Beklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdi

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HİÇ BEKLENMEDİK BİR YERDE

Ama bu kez herkesi şaşırtıp bambaşka bir yerde yan yana görüntülendiler. Üstelik de onca olup bitenden sonra... Çevrelerinde de dikkat çekme konusunda rahatça yarışabilecekleri gösteri dünyasının ünlüleri vardı. Son iki yılda yaşananlara bakılırsa "Bu ikisi nerede birlikte görüntülenebilir?" diye düşünüldüğünde akla gelecek en son yerde kameralara takıldılar. Elbette bu durum da dünya kamuoyunun zihninde soru işaretleri yarattı.

SUPER BOWL'DA YAN YANA

Söz konusu iki kişi İngiliz kraliyet ailesinin iki "aykırı" üyesi Prens Harry ile amcası Andrew'nun küçük kızı Prenses Eugenie... Doğup büyüdüğü ailesini ve o ailedeki görevlerini bırakarak eşi ve çocuklarıyla ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry ile kuzeni Prenses Eugenie, hafta sonu ABD'nin en önemli spor etkinliklerinden birinde özel bir locada görüntülendi. Spor kıyafetleri içinde oturan, yüzlerinden maskelerini, başlarından da beyzbol şapkalarını çıkarmayan iki kuzen, Super Bowl finalini de devre arasındaki gösterileri de büyük bir merakla izledi.

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Well well well! When worlds collide



Prince Harry and Princess Eugenie at #SuperBowlLVI pic.twitter.com/EuClRUpaV9 — Amanda (@MattaOfFact) February 14, 2022

GÖSTERİ DÜNYASININ ÜNLÜLERİ GÖLGEDE KALDI

Stadyumda bulunanlar arasında Jennifer Lopez ve sevgilisi Ben Affleck, Orlando Bloom ve nişanlısı Katy Perry, model Emily Ratajkowski'nin de bulunduğu çok sayıda ünlü vardı. Ama Hollywood protokolünde ön sıralarda yer alan bu isimlerden daha çok dikkat çekti Prens Harry ile kuzeni Prenses Eugenie. Bunun da birçok nedeni var.

HARRY İLE MEGHAN'I ZİYARET EDEN İLK AİLE ÜYESİ

İlk neden, İngiliz kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılan sonra da her fırsatta onları eleştiren Prens Harry'yi ABD'deki bu yeni hayatında ziyaret eden ilk yakınının, kuzeni Prenses Eugenie olması. Eşi Jack Brooksbank ile birlikte ABD'de bulunan Prenses, Harry ile Meghan'ın evinde konakladı bir süre. Böylece Harry ile Meghan'ın dokuz yatak odalı, 16 banyolu malikanesinin kapılarını açtığı ilk kraliyet ailesi üyesi de oldu Eugenie.

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LILIBET İLE DE İLK ONLAR TANIŞTI

Basında yer alan iddialara göre Harry ile kuzeni Eugenie, maç izlerken, eşleri Meghan Markle ve Jack Brooksbank da çocuklarıyla birlikte evde vakit geçiriyordu. Bu arada Prenses Eugenie'nin, Harry ile Meghan'ın ikinci çocuğu Lilibet ile tanışan ilk aile üyesi olduklarını da hatırlatalım. Adını Harry'nin büyükannesinden alan Lilibet, henüz Mountbatten Windsor ailesinin geri kalan üyeleriyle tanışmadı. Onu ne Kraliçe 2. Elizabeth ne de dedesi Prens Charles gördü şimdiye kadar. Büyük babaannesi 2. Elizabeth ile dedesi Charles, Harry ile Meghan'ın büyük çocuğu Archie'yi de çok az görebildi. Harry, biri dedesi Prens Philip'in cenaze töreni diğeri de annesi Diana Spencer anısına yapılan anıt açılışı nedeniyle iki kez Londra'ya gitti. Ancak her iki seferinde de yalnızdı, ne çocukları ne eşi yanındaydı.

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KUZEN EUGENIE, ARABULUCU MU?

Prenses Eugenie'nin Harry ile Meghan'ı ziyaret eden ilk aile üyesi olması çeşitli söylentileri de beraberinde getirdi. İngiltere'de bazı kraliyet uzmanları Eugenie'nin Harry ile ailesi arasındaki gerilimde bir arabulucu rolü üstlenip üstlenmediğini sorgulamaya başladı. Bu uzmanların masaya yatırdığı bir başka konu da Harry'nin yakında piyasaya çıkacak olan ve iddialara göre ailesine ağır eleştiriler yönelttiği anı kitabını yumuşatmak için Eugenie'nin çaba harcıyor olabileceği.

