Begüm Kütük'ten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırım!

◊ İzmir Tevfik Fikret üzerine, Paris Nancy 2’de medya-iletişim lisansı... Fransız formasyonu size ne kattı: Edebi bakış mı, eleştirel yaklaşım mı?
- Edebi bakışın yanında özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramları... Birey olma yolunda, eleştirel bakış açısı...
◊ Hangi rolünüz kariyerinizde daha önemli dönem noktası: “Çalıkuşu”ndaki “Neriman” mı, “Olağan Mucizeler”de “en iyi kadın oyuncu” ödüllü “Joy” karakteri mi?
- Her ikisi de. “Çalıkuşu” karakteri ekranda, Joy karakteri perdede başarılı olmamı sağladı.
◊ 21 yaşında katıldığınız Best Model’in sonra sunucusu da oldunuz. Sunuculuk, karşınızda seyirciyle mi keyifli yoksa sinema programınız “Sineshow”daki gibi kameraya bakarak mı?
- Sunuculuk karşınızda seyirciyle keyifli. Dizi ya da film çekerken gözünün kameraya kaymasının tüm sahnenin çöp olmasına alışmış biriyim. Seyircisiz, kameranın içine dik dik bakarak sunuculuk yapmak bana çok zor gelmişti.
◊ 90’ları çok özlermişsiniz. Hangisinde hâlâ dans edebilirsiniz: MC Hammer mı, Spice Girls mü?
- MC Hammer ilk göz ağrım. (Gülüyor) Ama Spice Girls “Wannabe”yi nerede duysam çığlık çığlığa tepinmeye başlayabilirim.
◊ O yıllardan hangi trend daha berbattı: Vatka mı, perma mı?
- Sus... Her ikisi de.
◊ Pandemide eşinizle birlikte sağlık çalışanları için 3D maske ürettiniz. Peki kısıtlamalarda en çok neyi özlediniz: Beşiktaş’ın maçlarını mı, çok sevdiğiniz uzun masa yemeklerini mi?
- En çok Çarşı’da çılgınlar gibi eğlendiğim, Beşiktaş’ın şampiyonluklarını kutlamayı özledim.
◊ Hayatınız bir film olsa romantik mi olurdu, komedi mi?
- Romantik komedi.
Erdil’in zekâsı, komikliği, ayrıca da yakışıklılığı çekti beni
◊ 11 yıldır karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evlisiniz. Sizi zekâsı mı, komikliği mi çekti?
- Hem zekâsı, hem komikliği hem de karakteri. Ayrıca da yakışıklılığı! (Gülüyor)
◊ Ev işlerinde işbölümü yapıyormuşsunuz. Sizin payınız temizlik mi, mutfak mı?
- Mutfak. Oyuncu olmasaydım kesin aşçı olurdum. Dostlarım bilir. Çok güzel yemek yaparım. İnsanlarımı ağırlamaktan acayip mutluluk duyarım.
◊ İlişkide nasıl birisiniz: Kıskanılmayı seven mi, yoksa kıskanç mı?
- Sevdiğimi kıskanırım. Dozunda kıskanılmakta da mutluluk duyarım.
◊ En çok hangi dekoltenize güvenirsiniz: Sırt mı, bacak mı?
- Bacak.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Aşka âşık biri olarak kimselere aşık olamamak en kötüsü bence.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık. Net
GÜNDELİK HALLER
Pijama-terlik-televizyon eşittir: Begüm
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Pijama-terlik-televizyon var ya... Eşittir Begüm! (Gülüyor)
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Patlamış mısırımı alır, uzanıp güzel bir film izlerim.
◊ Bir daha asla sosyal medya kullanmamak mı; bir daha asla film izlememek mi?
- Bir daha asla sosyal medya kullanmamak.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Ay kıyamam. Uykusuz kalırım.
◊ Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?
- Başıma gelmişliği var biliyor musun? Rahat etsin diye hareket bile etmem.
