Belki de bu son buluşma olacak... Ailesi bıkıp usanmadan bir mucize bekliyor

Haberin Devamı

Hastalığının ilk anından itibaren karısı Emma Heming ve kızları Mabel ile Evelyn onunla birlikte. Ama bu kadar değil.

Eski eşi Demi Moore ve ondan dünyaya gelen üç yetişkin kızı Rumer, Tallulah ve Scout da ünlü oyuncunun yanından bir an bile ayrılmıyorlar.

Özellikle de önemli günlerde geniş aile hep bir arada oluyor.

Hem şu andaki eşi Emma Heming'in hem de Demi Moore'un söylediğine göre amaçları Bruce Willis ile mutlu anılar yaratmak... Onun da mutlu olmasını sağlamak.

ARTIK NADİREN KONUŞUYOR... AMA SEVGİYİ HİSSEDİYOR

Ailesinin söylediğine göre Willis, artık kelimelerden giderek uzaklaşmış durumda... Pek nadir konuşuyor. Ama kendisine yönelen sevgi dolu bakışları, kızlarının dokunuşlarını anlıyor. O da ailesine aynı şekilde yanıt veriyor.

Haberin Devamı

In Touch dergisinde yer alan habere göre Bruce Willis'in tüm geniş ailesi de yeni yılı yine onunla birlikte karşılayacak. Bunun için de hazırlıklar çoktan başladı bile.

Elbette bu kutlamalara Heming ve onunla evliliğinden dünyaya gelen Mabel ve Evelyn'in yanı sıra büyük kızları ve eski eşi Demi Moore da dahil olacak. Tıpkı daha önceki yıllarda olduğu gibi.

Söz konusu kaynağın belirttiğine göre Bruce Willis için aile üyeleriyle kuracağı her tür iletişimin çok büyük önemi var.

HAYRANLARINI HABERDAR EDİYORLAR

Daha da yüreğe dokunanı ise aynı kaynağın şu sözleri oldu: "Ailesi hala onun için dua ediyor ve hala bir mucize bekliyor. Ama yine de hepsinin önceliği hala bunu yapabiliyorken Bruce ile birlikte kaliteli zaman geçirmek."

Bruce Willis ile iletişim kurmanın ve onun yanında olmanın yanı sıra geniş aile, yıldızın hayranlarıyla da bağlantıyı koparmamak için elinden geleni yapıyor.

Heming ve Moore, sık sık sosyal medyadan Bruce Willis'in genel sağlık durumu hakkında bilgiler veriyor.

Haberin Devamı

Yine de Bruce Willis'in geniş ailesinin asıl amacı hala yapabiliyorken onu ne kadar sevdiklerini ona ifade etmek. Yıldızın bunu hissetmesini sağlamak.

Bruce Willis'in geniş ailesi onu hiç yalnız bırakmıyor. Hastalığının teşhis edildiği andan itibaren onu sevgi çemberiyle sarıp sarmaladı herkes. Kızları, kızlarının erkek arkadaşları, torunu, küçük kızları eski karısı ve yeni karısı Willis ile olabildiğince vakit geçiriyor.





Willis'in Emma Heming ile evliliğinden dünyaya gelen kızları zaten onunla birlikte aynı evde yaşıyor. Yetişkin kızları da sık sık ziyaret ediyor.