konusunda çok büyük bir baskı hissettim. Çünkü insanların benden bunu beklediğini düşündüm" diyerek sözlerini sürdürdü. Bella Hadid "Artık bu kutunun içinde yaşamak istemiyorum" dedi.





'KIRMIZI HALIDA TİTRİYORDUM'

Bella Hadid daha önce verdiği bir röportajında da sosyal fobisi olduğunu saklamamıştı. Kariyerinin ilk döneminde kırmızı halıda röportaj verirken ağladığını ve titrediğini anlatmıştı Hadid. Fakat sonunda "bu benim işim, bunu yapmak zorundayım" diye düşündüğünü ve bu korkunun bu şekilde üstesinden geldiğini de saklamadı.





ÜNLÜ BİR AİLENİN KIZI

Bella Hadid aslında göz önünde bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Hollanda asıllı model Yolanda van den Herik ya da kariyerinde bilinen adıyla Yolanda Hadid, babası ise iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Filistin asıllı Mohamed Hadid.





'ARTIK BANA GIGI İLE BELLA'NIN BABASI DİYORLAR'

Bella'nın ablası Gigi ile erkek kardeşi Anwar da moda dünyasında isimlerini duyurdu. Tam adı Isabella Khair Hadid olan Bella Hadid, ilk gençlik yıllarından bu yana kamera karşısında. Hem mesleki başarıları hem de soyadı nedeniyle büyük ilgi çekiyor Bella Hadid. Babası Mohamed Hadid de çocuklarının geç yaşta kazandığı şöhret yüzünden düşünceli olduğunu itiraf etmişti.





'ONLARIN BABASI OLMAK BENİM İÇİN TEHLİKELİ'

72 yaşındaki iş insanı Mohamed Hadid, bir röportajında kendisini artık "Gigi ve Bella'nın babası" olarak tanıdıklarını söyleyerek "Onların babası olmak benim için çok tehlikeli. Çok dikkatli olmak zorundayım. Çünkü beni rahatsız etmek için çocuklarımı kullanabilirler"diye konuşmuştu.





FESTİVALE DAMGA VURDU

Bu yıl 74'üncü kez düzenlenen Cannes Film Festivali'ne de damgasını vurdu Bella Hadid. Bunun bir nedeni kırmızı halıda giydiği iddialı kostümleriydi diğer nedeni de yeni sevgilisi Marc Calman. Hadid özellikle de kırmızı halıda giydiği kıyafet ve onu tamamlayan Schiaparelli imzalı altın akciğer kolyesiyle bütün bakışları üzerine topladı.



YENİ AŞKIYLA GÜNDEMDE

En son Thee Weeknd ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadıktan sonra uzun süre hayatına kimseyi almayan Bella Hadid, Marc Kalman ile yeni bir aşka yelken açtı. Bunu da Cannes Film Festivali'nde bulunduğu sıralarda gözler önüne serdi. Hadid ve sevgilisi Kalman, aylarca meraklı gözlerden saklandıktan sonra festivalde aşklarını açığa çıkarmaya karar verdi.



AYNI ZAMANDA AKTİVİST

Bella Hadid, geçtiğimiz mayıs ayında İsrail'in Gazze'yi bombalaması nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerine de katılmıştı. Hatta bunun sonucu olarak İsrail, ünlü modele tavır almıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı şiddeti sosyal medya hesabından protesto eden ardından da dün ABD'de düzenlenen bir gösteriye katılan Bella Hadid İsrail devletinin resmi Twitter hesabından eleştirildi.





İSRAİL DEVLETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞMAKLA SUÇLANDI

Yapılan paylaşımda Bella Hadid'in dün Brooklyn'deki gösterilerde çekip sonra da sosyal medya hesabından paylaştığı videoya da yer verildi. Paylaşımda Hadid'in bu davranışlarının İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısı olduğu savunuldu. Paylaşımda "Bella Hadid gibi ünlüler Yahudilerin denize dökülmesini savunduklarından bu İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısı anlamına gelir. Bu İsrail- Filistin sorunu olmamalı. Bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun sana!" cümleleri yer aldı.

