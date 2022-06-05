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Behzat Uygur’un oğlu emlakçı oldu

#Behzat Uygur#Melisa Şenolsun#Hadise
Behzat Uygur’un oğlu emlakçı oldu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? İsmail Bayrak'ın kaleminden magazin dünyasından fısıltı haberler...

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Emlakçı oldu

Oyuncu Behzat Uygur’un kendi ismini taşıyan yönetmen oğlu Behzat Uygur, farklı bir sektöre adım attı. Emlakçılık yapmaya başlayan Uygur “Keyifler yerinde, çok heyecanlıyım” dedi.

Baba Behzat Uygur, oğlunun yeni işi için şu yorumu yaptı: “Bu devirde ek iş lazım. Yönetmenliğe de devam edecek ama şimdi o sektörde biraz para kazansın.” (İsmail BAYRAK)

Behzat Uygur’un oğlu emlakçı oldu

Salıncaklı bahçe

Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlendikten sonra yerleştiği Riva’daki evinin dekorasyonunu özel olarak yaptırmıştı. Ünlü şarkıcı evin bahçesini de yeniden dizayn ettirmiş. 50 bin liraya peyzaj çalışması yaptıran Hadise, çiçeklerle süslediği bahçeye salıncak da koydurmuş. (İsmail BAYRAK)

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Behzat Uygur’un oğlu emlakçı oldu

150 bin oldu

Isparta’daki konseri iptal edilen Melek Mosso’nun işleri açıldı. Türkiye’nin dört bir yanından konser teklifleri alan Mosso, bu ilgi üzerine kaşesine zam yaparak ücretini 150 bin liraya yükseltti. Her ay ortalama 10 konser veren şarkıcı, eylül ayına kadar takvimini doldurmuş. (İsmail BAYRAK)

Behzat Uygur’un oğlu emlakçı oldu

'Denize gir, kendine gel'

Melisa Şenolsun tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Melisa Şenolsun Yalıkavak’taki bir otelin iskelesinde görüntülendi.

Kahvaltı sonrası iskeleye inip güneşlenen, o sırada da sık sık esneyen oyuncuya arkadaşları “Denize gir, kendine gel” diye takıldı. Arkadaşlarını dinleyen Şenolsun serin sulara atlayarak uyku mahmurluğunu üzerinden attı. (Kamil SÜMER)

Behzat Uygur’un oğlu emlakçı oldu

 

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#Behzat Uygur#Melisa Şenolsun#Hadise

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