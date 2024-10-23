‘Bekar anne’ değil yapayalnız anne! Eski kocası başkasıyla evlendi… Kendi dört çocukla bir başına kaldı!

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Mayıs 2014'te İtalya'nın Floransa kentinde görkemli bir düğünle evlenen Kim Kardashian ve Kanye West iki yıl önce ayrılmış, boşanma davaları ise Kasım 2022'de sonuçlanmıştı.

EVLİLİKLERİ KADAR BOŞANMALARI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Eski aşıklar boşandıktan sonra yeni aşklara yelken açtı. Kim Kardashian bir süre ünlü komedyen Pete Davidson’la tutkulu bir aşk yaşadı ancak bu çok konuşulan tutkulu aşkın ömrü de çok uzun olmadı.

Kanye West Kim Kardashian'dan boşanır boşanmaz ona ikizi kadar benzeyen 30 yaşındaki Bianca Censori'yle evlenmişti

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Asıl büyük “bombayı” patlatan ise Kim Kardashian’dan boşanır boşanmaz bir zamanlar yanında çalışan mimar Bianca Censori’yle evlenen Kanye West oldu.

Uzun yıllar televizyon ekranlarının en ünlü yüzü olarak elde ettiği büyük başarıyı nakte çevirmeyi başaran ve kendi adını taşıyan markalarla büyük bir imparatorluk kuran Kim Kardashian çoktan bir milyarder oldu ve gösteri dünyasının en güçlü figürlerinden birine dönüştü.

ESKİ KOCASI YENİDEN EVLENDİ, ÇOCUKLARLA BİR BAŞINA GELDİ

Ama başardığı bunca şeye rağmen ünlü yıldızın derdi büyük… Yakın çevresinin söylediğine göre Kanye West zaman zaman çocuklarıyla görüntü verse de, yeniden evlendikten sonra çocuklarını neredeyse unuttu.

Basına yansıyan iddialara göre Kim Kardashian 4 çocuğuna neredeyse tek başına annelik yapıyor ve babaları Kanye West “pek ortalıkta yok”…

Milyarder yıldız eski kocasının 4 çocuklarını boşlamasından şikayetçi

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Ünlü çiftin 11 yaşında North, 8 yaşında Saint, 6 yaşında Chicago ve 5 yaşında Psalm adını verdikleri 4 çocukları var.

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ÇOCUKLARININ HAYATINDA ARTIK YOK GİBİ

Yaptığı tuhaf açıklamalar ve evlendikten sonra yanında neredeyse yarı çıplak dolaşmaya başlayan yeni eşi Bianca Censori’yle ilgili tartışmaların ortasında yer alan Kanye West çocuklarının hayatında artık yok gibi.

Kardashian Kanye West'ten boşandığından beri zaman zaman gözü yaşlı röportajlar verip bekar anne olmanın zorluklarını anlatıyor

Yakın bir dostu Kim Kardashian için “Yardım almasına rağmen, her şeyi dengelemek ve koordine etmek için çok zorlanıyor” dedi ve ünlü yıldızın hayatının çocukları etrafında döndüğü konusunda ısrar etti.

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VELAYETLERİ ORTAK

47 yaşındaki West ve 44 yaşındaki Kardashian’ın boşanırken imza attığı anlaşmaya göre eski karı koca çocuklarına “eşit erişim” ve ortak velayete sahip olmayı kabul etmişti.

Kim Kardashian uzun süredir milyarder olarak anılmasına rağmen her ay nafaka olarak 200 bin dolar alıyor

Kim Kardashian boşandığından beri Kanye West’ten 4 çocukları için ayda 200 bin dolar nafaka alıyor. Ünlü rapçi aynı zamanda çocuklarının eğitim ve güvenlik masraflarının da yüzde 50’sini karşılıyor.

ÇOCUKLARI UNUTTU, YENİ KARISIYLA SÜREKLİ GEZİYOR

Kanye West, Kim Kardashian’dan boşandıktan sadece bir ay sonra Bianca Censori’yle evlendiği ortaya çıkmıştı. Çift o günden bugüne sürekli yurt dışı gezilerine çıkıp deyim yerindeyse günlerini gün ediyor.

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Kısa bir süre önce Kanye West ve Bianca Censori’nin boşanmak üzere oldukları iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak çift bu iddiaları boşa düşürürcesine sürekli birlikte gezip tozmaya devam ediyor.

BOŞANMA SÖYLENTİLERİ YALAN ÇIKMIŞTI

Bu boşanma söylentilerinin de aslında Kanye West’in yeni albümünün reklamını yapmak ve eski bir çalışanının onu cinsel tacizle suçlamasının konuşulmasının önüne geçmek için ortaya atıldığı söylendi…

Kanye West zaman zaman çocuklarıyla görülüyor hatta karısı Bianca Censori de onları böyle kucaklıyor ama aslında artık çocuklarının hayatında pek bir yeri kalmadı