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Tanıyormuşum gibi davranıp hiç çaktırmadan kim olduğunu çözmeye çalışırım. Hep aynı şeyi yapıyorum.
◊ Spor ayakkabı mı, topuklu mu?
- Elimde olsa spor ayakkabıdan başka bir şey giymem.
POPÜLER ŞEYLER
Grace Kelly ile kanka olmak isterdim
◊ Eşiniz dışında hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem Yılmaz’a çok gülerim, Ata Demirer ile beraberken krize girerim.
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Sezen Aksu dramdan drama koşarken... Ajda da dik durmaya çalışırken iyi gider.
◊ Yeşilçam’dan: Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Bu sorunun cevabı izninle çok değer verdiğim, hayranı olduğum, çocukluk aşkım Kartal Tibet. Beraber çalıştık. Yönetmenim oldu, akıl hocam oldu. Çok şey öğretti. Toprağı bol olsun...
◊ Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Filiz Akın. İlk tanıştığım gün heyecandan ne yapacağımı bilememiştim.
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Bunda da ikilemde kaldım şimdi... Çünkü bütün çocukluk anılarım Barış Manço şarkılarıyla süslü. Ama olgunlaştıkça da Cem Karaca’nın sesi ve yorumunun fanı oldum.
◊ Şairlerden hangisi: Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım Hikmet.
◊ Mümkün olsa hangisiyle ahbap olmak isterdiniz: Grace Kelly mi, Audrey Hepburn mü?
- Grace Kelly ile kanka olmak isterdim. Stiline bayıldığım Audrey ile alışveriş arkadaşı olmak isterdim.
HAYAT BİLGİSİ
İçgüdülerim beni hiç yanıltmadı
◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?
- Yılandan korkmam. Niye korkayım? Yazları sitemizdeki yılanları kurtarıp doğaya salmışlığım çoktur. Ama yalandan gerçekten çok korkarım.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü. Çünkü beni şimdiye kadar hiç yanıltmadılar.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Gece planlayarak yatıp sabah eyleme geçmek. En doğrusu bu.
◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?
- Stratejik soru... Galiba düşmanımın aklını okumak daha çok isterdim.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- İnsanın şansı bahtı güzel olsun ya... Bu soruyu bu klişeyle taçlandıralım.
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Bence bunun doğru cevabı şu: Bazen getirir, bazen de getirmez.
◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?
- Açıkçası negatif ama ilginç insanlar daha çok ilgimi çekiyor. Öyle yani...
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Benden daha gevezesi varsa masanın tahammülü zor olur. (Gülüyor)
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- “Ölü Ozanlar Derneği” filmini çok severim. Onun da mottosu “Carpe Diem”. “Anı yaşa” diyelim.
◊ İzmir mi, İstanbul mu?
- İzmir ilk aşkım, İstanbul uzun ilişkim.
◊ Peki İstanbul’un... Avrupa Yakası mı, İzmir’e benzeyen Anadolu yakası mı?
- Anadolu Yakası’na bayılıyorum ama Avrupa Yakası’nda yaşıyorum. Benimki de böyle bir çelişki işte...
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Uff ne zor soru. Çünkü imkân olsa her ikisini de çok ama çok isterdim.
KÜÇÜK KEYİFLER
Tavlada dünya deviyim
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- İzmirli damarım elbette “Rakı-balık-Ayvalık” diyor.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Ufff Boşnak kökenli olduğumdan hamur işine dayanamam. Mantı, mantı, mantı... (Gülüyor)
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Bir sene boyunca hiç yemeden yaşamayı denemiş biri olarak kırmızı et.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Çocukluğum hep Çeşme’de geçti. Ama büyüdükçe Bodrum’cu oldum.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Ne diyorsun? Ben tavlada dünya deviyim.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Doğduğum günden beri en az üç kedim var. Köpeklere de bayılıyorum ama kedilere tapıyorum.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Güneş mi, ay mı?
- Güneş.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı.
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Gemi.
◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Kahve.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Deniz.