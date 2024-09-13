Onun uğruna hayatını bile değiştirdi: Böyle sevgilinin eli öpülür

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Bunun örneklerini özellikle gösteri dünyasının ünlüleri arasında görmek çok mümkün. Tıpkı moda dünyasının yıldız isimlerinden Bella Hadid gibi.

Ablası Gigi Hadid ile birlikte podyumlarda fırtına gibi esen 27 yaşındaki Bella Hadid bir süredir jokey ve at yetiştiricisi Adan Banueolas ile aşk yaşıyor.

Önceleri bu durumu meraklı gözlerden gizlese de Bella Hadid, artık sevgilisiyle el ele kamera karşısına çıkıyor rahatça.

İki sevgili bir süre önce çıktıkları gece gezmesinde bir kez daha objektiflere takıldı.

New York'ta bir gece kulübü çıkışında görüntülenen Bella ile 35 yaşındaki sevgilisi Adan Banuelos kelimenin tam anlamıyla kameralara aşk gösterisi yaptı.

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Aşklarının bahar aylarını yaşayan çiftle ilgili olarak en çok dikkat çeken ayrıntı ise giyim tarzlarının da birbirine uyumuydu.

Daha doğrusu Bella Hadid, kendi tarzını sevgilisinin tarzına uydurmuştu.

Bir kot eteğin üzerine, bedenine oturan kolsuz bir bluz giyen Hadid, kovboy çizmelerini de ihmal etmedi. Sevgilisi Adan Banuelos ise tam da yaşadığı Teksas'a uygun bir görünüm sergiliyordu.

İkili samimi bir şekilde kameraların önünden geçerken Adan Banuelos, bir ara sevgilisinin elini öpücüklere boğdu.

SADECE GİYİMİNİ DEĞİL HAYATINI DA DEĞİŞTİRDİ

Bella Hadid, bu yeni aşkıyla birlikte sadece giyim kuşamını değil yaşamını da değiştirdi.

Mesleği gereği New York ve Los Angeles'ta yaşayan Hadid, sevgilisiyle daha fazla vakit geçirmek için Teksas'a yerleşti. Bir süredir Banuelos ile birlikte onun memleketinde yaşıyor.

Hadid bir süre önce Allure dergisine verdiği röportajda da bu kararından söz etti. Her ne kadar mesleğini bırakmasa da artık modelliği hayatının odağında tutmadığını söyledi Bella Hadid.

Adan Banuelos'un hayatına girmesinden sonra artık keyif aldığı insanlara ya da kendisine zevk veren etkinliklere daha fazla yer ayıracağını söyledi.

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GEÇEN YILIN EKİM AYINDA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Bella Hadid ile Adan Banuelos, ilk kez geçen yılın ekim ayında Teksas sokaklarında el ele dolaşırken aşkları da gün yüzüne çıktı.

Birbirlerine uyumlu giyinen çift, geniş ve sakin sokaklarda görüntülendiklerini fark etmeden yürüdü. Bir ara durup birbirlerini öpücüklere boğdu. Tabii ki onlar farkına varmasa da paparazzi ordusu da o anlarını kare kare görüntüledi.

MEKSİKA KÖKENLİ

Daha önce rap'çi Travis Scott ile birlikte çalışan sanat yönetmeni Marc Kalman ile aşk yaşayan Bella Hadid, onunla yollarını ayırdıktan sonra bir süreliğine hayatına kimseyi almamıştı. Ama görünüşe göre Adan Banuelos onu gerçekten etkiledi.

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Çiftten biri bütün dünyanın tanıdığı bir top model olunca sevgilisi de merak edildi doğal olarak. Dilerseniz Bella Hadid'in yeni sevgilisi Adam Banuelos'u biraz daha yakından tanıyalım.

Gösteri dünyasından bir isim olmasa da Adam Banuelos, kendi çevresinde tanınan biri. Meksika kökenli bir Amerikalı olan Banuelos, ödüllü bir binici.

AT YARIŞI DÜNYASINDA TANINAN BİR İSİM

Teksas'ta Forth Worth'ta yaşayan Adan Banuelos'un babası Ascencion Banuelos da atçılık çevresinde tanınıyor.

Bella Hadid'in yeni sevgilisi Adan Banuelos, at yarışı dünyasında bir yıldız olarak biliniyor. 2017 yılında bütün zamanların en genç üyelerinden biri olarak Ulusal At Binicileri Onur Listesi'ne adını yazdırdı. Rodeo yarışlarına katılan Adan, aynı zamanda bir binicilik eğitmeni.

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BELLA DA ATLARI ÇOK SEVİYOR

Bu yeni ilişkiyle ilgili en çok merak edilenlerden biri de Bella Hadid ile Adan Banuelos'un nasıl tanıştığı. Bu kesin ve net olarak bilinmiyor. Ancak büyük olasılıkla Bella ile Adan bu binicilik tutkusu sayesinde tanıştı.

Top model Bella Hadid atlara olan tutkusuyla biliniyor. Çocukluğundan beri atları seven ve annesinin çiftliğinde at binen Hadid ile Banuelos'u bir araya getirenin de ikisinin bu ortak tutkusu olduğu ileri sürülüyor.