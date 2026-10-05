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‘Bekar anne olmak çok zor’ diye gözyaşı döküyordu… Dört çocuğu için beş dadı çalıştırıyormuş

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#Kim Kardashian#Kanye West#Ünlülerin Çocukları
‘Bekar anne olmak çok zor’ diye gözyaşı döküyordu… Dört çocuğu için beş dadı çalıştırıyormuş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 08:07

Ünlüler dünyasının en ünlüsü, sahip olduğu servetin ucu bucağı yok, ekranlarda ya da sosyal medyada adından çok o söz ettiriyor, yıllardır herkes onu konuşuyor, seveni kadar sevmeyeni de çok.

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Yukarıdaki şu satırlar bile aslında bahsettiğimiz bu ünlünün kim olduğunu belli ediyor…

Bir ekran yıldızından iş kadınına dönüşen, 90’ların sonunda elde ettiği şöhreti her geçen sene katlayan ve bunun için çok kötü sözler duymayı bile göze alan Kim Kardashian bir kez daha yaptığı açıklamayla hem gündemde hem de eleştirilerin hedefinde…

‘Bekar anne olmak çok zor’ diye gözyaşı döküyordu… Dört çocuğu için beş dadı çalıştırıyormuş

Yıldız isim, Kanye West’ten doğan dört çocuğu için kaç dadı çalıştırdığını açıkladı…

Hafta sonu Sunday Times'ın Style Magazine dergisinde yayımlanan bir röportajda milyarder iş kadını; çocukları North (13), Saint (10), Chicago (8) ve Psalm (7) için 5 dadı çalıştırdığını söyledi.

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Dediğine göre Kim Kardashian’ın dışarıda çocukları yanındayken, dadılarından birinin de her zaman yanlarında olduğu ve bu dadıların nöbetleşe görev yaptığını belirtti.

‘Bekar anne olmak çok zor’ diye gözyaşı döküyordu… Dört çocuğu için beş dadı çalıştırıyormuş

Ekstra yardıma sahip olmasına rağmen Kardashian, çocuklarını okula götürüp getirme işini bizzat üstlenmeye özen gösteriyor. Ayrıca her akşam aile yemeğinde onlarla bir araya geliyor.

45 yaşındaki ekran yıldızı "Sanırım orta derecede katı bir ebeveynim" diyor ve ekliyor: "Son derece sabırlı ve sevgi doluyum. Hâlâ canları istediğinde çocuklardan birinin benimle aynı yatakta uyumasına izin veriyorum. Her gece çocuklarla kitap okuyorum."

‘Bekar anne olmak çok zor’ diye gözyaşı döküyordu… Dört çocuğu için beş dadı çalıştırıyormuş

Kurduğu Skims adındaki giyim şirketiyle milyarderliğin kapısını çoktan aralayan iş kadını, 49 yaşındaki eski kocası Kanye West ile şu anki ilişkisi hakkında yorum yapmasa da onunla çocuklarının uğraşları, özellikle de solo müzik kariyerine adım atan en büyük çocukları North'unki, söz konusu olduğunda iyi bir iletişim içinde olduklarını belirtti.

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"Bu, babasıyla daha iyi iletişim kurabildiğimiz bir konu. Hemfikir olduğumuzdan ve onun, ikimizin de onayladığı projelerde yer aldığından emin oluyoruz."

‘Bekar anne olmak çok zor’ diye gözyaşı döküyordu… Dört çocuğu için beş dadı çalıştırıyormuş

2014-2022 yılları arasında evli kalan "Kardashians" yıldızı ve West, uzun süre boyunca çalkantılı bir ortak ebeveynlik süreci yaşadılar.

Kim Kardashian çocukları için çok sayıda dadısı ve sonsuz maddi imkanları olmasına rağmen bekar bir anne olmanın zorlukları hakkında sık sık açıklamalar yapmış, kimi durumlarda bu açıklamalarına döktüğü gözyaşları eşlik etmişti.

Hatta boşandıktan sonra söylediği bu sözler gerçekten geçimini sağlamak ve çocuklarına bakmakta çok zorlanan “normal” bekar anneleri ve kendi hayranlarını bile kızdırmıştı.

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‘Bekar anne olmak çok zor’ diye gözyaşı döküyordu… Dört çocuğu için beş dadı çalıştırıyormuş

Kim Kardashian’ın kendisini çocuklarının "ana geçim kaynağını sağlayan kişi" olarak tanımlaması da eski eşi Kanye West’le polemik yaşamasına yol açmıştı.

2024 yılında "What’s in the Winkler" adlı podcast programına katılan reality şov yıldızı Kardashian çok sayıda dadısı olmasına rağmen çocuklarını büyütürken kendini "yalnız" hissettiğini itiraf etti.

‘Bekar anne olmak çok zor’ diye gözyaşı döküyordu… Dört çocuğu için beş dadı çalıştırıyormuş

Kardashian "harika destek sistemlerine" sahip olduğunu kabul etse de, gecenin bir yarısı çocukları yatağında uyurken "tekmelemeleri" ve "ağlamaları" durumunda işlerin zorlaştığını ifade etti.

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Kardashian, yargılanmamak adına yaşadığı zorluklardan pek bahsetmediğini ancak "dört çocuğu esasen tek başına büyüttüğünü" vurguladı: "İnsanlar hemen, 'Ama senin dadı tutacak ve yardım alacak imkanların var,' diyecektir."

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#Kim Kardashian#Kanye West#Ünlülerin Çocukları

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