Begüm Öner'den güldüren paylaşım: Ne var şu kadarcık kilo aldıysak

Karantinayı, çektikleri videolar ile neşeli hale getirmeye çalışan Öner, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Önceki gün kendisine şişmanlatma efekti uygulayan oyuncu, dans ettiği anları yayınladı. Begüm Öner, paylaşıma şu notu düştü:

"Hikayede kalmasın, hikaye olmasın" dediler. Ben utanacak değilim, koronavirüs utansın. Ne var şu kadarcık kilo aldıysak? Kaç gündür evdeyiz neticede.