Harry ile kuzeni Prenses Eugenie, Super Bowl'da müsabakanın sponsorlarından biri olan Better Up adlı kuruluşun özel locasında oturdu. Harry, akıl sağlığı üzerine yoğunlaşan bu vakıfta üst düzey yönetici olarak görev yapıyor.

AİLENİN AYKIRI ÜYELERİNDEN BİRİ

Prens Harry ile Prenses Eugenie, ingiliz kraliyet ailesinin aykırı üyeleri olarak nitelendiriliyor. Her ne kadar "doğuştan prenses" olsa da Eugenie, ailesinin, kendi konumunda bulunan ve uygun bir işte çalışan tek üyesi. Aynı zamanda Instagram hesabı kullanmasına izin verilen üst düzey tek üyesi olma özelliğini de taşıyor.

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AİLESİNİ VE ESKİ HAYATINI GERİDE BIRAKTI

Prens Harry'nin "aykırı" olarak nitelendirilmesinin nedeni ise başka. Onunla ilgili beklenti, ülkenin gelecekteki kralının oğlu olarak ailedeki görevlerini sürdürmesiydi. Fakat Harry, kendi arzusuyla bu görevleri bırakıp eşi ve oğluyla birlikte ABD'de yeni bir hayata başladı.

EN DOĞAL İLETİŞİME SAHİP İKİ AİLE ÜYESİ

Harry ile Meghan hakkındaki Finding Freedom adlı kitabın yazarları Omid Scoobie ve Carolyn Durand'a göre iki kuzen, ailenin en doğal iletişime sahip üyeleri. Onlara göre Eugenie de Harry gibi sadık, dürüst ve eğlenceli. İki yazarın Harry ile Eugenie'nin yakın arkadaşlarına dayanarak ortaya attığı bir başka durum daha var. Harry, kuzenine güveniyor. Kuzeni de birlikte geçirdikleri yıllar boyunca ona her zaman hayatla ilgili 'bilgece' nasihatler vermeyi sürdürdü.

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Scoobie ve Durand'ın gözlemine göre Eugenie, Harry'nin özel yaşamında da onu en çok destekleyen aile üyesi. Bir dönem evliliğin eşiğine geldiği Cressida Bonas ile ilişkisini de destekledi, ailenin pek sıcak bakmadığı Meghan Markle'ı da sıcak bir şekilde karşıladı.

'ONDAN DAHA İYİ ARABULUCU OLAMAZ'

Kraliyet uzmanı yazar Phil Dampier'e göre de Harry ile Eugenie'nin arası her zaman iyiydi ve birbirlerine çok yakındılar. Dolayısıyla eğer Harry ile İngiliz kraliyet ailesi arasında bir arabuluculuk söz konusuysa Eugenie'den daha iyi bir seçenek bulunamazdı. Dampier bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etti: "Eminim Los Angeles'ta buluştuklarında bu durumu da konuştular. Eminim Eugenie, kuzeni ile ailesi arasındaki gerilimi yumuşatmaya çalıştı."

BİRLİKTE BÜYÜDÜLER

Prenses Diana ile eski eşi Prens Charles'ın küçük oğlu Harry ile ailenin başını skandallarıyla ağrıtan Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın küçük kızı Eugenie, çocukluklarından bu yana birbirlerine yakındı. 37 yaşındaki Harry ile 31 yaşındaki Eugenie, kelimenin tam anlamıyla birlikte büyüdüler. Yetişkinlik hayatlarında da bazı projelerle birlikte çalıştılar. Hatta Harry'nin eşi Meghan'ın tartışmalı Oprah Winfrey röportajında söyledikleri hala akıllarda. Anlattığına göre Meghan, daha Harry ile tanışmadan önce Eugenie ile arkadaş olmuştu.

EVİNİ KUENİNE VERDİ

Daha sonra da Harry ve Meghan ile Eugenie ve o dönemde sevgilisi Jack Brooksbank ile birlikte çok vakit geçirdiler. Harry ile Meghan, büyük bir masraf yaparak restore ettirdikleri Windsor'daki Frogmore Cottage'da neredeyse hiç yaşamadılar. Kendileri ülkeden ayrıldıktan sonra burayı Eugenie ile eşine verdi. O sıralar yeni evli olan çift bir süre burada yaşadı.

BU DURUM BİLE İKİ KUZENİNİN ARASINI BOZAMADI

İki kuzenin arasına kısa süre de olsa bir kara kedi girdi. Harry ile Meghan, aile üyelerine ilk bebeklerini beklediklerini Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğününde açıkladı. Bu durum da bütün dikkatlerin kendi üzerlerine çekilmesine yol açtı. Hatta Eugenie'nin annesi açık açık Harry ile Meghan'ı "kızının düğününe gölge düşürmekle" suçladı. Ama görünüşe göre bu durum bile iki kuzenin arasını açmaya yetmedi.