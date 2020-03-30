Haber Giriş: 30.03.2020 - 07:45,
Behzat Uygur: Mesafeler engel değil
Behzat Uygur, annesi Necla Uygur'un camdan ona bakarken çektiği karesini duygusal bir notla sosyal medyasında paylaştı.
Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 74 yaşındaki annesi Necla Uygur’u ‘uzaktan’ ziyaret etti. Ünlü oyuncu o karenin altına da duygusal bir not düştü: “Annem ile uzakta kal kuralına uyarak günler sonra görüştük. Mesafeler dokunmaya engel, sevmeye değil.”
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