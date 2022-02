Beklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdi

HİÇ BEKLENMEDİK BİR YERDE

Ama bu kez herkesi şaşırtıp bambaşka bir yerde yan yana görüntülendiler. Üstelik de onca olup bitenden sonra... Çevrelerinde de dikkat çekme konusunda rahatça yarışabilecekleri gösteri dünyasının ünlüleri vardı. Son iki yılda yaşananlara bakılırsa "Bu ikisi nerede birlikte görüntülenebilir?" diye düşünüldüğünde akla gelecek en son yerde kameralara takıldılar. Elbette bu durum da dünya kamuoyunun zihninde soru işaretleri yarattı.

SUPER BOWL'DA YAN YANA

Söz konusu iki kişi İngiliz kraliyet ailesinin iki "aykırı" üyesi Prens Harry ile amcası Andrew'nun küçük kızı Prenses Eugenie... Doğup büyüdüğü ailesini ve o ailedeki görevlerini bırakarak eşi ve çocuklarıyla ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry ile kuzeni Prenses Eugenie, hafta sonu ABD'nin en önemli spor etkinliklerinden birinde özel bir locada görüntülendi. Spor kıyafetleri içinde oturan, yüzlerinden maskelerini, başlarından da beyzbol şapkalarını çıkarmayan iki kuzen, Super Bowl finalini de devre arasındaki gösterileri de büyük bir merakla izledi.

Well well well! When worlds collide



Prince Harry and Princess Eugenie at #SuperBowlLVI pic.twitter.com/EuClRUpaV9