Orta yaş krizi değil meslek aşkı... Ak düşmüş saçlarını boyattı, kameralara dönüp bakmadı!

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Sonra günü gelip de bazen kendi isteğiyle bazen de mesleği gereği bu görünümünde değişiklik yaptığında bu durum da uzun uzun konuşulur elbette.

EN ÇARPICI ÖZELLİĞİ GRİ SAÇLARI

Tıpkı yıllardır gri saçlarıyla konuşulan, hatta o görüntüsüyle dünyanın en yakışıklı erkekleri arasındaki yerini kimseye kaptırmayan George Clooney de bunun örneklerinden biri.

Karısı Amal Clooney ile tanışıncaya kadar "müzmin bekar" olarak anılması bir yana gri saçları onun en çarpıcı özelliği olarak bilinirdi.

Geçmiş zaman kullandık çünkü George Clooney artık gri saçlı değil!

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SAÇLARINI KAHVERENGİYE BOYATTI

En azından bir süre artık o eski halinin yerinde yeller esecek. Çünkü 63 yaşındaki iki çocuk babası Clooney, saçlarını kahverengiye boyattı.

Tabii ki bunu daha genç görünmek için yapmadı ünlü oyuncu. Saçlarını boyatmasının nedeni ilk Broadway deneyimini yaşayacak olması.

Clooney, yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirecek ve aynı adlı filminin sahne uyarlaması olan Good Night and Good Luck (İyi Geceler ve İyi Şanslar) adlı eserde sahneye çıkacak.

İşte bunun için de bu müzikaldeki rolü gereği gri saçlarıyla vedalaşıp onları kahverengiye boyadı.

KARISIYLA ÇIKTIĞI ÖĞLE YEMEĞİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

George Clooney, bu yeni görünümüyle de geçtiğimiz gün kameralara yakalandı. Karısı Amal Clooney ile birlikte New York'ta çıktığı öğle yemeğinde görüntülendi ünlü oyuncu.

Kameralara çok da fazla bakmayan yıldız, kendisini bekleyen otomobile bindi.

Clooney, o anlarda güneş gözlüklerini de eksik etmedi. Ünlü yıldızın genellikle günlük hayatında olduğu gibi rahat giysiler giymeyi tercih ettiği de dikkatlerden kaçmadı.

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George Clooney'in saçlarını boyatması ilk anda orta yaş krizine bağlansa da bundan tam 20 yıl önce çektiği Good Night and Good Luck 'ın Broadway uyarlaması olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Ama diğer yandan Clooney'in bu yeni görüntüsüyle ilgili endişeleri olduğu da konuşuluyor.

Ünlü oyuncu ve yönetmenin en büyük korkusu, karısı Amal'ın ve ikiz çocukları Ella ile Alexander'ın bu yeni görüntüsünden nefret etmesi.

Hatta Clooney, daha önce verdiği bir röportajda "Karım bundan nefret edecek. Bu sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterir. Çünkü daha yaşlı insanlar saçlarını boyar" diye anlattı durumunu ve endişesini.

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New York Times'a söylediğine göre Clooney, ikizleri Ella ve Alexander'ın da bu yeni görüntüsüne hiç durmadan güleceklerini sözlerine ekledi.

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O ZAMAN BAŞINDA ŞAPKASI VARDI

Aslına bakılırsa George Clooney, boyattığı saçlarıyla ilk kez geçtiğimiz hafta yine New York'ta kameralara takılmıştı.

Fakat o zaman başında şapkası olduğu için bu yeni görüntüsü çok fazla dikkat çekmedi.

Önceki gün karısıyla çıktığı öğle yemeğinde ise başında şapkası yoktu ve ünlü gri saçlarının yerinde yeller estiği dikkatlerden kaçmadı.

ÜNLÜ ÇİFT SÖYLENTİLERİN MERKEZİNDE

Clooney çifti son dönemde özel hayatlarıyla ilgili bazı söylentilerle gündemde.

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Önceleri Amal ve George Clooney'in evliliğinin iyi gitmediği konuşuluyordu. Fakat sonra detaylar ortaya çıktıkça durumun bambaşka olabileceği de düşünülmeye başlandı.

Bunlara göre George Clooney, hayatının en büyük hayalini gerçekleştirmek yani Broadway'de sahneye çıkmak uğruna karısı ve çocuklarından ayrı kalacak bir süre.

O New York'ta yaşarken karısı Amal da ikizleriyle birlikte İngiltere'de olacak.

Ama son buluşmalarında da görüldüğü kadarıyla boşanma söylentileri büyük olasılıkla hiçbir zaman doğrulanmayacak.

George ve Amal Clooney, bir süreliğine fiziksel olarak uzak arada sırada buluşarak hayatlarını sürdürecekler.