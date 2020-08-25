Belçim Bilgin'in acı günü: Aile ağacından ilk kayıp

Bilgin, cumartesi günü Ankara’da toprağa verilen anneannesi için duygusal bir yazı kaleme aldı:

“Benim biricik anneannem öldü dün. Dade Müslime’min olmadığı bir yeryüzü düzlemi artık. Aile ağacından ilk kayıp. İçimden bir şey koptu aldı sonsuzlukta yerini. Adın koşulsuz sevgi kalacak bende. Güzelliği dillere destan dadem. Türkülerin bize emanet. Huzur içinde uyu canımın ta en derin yeri. Yerin hiçbir zaman dolmayacak benim güzel anneannem.”