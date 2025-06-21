Belki de en acı ihaneti affedecek... Biz bu bebeği dünyaya getirerek birlikte bir 'destan' yazdık!

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Tıpkı oyuncu Megan Fox ve müzisyen nişanlısı Machine Gun Kelly'ye olduğu gibi...

Her ne kadar aralarına ihanet girse de Fox, hamileyken nişanlısını bu yüzden terk etse de sanki ikili arasında bir yumuşama söz konusu.

Üstelik bunu sağlayan da bu yılın mart ayında dünyaya gelen kızları Saga Blade…

Machine Gun Kelly (MGK) nişanlısı Megan Fox'u karnı burnunda hamileyken aldatmıştı. Fakat görünüşe göre bu en acı ihanet de affedilmek üzere.

Megan Fox'u karnı burnundayken aldatan Machine Gun Kelly, kızının doğumundan sonra güzel oyuncuyla aralarında bir yumuşama olduğunun işaretlerini verdi..

Gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly, katıldığı Today Show adlı sohbet programında Megan Fox'a övgüler yağdırdı.

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35 yaşındaki müzisyen "Megan harika bir anne. Çok başarılı.. Ben de çok heyecanlıyım" diye konuştu. Bu da zaten bir dargın bir barışık ilişki yaşayan çiftin yeniden bir araya geleceği iddialarını güçlendirdi.

Machine Gun Kelly, programda kızının Saga Blade olduğunu açıkladığı isminin ardındaki duygusal anlamı da gözler önüne serdi.

MGK, nişanlısı Megan Fox'un harika bir anne olduğunu söyledi. İkili, daha önce de bir kız bebeğe sahip olacaktı. Fakat Fox düşük yapınca hevesleri yarım kalmıştı.

Müzisyen, daha önce Megan Fox ile bir hamilelik ve düşük deneyimi yaşadıklarını hatırlattı: "Geri geliyor ve kayboluyor... Tekrar geri geliyor ve yine kayboluyor... Bizim bebeğimiz epik bir hikaye. Bu yüzden de adı Saga (Destan) diye anlattı.

Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım.

Saga aynı zamanda İskandinav ülkelerinin halk efsanelerine de verilen bir isim. Machine Gun Kelly'nin kökenleri de Norveç'e uzanıyor. Dolayısıyla kızının adı olan Saga atalarına da bir gönderme aynı zamanda.

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Görünüşe göre minik Saga Blade, annesini ve babasını yeniden bir araya getirecek. Çünkü çift arasında bir yumuşama olduğu epeydir konuşuluyor.

Megan Fox ile Machine Gun Kelly'nin ilişkisinin 2020 yılına kadar uzanan bir geçmişi var. Machine Gun Kelly'nin klibinin setinde tanıştı ikili. O sırada Fox, ilk eşi Brian Austin Green ile yollarını ayırmıştı.

MGK, sevgilisine 2022'de evlenme teklif etti ve çift nişanlandı. Ama bir yıl sonra ayrıldılar, sonra yeniden barıştılar.

Son olarak 39 yaşındaki Fox hamileyken sevgilisinin telefonunda başka kadınlardan gelen mesajları gördü. Bunun üzerine onu terk etti.

Hamileliğini nişanlısından ayrı geçiren Megan Fox ile Machine Gun Kelly'yi kızları Saga yeniden bir araya getirecek gibi görünüyor.

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Bu arada Megan Fox'un eski kocası Brian Austin Green'den üç tane oğlu olduğunu da hatırlatalım.

Eski kocası Brian Austin Green ile üç erkek çocuk sahibi oldu Fox. Fakat MGK'dan dünyaya getireceği kızına hamileyken düşük yapınca derin bir üzüntüye kapıldı.

Megan Fox, önceki yıl yayınlanan Pretty Boys Are Poisonous adlı şiir kitabının tanıtımı sırasında Machine Gun Kelly ile ilişkisinden hamile kaldığını ancak 10'uncu haftaya ulaştığı sırada düşük yaptığını itiraf etti.

Hatta o kitabında doğurmadan kaybettiği kızına ithaf ettiği dizeler de yer alıyordu.

Megan Fox, o dönemde konuk olduğu Good Morning America adlı sohbet programında bu konuda bir açıklama yapmıştı.

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Fox, henüz doğmamış kızıyla vedalaşmasının hayatı boyunca yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini" anlattı.

Güzel oyuncu, düşük yaptıktan sonra kız bebeğiyle vedalaşmasının daha önce yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini söyledi.

Megan Fox programda, düşük yapmasının hem nişanlısı Machine Gun Kelly hem de kendisi için çok zor olduğunu anlattı. Fox "Bu durum bizi hem birlikte hem de ayrı ayrı çılgınca bir yolculuğa çıkardı" diye konuştu.

O acı olayın ardından sürekli olarak "Neler oluyor?", "Bu ne anlama geliyor?" diye sorup durduklarını belirtti.

Megan Fox, şiir kitabında bu acı olaydan esinlenerek kızına yazdığı şiire de yer verdi. Fox şiirinde yatağın yanında bir ultrason makinesi olduğunu yazdı şiirinde.

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Sonra da kaybettiği kız bebeğinin 10 hafta ve bir günlük olduğunu ekledi.