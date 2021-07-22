Bekleyin kask takacağız

Umut Kurt, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Melisa İnci ile önceki gün Cihangir’deydi.

Oyuncu, motosiklete binmeye hazırlandıkları sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince muhabirleri uyardı: “Arkadaşlar bekleyin, hemen çekmeyin. Kask takacağız. Sonra ‘kasksız gittiler’ demeyin, rica ediyorum. Her zaman kurallara uydum, şimdi yanlış anlaşılmak istemem.”

(Sayit DURMAZ)

Bayram pozu

Bülent Ersoy, Kurban Bayramı’nın ilk günü Bodrum’daki villasında Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu ve Safiye Soyman’ı ağırladı. Gülben Ergen, çektirdikleri fotoğrafları “Bayram aksiyonları bitmiyordu” notuyla Instagram sayfasında yayınladı.

Eşine bayram gülü aldı

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, önceki gün eşi Esra Gülmen ile Cihangir’deydi. Aracına binmek üzereyken Şungar, gül satan çocuğun “Bugün bayram, bu elimdeki gül de yanındaki kız kadar güzel, almaz mısın” sözlerine kayıtsız kalamadı ve gülü alıp eşine verdi. Oyuncu, “Beni öyle bir günde yakaladın ki asla reddedemem, sen çok uyanık birisin” dedi.





41 YIL SONRA AYNI POZ

Merhum tiyatrocu Nejat Uygur’un oğulları Behzat, Süheyl, Süha ve Kemal Uygur, 1980 yılında verdikleri pozu 41 yıl sonra tekrarladı.

Uygur kardeşler, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Süha Uygur o karelere “Yıllar geçse de üstünden” notunu düştü.

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