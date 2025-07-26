Belki de hayatÄ±nda ilk kez bir savaÅŸ kaybetti: Son sÃ¶zÃ¼ kocasÄ± sÃ¶yledi... Zor iyileÅŸiyorum, yine mi hasta olayÄ±m

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Daha Ã¼niversitede okurken Ã¼lkenin gelecekteki kralÄ±yla Ã¶nce arkadaÅŸ sonra sevgili olmak kolay iÅŸ deÄŸil... Arada yaÅŸanan kÄ±sa ayrÄ±lÄ±ÄŸa raÄŸmen onunla evlenmek de hiÃ§ kolay deÄŸil... SonrasÄ±nda da kurallarÄ±nÄ± hiÃ§ bilmediÄŸi, iÃ§ine doÄŸmadÄ±ÄŸÄ±, kendisine yabancÄ± olan bir aileye evlilik yoluyla katÄ±lmak ve daha da Ã¶tesinde sevilmek hepsinden zor.

Ãœlkenin kral ve kraliÃ§esinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde hepsini gÃ¶lgede bÄ±rakÄ±p gazete manÅŸetlerine yerleÅŸmek de Ã¶yle erkesin yapabileceÄŸi bir ÅŸey deÄŸil. Nitekim, hem kraliyet tarihi hem de magazin tarihi bunun Ã¶rnekleriyle dolu.

BÃ¼tÃ¼n bunlar toplandÄ±ÄŸÄ±nda Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n hayatÄ±n 'hep kazananlar' tarafÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n.

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HASTALANDI... HAYATI ESKÄ°SÄ° GÄ°BÄ° OLMAYACAK

Ama tabi geÃ§en yÄ±l yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve hala tam olarak kurtulamadÄ±ÄŸÄ± kanser hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± saymazsak.

Her ne kadar Ã§ok fazla ayrÄ±ntÄ± vermese de zaman zaman katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konuyla ilgili etkinliklerde tedavinin kendisini nasÄ±l zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazen iyi bazen de kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nleri olduÄŸunu anlatÄ±yor zaten.

Ãœstelik daha hastalÄ±ktan tam olarak kurtulamadÄ±ÄŸÄ± da bir gerÃ§ek. Bu yÃ¼zden de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶n plana alÄ±p kimi zaman, geÃ§miÅŸte mutlaka katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikleri "boÅŸladÄ±ÄŸÄ±" bile oldu bu yÄ±l.

SON SÃ–ZÃœ KOCASI SÃ–YLEDÄ°

BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken Kate Middleton'Ä±n kalbinde yeni bir yara aÃ§Ä±ldÄ± ÅŸimdi.. Belki de hayatÄ±nda ilk kez bir savaÅŸÄ± kaybetti... Hem de kocasÄ± Prens William'a karÅŸÄ±!

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate Middleton'Ä±n daha birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce 12 yaÅŸÄ±na giren bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu, ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ± Prens George mecburen evinden, ailesinden ayrÄ±lÄ±yor.

Elbette George, baÅŸÄ±nÄ± alÄ±p herhangi bir yere gitmiyor.. Bundan bÃ¶yle babasÄ± William ve amcasÄ± Harry'nin ayak izlerini takip edip Eton College'da yatÄ±lÄ± olarak okuyacak. Okul, evlerine Ã§ok da uzak olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hafta sonlarÄ± yine ailesinin yanÄ±nda olabilecek eÄŸer isterse.

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Ama konuÅŸulanlara gÃ¶re Kate Middleton yine de oÄŸlunun evden gitmesine razÄ± deÄŸil.. GÃ¶nlÃ¼ buna el vermiyor. Hatta ona olan Ã¶zleminin hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeniden nÃ¼ksettireceÄŸinden de Ã§ok korkuyor.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Kate, ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ± George'un yatÄ±lÄ± okulda okumamasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã§aba harcadÄ±, Ã§ok dil dÃ¶ktÃ¼. Ama sonuÃ§ olarak William, oÄŸlunun da kendisi gibi Eton'da okumasÄ±nÄ±, bunun geleceÄŸi iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi. Sonunda da zaten onun dediÄŸi oldu.

Kate her ne kadar karÅŸÄ± olsa da kocasÄ±nÄ±n sÃ¶zÃ¼ne ve tabii ki aile geleneklerine boyun eÄŸmek zorunda kaldÄ±.

'BU KARAR KATE'Ä° YIKTI'

Kensington SarayÄ±'nÄ±n bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Radar adlÄ± internet sitesine "Kate, oÄŸlu George'un kilometrelerce uzakta olan Eton College'da yatÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrenci olmasÄ±ndan dolayÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±." diye konuÅŸtu.

