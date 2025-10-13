Bekarlık yemini uğruna ilişkisini bitirmişti... Hayatının aşkı öldü, şimdi çok pişman: Keşke evlenseydim onunla!

Haberin Devamı

Hatta sırf "asla evlenmeyeceğim" yeminine sadık kalmak için hayatının aşkından bile ayrıldı.

Şimdi gençlik yıllarında sevdiği o kadın hayata veda etti... Onun dudaklarından ise yılların pişmanlığını ifade eden şu sözler döküldü bu haberin ardından: "Keşke onunla evlenseydim."

FİLM GİBİ BİR AŞK ÖYKÜSÜ

Bu anlattığımız bir film ya da roman özeti değil. Gerçek hayatın ta kendisi. Kahramanları da Al Pacino ile geçen hafta sonu hayata veda eden eski sevgilisi, bir başka ünlü oyuncu Diane Keaton….

Aslında birçok kişinin hafızasında Woody Allen ile yaşadığı ilişkiyle konuşulsa da Diane Keaton, Al Pacino ile de çalkantılı bir aşk yaşadı...

The Godfather (Baba) filminde birlikte kamera karşısına geçen ikili, 1974 ile 1990 yılları arasında bir dargın bir barışık sürdürdü aşklarını.

Sonunda Keaton, Al Pacino'ya "evlen benimle ya da ben giderim" diye bir ültimatom verdi. Fakat Pacino, evlenmeye yanaşmayınca ilişki de bitti.

Fakat Diane Keaton'ın ölümünden sonra Al Pacino'nun bu yüzden ne kadar büyük bir pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

'ONUNLA EVLENMEDİĞİ İÇİN SONSUZA KADAR PİŞMANLIK DUYACAK'

85 yaşındaki Al Pacino'ya yakın bir kaynak "Ben Al'in böyle bir şansı varken onunla evlenmediği için sonsuza kadar pişmanlık duyacağını biliyorum" diye konuştu.

Hatta aynı kaynağın anlattığına göre Pacino, Diane Keaton hala hayattayken ondan hep "harika bir kadın" diye söz ediyordu. Daha da ötesinde onun hayatının aşkı olduğunu bile sık sık dile getiriyordu.

Bir keresinde de "Yine de Diane evlenmek için henüz geç değil" dese de oyuncunun ölümünden sonra artık bunun için yapabileceği bir şey kalmadı.

İşin ilginci 1990 yılında ilişkileri tamamen bittikten sonra aynı bölgede yani Beverly Hills'te yaşadıkları halde Al Pacino ile Diane Keaton birbirleriyle bir daha hiç konuşmadılar.

Diğer yandan Diane Keaton da 2017 yılında Sunday Times'a verdiği bir röportajda aslında içten içe Al Pacino ile evlenmeyi de umuyordu.

Bu konuda da söz konusu röportajda "Onun bana evlenme teklif etmesini istemedim.. Nasıl olsa günün birinde evleneceğimizi sanıyordum.. İçimden 'Hiç evlenme teklif etme... Sadece yap" diye geçiriyordum" diye konuşmuştu.

85 YAŞINA GELDİ, EVLİLİĞE HİÇ YANAŞMADI

Al Pacino son olarak torunu yaşındaki Noor Al Fallah ile ilişkisi ve ondan dünyaya gelen Roman adında evladıyla gündemdeydi.

Hatta ondan ayrıldıktan sonra yine genç sevgili peşine düştüğü söylentilerinin de merkezinde yer almıştı.

Bu konuda konuşan bir kaynak "Aslında bu yaşta biri için bu durum saçmalık derecesinde komik görünebilir. Yine de Al söz konusu olduğunda hedefi 12'den vurma durumu söz konusu" dedi.

Aynı kaynak Al Pacino'nun ilerleyen yaşına rağmen hala çekiciliğe ve karizmaya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

İddialara göre Al Pacino aslında oğlu Roman'ın annesi olan son genç sevgilisi Noor Alfallah ile yeniden barışmaya çalıştı.

Ama bu isteği gerçekleşmeyince bu kez yeni birini bulmak için arayışa girdi..





EVLİLİĞİ ACILAR TRENİNE BENZETTİ

İlerleyen yaşına rağmen çapkınlığını elden bırakmayan Al Pacino, evliliğe dair fikirlerini geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Sonny Boy adlı kitapta anlatmıştı...



Orada da evliliğin kendisi için bir seçenek olmadığını belirterek "Biriyle evlenmek acılar trenine binmek gibi" diye yazdı.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Her şey bu acılar trenine binmek için. Hiçliğe giden bir bilet. Hayır, ben o trene binmiyorum. Ben burada kalıyorum."

Evliliğin başkaları için uygun olabileceğini ama kendisi için bazı nedenlerden dolayı öyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.