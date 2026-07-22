DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kÄ±zÄ± bekarlÄ±ÄŸa vedasÄ±ndan fotoÄŸraflar paylaÅŸtÄ±... Ne yana baksa sevdiÄŸinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼!

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Kendisi kadar Ã¼nlÃ¼ ve daha gencecik yaÅŸta servet kazanmÄ±ÅŸ biri iÃ§in gayet sade sayÄ±lacak ÅŸekilde evlenen 25 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z model, ÅŸimdi de yaklaÅŸan ikinci dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

ÃœnlÃ¼ model ve iÅŸ kadÄ±nÄ±Â Thylane Blondeau, Ã§ok yakÄ±n dÃ¶rt arkadaÅŸÄ±nÄ±n kendisini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± o veda partisinde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â

KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken 'DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kÄ±zÄ±' unvanÄ±nÄ± alan Blondeau, 29 Haziran'da DJ Ben Attal ile nikah kÄ±ydÄ±. Belli ki mutlu Ã§ift ÅŸimdi dÃ¼ÄŸÃ¼ne hazÄ±rlanÄ±yor.

GenÃ§ kadÄ±n, o gÃ¼nlerde hem bekarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinin keyfini Ã§Ä±kardÄ± hem de yakÄ±n dostlarÄ±na mutlu gÃ¼nÃ¼nÃ¼n anÄ±sÄ±na Ã§eÅŸitli hediyeler verdi.

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Blondeau'nun paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± rengin beyaz olduÄŸu dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Bornozlar, terlikler, hediye paketleri, giyilen kÄ±yafetler hatta ortamÄ± sÃ¼slemek iÃ§in kullanÄ±lan balonlar bile bembeyazdÄ±.

Â Thylane Blondeau'nun yanÄ±nda Ã§ok yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± vardÄ±. GenÃ§ kadÄ±nlar beyazlar iÃ§indeki bekarlÄ±ÄŸa veda partisinde gÃ¼zel anÄ±lar biriktirdi.

Bu arada Thylane Blondeau'nun arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n o kutlama boyunca, genÃ§ kÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± DJ Ben Attal'Ä±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ yansÄ±tan maskeler taktÄ±ÄŸÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Blondeau, bekarlÄ±ÄŸa veda partisinden bol bol fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

GeÃ§en yÄ±l Yunanistan tatilinde niÅŸanlanan Thylane ile Ben, 29 Haziran'da Paris'te nikah kÄ±ydÄ±.



KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kÄ±zÄ± unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Thylane Blondeau ile 29 yaÅŸÄ±ndaki Ben Attal, geÃ§en sene birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tatil sÄ±rasÄ±nda niÅŸanlandÄ±lar.

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GeÃ§tiÄŸimiz 29 Haziran gÃ¼nÃ¼ de Paris'te kÄ±yÄ±lan resmi nikahla evlendiler.

Daha ufacÄ±k yaÅŸÄ±nda girdiÄŸi moda sektÃ¶rÃ¼nde daha 30'una bile gelmeden bÃ¼yÃ¼k bir servetin sahibi olan Thylane Blondeau, evlilik iÃ§in gayet sade bir tÃ¶ren tercih etti.

GelinliÄŸini de sade tutan genÃ§ kadÄ±n, nikah gÃ¼nÃ¼ mutlu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Mutu gelin, nikah pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±rken "YakÄ±nda ikinci bÃ¶lÃ¼mde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z" mesajÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±.



Bu arada Thylane Blondeau nikahÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±rken "YakÄ±nda ikinci bÃ¶lÃ¼mde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z" mesajÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Belli ki Paris'teki nikahÄ±n ardÄ±ndan evlilik tÃ¶reninin ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yani bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yaklaÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸte onun Ã¶ncesinde de FransÄ±z model arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte bir bekarlÄ±ÄŸa veda partisi dÃ¼zenledi.

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Orada Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± da Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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Blondeau da arkadaÅŸlarÄ± da parti boyunca beyazlara bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.





Model ve iÅŸ kadÄ±nÄ± Blondeau, nikah pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±rken "yakÄ±nda ikinci bÃ¶lÃ¼mde gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±.



Blondeau, kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸta dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilip moda sektÃ¶rÃ¼ne girdi. Åžimdi hem model hem de bir giyim ve kozmetik firmasÄ± var.



Eski bir futbolcu olan Patrick Blondeau ile oyuncu ve sunucu Veronika Loubry'nin kÄ±zÄ± olan Thylane Blondeau, annesinin desteÄŸiyle moda dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ±.

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Daha dÃ¶rt yaÅŸÄ±ndayken Ã¼lkesi Fransa'nÄ±n ve dÃ¼nyanÄ±n moda devlerinden Jean Paul Gaultier'in defilesine Ã§Ä±ktÄ±.

AltÄ± yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde Vogue dergisi tarafÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ildi.

Bundan dÃ¶rt yÄ±l sonra da Vogue dergisinin Fransa baskÄ±sÄ± iÃ§in poz verdi. Bu sayede de bu Ã¼nlÃ¼ dergi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en en kÃ¼Ã§Ã¼k model olarak adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±rdÄ±.

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25 yaÅŸÄ±ndaki Blondeau, 4 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde bir servete sahip.

Thylane Blondeau sadece bir model deÄŸil aynÄ± zamanda kendi kurduÄŸu bir moda markasÄ±nÄ±n da imparatoriÃ§esi.

ÃœnlÃ¼ moda markalarÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mlarÄ±nda gÃ¶rev almayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Thylane Blondeau, kazandÄ±ÄŸÄ± tecrÃ¼beyi bir giyim ve kozmetik markasÄ±nda bir araya getirdi.

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Åžu sÄ±ralar yeni evliliÄŸinin keyfini Ã§Ä±karan genÃ§ kadÄ±n, 4.2 milyon dolarlÄ±k bir servetin de sahibi aynÄ± zamanda.

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