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SÃ¶ylentilere gÃ¶re Kate, oÄŸlunun bu ÅŸekilde okumamasÄ± iÃ§in uzun bir sÃ¼re Ã§aba sarf etti. Ama kocasÄ± William'a yenik dÃ¼ÅŸtÃ¼ bu konuda. Kaynaklara gÃ¶re geleceÄŸin kralÄ± olan Prens William, kendisi de aynÄ± yollardan geÃ§ti. GeleceÄŸe hazÄ±rlanmasÄ± adÄ±na oÄŸlunun da bunu yapmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Yine kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa Kate'in gÃ¶nlÃ¼ daha kÃ¼Ã§Ã¼k olan oÄŸlu George'un kendisinden uzakta olmasÄ±na el vermiyor... Bu yÃ¼zden gergin ve sinirli hissediyor. YakÄ±nda yuvadan uÃ§acak olduÄŸu iÃ§in de George ile olabildiÄŸince Ã§ok vakit geÃ§irmek istiyor.

KANSERÄ° Ä°YÄ°LEÅžME SÃœRECÄ°NDE... BU GELÄ°ÅžME RUH SAÄžLIÄžINI KÃ–TÃœ ETKÄ°LÄ°YOR

Daha da Ã¶tesinde oÄŸlunun yeni bir hayata baÅŸlayacak olmasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± gerilimin Kate'in ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸi konuÅŸuluyor. Kemoterapi seanslarÄ± biten Kate hala hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iyileÅŸme sÃ¼recinde.

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Kanser gibi iyi bir ruh hali ve olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nme gerektiren bir hastalÄ±ÄŸÄ±n iyileÅŸme sÃ¼recine evlat hasretinin de Prenses'e zarar vereceÄŸi belki de hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nÃ¼ksetmesine yol aÃ§abileceÄŸi endiÅŸeler arasÄ±nda.

Ä°ddialara gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k oÄŸlunun artÄ±k evde olmamasÄ± Kate'in Ã¶nce ruhsal sonra da fiziksel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zarar verebilir. Bir kaynak "Eminim ki Kate ailesiyle olabildiÄŸince Ã§ok vakit geÃ§irmek istiyor. Ama George gittiÄŸi zaman onunla birlikte olabileceÄŸi zamanlar da azalacak" diye konuÅŸtu.

OÄžLUNUN GÃœVENLÄ°ÄžÄ° DE ONUN Ä°Ã‡Ä°N ENDÄ°ÅžE KONUSU

Elbette kraliyet ailesinin bir Ã¼yesi olarak William, Kate ve Ã§ocuklarÄ± gayet sÄ±kÄ± ÅŸekilde korunuyor. Ama Kate'in anne yÃ¼reÄŸi bu konuda da rahat deÄŸil ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re. OÄŸlunun yatÄ±lÄ± okulda yeteri kadar gÃ¼vende olacaÄŸÄ±na bir tÃ¼rlÃ¼ kendi kendini ikna edemiyor.

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Bir kaynak bu konuda: "Ã–zellikle de sosyal medyanÄ±n bu kadar etkin olduÄŸu bu Ã§aÄŸda Kate, oÄŸlu George'un Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n gizliliÄŸi konusunda endiÅŸeye kapÄ±lÄ±yor. YatÄ±lÄ± okulda kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rede de gÃ¶zÃ¼nÃ¼n onun Ã¼zerinde olamayacaÄŸÄ±nÄ± biliyor. "

DiÄŸer yandan ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re yatÄ±lÄ± okul seÃ§eneÄŸi Ã¼Ã§ kardeÅŸten sadece George iÃ§in geÃ§erli deÄŸil. Åžu anda 10 yaÅŸÄ±nda olan Charlotte da iki yÄ±l sonra bir yatÄ±lÄ± okula gÃ¶nderilebilir.

En kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸ Louis daha 7 yaÅŸÄ±nda. Bu yÃ¼zden onun iÃ§in henÃ¼z Ã¶yle bir durum yok. Ama o da aÄŸabeyi ve ablasÄ± gibi bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde eÄŸitimi iÃ§in aile evinden uzaklaÅŸmasÄ± gerekebilir.

BaÅŸka bazÄ± iddialara gÃ¶re de Kate Middleton'Ä±n, yakÄ±n zamanda oÄŸlu George'un yatÄ±lÄ± okula gidecek olmasÄ± nedeniyle onunla eskisinden daha fazla zaman geÃ§iriyor. Hatta bu durum Prenses'in kraliyet gÃ¶revlerini bile olumsuz etkileyebilir.

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Kate Middleton ile Prens William'Ä±n Ã§ocuklarÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e eÄŸitimleri iÃ§in birer birer ailelerinden uzaklaÅŸacak.