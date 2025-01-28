Boşanınca bekarlık tuhaf gelmişti.... Artık yeni aşkı var ama güzel duyguları bitmedi: Ben ona hep destek oldum

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Diğer yandan bakınca biri çok kısa olmak üzere bugüne kadar üç kez evlenip boşanan Britney Spears, son kocası açısından gayet şanslıymış...

Her ne kadar İran asıllı üçüncü kocası Sam Asghari ile artık yollarını ayırmış olsalar da Spears'ın ardından bir tek kötü kelime bile etmedi.

Kısa süre önce yeni bir aşka adım attığını sosyal medya hesabından duyuran 30 yaşındaki Sam Asghari, ünlü şarkıcıyla sürdürdüğü evliliğiyle ilgili kendisine en tuhaf gelen şeyi de açıkladı...

EVLİLİĞİMİZ SIRASINDA BANA EN TUHAF GELEN ŞEY...

Kate Hudson ile kardeşi Oliver Hudson'ın hazırlayıp sunduğu Sibling Rivalry adlı podcast yayınına konuk oldu Asghari.

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Orada da 43 yaşındaki Britney Spears ile evliliği sırasında, ünlü şarkıcının on yıldan fazla süren vesayet altında kalma durumuyla yüzleşmenin kendisine ne kadar tuhaf geldiğini söyledi.

Asghari "Bir gün vesayet altına alınmanın nasıl bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Sonra da kendi kendime 'Bir dakika... Ben ABD'de olduğumu sanıyordum. 18 yaşını geçmiş bir insanın ailesinin vesayeti altında olması ne demek?' sorusu kafamı kurcalamaya başladı" diye anlattı o dönemi.

Söylediğine göre Sam Asghari, bu durumda yapabileceği en iyi şeyin karısına destek vermek olduğuna karar verdi. Sonrasında da zaten elinden geldiğince Spears'a destek vermeyi sürdürmüş.

Sam Asghari "Bu benim hayatımda nazik bir şekilde atlatmam gereken bir deneyimdi... Çünkü yanlış bir şey yaparsam ya da yanlış bir şey söylersem...." diye başladığı sözlerini tamamlamadan bıraktı.

YILLARCA BABASININ VESAYETİ ALTINDAYDI

Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım... Spears, 2008 ile 2021 arasında babası Jamie'nin vesayeti altında yaşamını sürdürdü.

Bu süreçte hayatının ve mali varlıklarının kontrolü kendisinde değil, babasındaydı. Sonradan bu durumdan kurtulup özgürlüğüne kavuştu Britney Spears.

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Bu vesayetin şartları da zorluydu aslında. Çünkü Britneyl Spears'ın doğum kontrolünden evini değiştirmesine kadar hayatıyla ilgili bütün konularda babasından onay alması gerekiyordu. Spears, milyon dolarlık serveti de dahil bütün hayatının kontrolünü 2021 yılının kasım ayında yeniden eline geçirdi.

Britney Spears ve Sam Asghari, 2022 yılında evlendi. Fakat bir yıl sonra yollarını ayırma kararı aldılar. Boşanmaları da 2024 yılında resmen tamamlandı.

'BEKARLIK NE TUHAF BİR ŞEY' DEMİŞTİ

Spears boşanmanın ardından yaptığı bir Instagram paylaşımında bu durumun kendisini nasıl etkilediğini samimi bir şekilde anlattı.

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Britney Spears, uzun bir Instagram paylaşımı yaptı ve takipçileriyle dertleşti. O paylaşımda "Bekar olmak çok tuhaf bir şey" diye yazdı.

Ardından da hayatının muhasebesini yapmak ve geriye dönüp hem iyi hem kötü anları değerlendirmek için ne kadar çok vakti kaldığını anlattı.

Spears paylaşımında bir başına kaldığı bu son döneme kadar kendi kendisiyle hiç bu kadar faydalı bir şekilde konuşmamış olduğunu fark etti yazdığına göre.

Başkaları tarafından çok çabuk yönlendirildiğini satırlarına ekledi. Ama bu yalnızlık sürecinde bu konuda da kendini değiştirdiğini yazdı ünlü şarkıcı.

Britney Spears, her ne kadar bekarlığı sırasında hayatıyla ilgili bir muhasebe yaptığını belirtse de "Bekar bir kadın olarak her gün aynı şeyi yapmanın sıkıcı" olduğunu satırlarına ekledi.

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Yine de sonuç olarak bugün sahip olduğu hayattan gurur duyduğunu belirtti. "Hayatımı nasıl yaşadığım beni ilgilendirir. Buna o kadar çok insan müdahale etti ki. Ama hayatta bencil olmanın o kadar da büyük bir sorun olmadığını bilmek ve bundan keyif almak harika" diye sürdürdü satırlarını.

Britney Spears 2004 ile 2007 arasında Kevin Federline ile evliydi. Bu evlilikten iki tane oğlu oldu. Hatta boşanma sırasında çocukların velayeti çift arasında büyük bir kavga konusu oldu. Spears, işte o dönemde büyük bir çöküş yaşadı. İlk evliliğini ise Jason Allen Alexander ile 2004 yılında yaptı. Bu evlilik ise sadece 12 saat sürdü. Fakat Alexander, Spears ile Asghari'nin düğününü basıp "O benim edebi karım" diye bağırarak törenin yapıldığı malikaneye girmeye çalıştı. Olay çıkaran eski eş polisler tarafından etkisiz hale getirildi.





ARTIK YENİ BİR SEVGİLİSİ VAR

Bu arada Sam Asghari, artık hayatında yeni bir sevgilisi olduğunu da sosyal medya hesabından duyurdu kısa süre önce.

Yeni yıla yeni aşkı Brooke Irvine ile birlikte giren Sam Asghari, onunla çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaştı. O sırada da herkese mutlu yıllar diledi.

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Asghari bu kez aşkı ünlüler dünyasından değil bambaşka bir sektörden seçti... Asghari'nin yeni sevgilisi Brooke Irvine bir emlakçı.