Behzat Uygur: Mesafeler engel değil

Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 74 yaşındaki annesi Necla Uygur’u ‘uzaktan’ ziyaret etti. Ünlü oyuncu o karenin altına da duygusal bir not düştü: “Annem ile uzakta kal kuralına uyarak günler sonra görüştük. Mesafeler dokunmaya engel, sevmeye değil.”





