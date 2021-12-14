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Begüm Öner kâbus dolu geceyi ağlayarak anlattı: Sürüklenerek kendimi asansörde buldumBegüm Öner kâbus dolu geceyi ağlayarak anlattı: Sürüklenerek kendimi asansörde buldum!#Ceyhun Fersoy
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Begüm Öner kâbus dolu geceyi ağlayarak anlattı: Sürüklenerek kendimi asansörde buldum!

#Ceyhun Fersoy#Begüm Öner#Cihangir

Cumartesi akşamı Cihangir'de gittikleri bir eğlence mekanında darp edilen Ceyhun Fersoy-Begüm Öner, konuyla ilgili teve2 Magazin Masası'na konuştu. Kabus dolu geceyi gözyaşlarıyla anlatan Öner, 'bizi yerlerde sürüklediler' dedi.

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"Seksenler" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy (39) eşi Begüm Öner ve arkadaşları Cihangir'de bir araya geldi.

Ekibin güzel başlayan gecesi tatsız bitti. Ceyhun-Begüm Fersoy ve arkadaşları mekanda bulunan başka bir grup tarafından darp edildi.

Kabus dolu geceyi teve2 Magazin Masası'na anlatan Begüm Öner; 'Mekandan çıkarken başka bir grup arasında kavga çıktı. Biz de tam asansörün önündeydik, aşağı inecekken mekan yetkililer 'kimse dışarı çıkmaz' dedi. Ceyhun da 'bizim burada can güvenliğimiz yok' diye tepki gösterdi. Kavga edenlerden biri uçarak üzerimize atladı ve bizi yumruklamaya başladı. Ceyhun'un yüzü kanlar içinde kaldı. Psikolojik olarak çok kötüyüz' ifadelerini kullandı.

Begüm Öner kâbus dolu geceyi ağlayarak anlattı: Sürüklenerek kendimi asansörde buldum

HER ŞEY ORATAYA ÇIKACAK!

Ceyhun Fersoy, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Olayın perde arkasını anlatan Ceyhun Fersoy, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Dün yaşanan olayla ilgili bazı basın organlarında kim olduğunu bilmediğim kişiler konuşturularak haber yapılmıştır.

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Olay avukatımın da şikâyet dilekçesinde belirttiği gibi bizle alakalı olmayan bir tarafta meydana gelmiş, ardından mekandan ayrılmamıza müsaade edilmemiştir.

Bunun üzerine eşim Begüm'ün itilmesine tepki olarak artık olayların durması için, "can güvenliğimiz yok burada kadınlar var sizi şikayet edeceğim" söylemim üzerine ‘sen kimi şikayet ediyorsun’ diyerek üzerimize atlayıp yumruklar savurmuşlardır.

Ben, eşim ve diğer kadın arkadaşlarımız atılan yumruklardan dolayı yere düşmüşlerdir ve yerde de tekme ve yumruk devam etmiştir.

Eşim ben ve arkadaşlarımızın açık açık darp edildiği görüntülerle ortadadır. Avukatım Bülent Ernas gerekli belge ve beyanları sunmuştur. Konu yargıya intikal etmiş olup bu saatten sonra söz yargıdadır."

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#Ceyhun Fersoy#Begüm Öner#Cihangir

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