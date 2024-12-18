Belki de eski kocasının bedduası tuttu: Çocukları onu da terk ediyor

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Son dönemde en çok konuşulan ayrıntı ise Brad Pitt'in, Angelina Jolie ile evliliği sırasında sahip olduğu ama aralarına kara kedi girdikten sonra bir türlü göremediği çocuklarına olan özlemi.

Birçok kaynak, Pitt'in en azından altı çocuğun en küçüğü olan ikizleriyle görüşebilmek için eski karısına yalvardığını bile ileri sürüyor.

Brad Pitt ile kavgalarının ilk döneminden bu yana altı çocuk da anneleri Angelina Jolie'nin yanında yer aldı hep.

Hatta Shiloh, babasının soyadını kullanmamak için yasal yollara başvurdu. İkizlerden Knox Leon dışında hiçbir çocuk zaten babalarından gelen Pitt soyadını kullanmıyor.

Durum böyleyken Angelina Jolie cephesinde de işler pek güllük gülistanlık değil elbette.

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Görünüşe göre Jolie'yi en çok uğraştıran da Pitt ile ilk biyolojik çocuğu Shiloh. Bu yıl içinde 18 yaşına giren Shiloh Nouvelle, bağımsızlığını ilan etti.

Genç kız, artık annesiyle yaşadığı evden ayrılıp dans dersinde tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte bir eve çıkmak istiyor.

Gelen haberlere bakılırsa bu durum da Jolie için büyük bir endişe kaynağı. Çünkü Shiloh'nun yaşı büyüdükçe korumaya daha fazla ihtiyacı olacağına inanıyor.

Ama Shiloh'nun isteği ise tüm diğer yaşıtları gibi bağımsız bir hayat sürmek.

Kaynaklara göre Shiloh'nun bu isteği Angelina Jolie için tam bir sinir harbine dönüşmüş durumda. Shiloh, üniversiteye gitmediği için güvenliği olan bir kampüste kalmayacak. Bunun yerine arkadaşlarıyla birlikte herhangi bir evde yaşayacak. Bu durum da Jolie'yi çok tedirgin ediyor.

Diğer yandan yine kaynaklara bakılırsa Angelina Jolie, kızının dansa olan ilgisini kesmesini istemiyor. Onun hayallerinin önüne set çekmek bu hayatta en son isteyeceği şey.

Ama kızının evden ayrılıp kendine hayat kurmasına izin vermek de onun için hiç kolay değil.

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Aslına bakılırsa Angelina Jolie kendisi de daha 16 yaşındayken yani reşit bile olmadığı bir sırada aile evinden ayrılmıştı.

O yüzden kızının bağımsız ruhu onun için çok da yabancı bir durum değil. Ama yine de Shiloh'nun öylece çıkıp gitmesine kolay izin verecek gibi görünmüyor.

Jolie'yi yakın bir kaynak "Angelina, kızı Shiloh'da kendini görüyor. Belki de bu yüzden onun bu kocaman dünyada tek başına kaldığını düşünmek korkutucu. Başına açabileceği dertleri düşününce endişelenmekten kendini alamıyor" dedi.

Angelina Jolie bir süre önce de evlatlarından Pax Thien ile bağlantılı korku dolu günler yaşamıştı... Los Angeles'ta motosikletiyle kaza yapan oğlunun başına gelenler onun yüreğini ağzına getirmişti. Neyse ki Pax Thien, bu kazadan ucuz kurtuldu da Jolie de rahat bir nefes aldı.