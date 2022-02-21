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Begüm Kütük'ten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırım!

#Begüm Kütük#Erdil Yaşaroğlu#İzmir
Begüm Kütükten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırım
Savaş ÖZBEY

İkilemli soruların bu haftaki konuğu Begüm Kütük tam bir 90’lar kızı. Spice Girls duyduğunda nerede olursa olsun hâlâ kendini tutamıyor, dans etmeye başlıyor. Güzel oyuncuyla Paris’e uzanan eğitiminden başladık, karikatürist Erdil Yaşaroğlu’ya evliliğinden çıktık: “Sevdiğimi kıskanırım. Dozunda kıskanılmakta da mutluluk duyarım.”

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İzmir Tevfik Fikret üzerine, Paris Nancy 2’de medya-iletişim lisansı... Fransız formasyonu size ne kattı: Edebi bakış mı, eleştirel yaklaşım mı?
- Edebi bakışın yanında özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramları... Birey olma yolunda, eleştirel bakış açısı...

◊ Hangi rolünüz kariyerinizde daha önemli dönem noktası: “Çalıkuşu”ndaki “Neriman” mı, “Olağan Mucizeler”de “en iyi kadın oyuncu” ödüllü “Joy” karakteri mi?
- Her ikisi de. “Çalıkuşu” karakteri ekranda, Joy karakteri perdede başarılı olmamı sağladı.

Begüm Kütükten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırım

◊ Kendinizi ilk nerede tanıtmayı tercih ederdiniz: Ekrandan mı, tiyatro sahnesinden mi?
- Seyirciyle sıcak ilişki kurabildiğim, beraber nefes aldığım, her duyguyu beraber yaşabildiğimiz tiyatro sahnesinde.

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◊ 21 yaşında katıldığınız Best Model’in sonra sunucusu da oldunuz. Sunuculuk, karşınızda seyirciyle mi keyifli yoksa sinema programınız “Sineshow”daki gibi kameraya bakarak mı?
- Sunuculuk karşınızda seyirciyle keyifli. Dizi ya da film çekerken gözünün kameraya kaymasının tüm sahnenin çöp olmasına alışmış biriyim. Seyircisiz, kameranın içine dik dik bakarak sunuculuk yapmak bana çok zor gelmişti.

◊ 90’ları çok özlermişsiniz. Hangisinde hâlâ dans edebilirsiniz: MC Hammer mı, Spice Girls mü?
- MC Hammer ilk göz ağrım. (Gülüyor) Ama Spice Girls “Wannabe”yi nerede duysam çığlık çığlığa tepinmeye başlayabilirim.

◊ O yıllardan hangi trend daha berbattı: Vatka mı, perma mı?
- Sus... Her ikisi de.

◊ Pandemide eşinizle birlikte sağlık çalışanları için 3D maske ürettiniz. Peki kısıtlamalarda en çok neyi özlediniz: Beşiktaş’ın maçlarını mı, çok sevdiğiniz uzun masa yemeklerini mi?
- En çok Çarşı’da çılgınlar gibi eğlendiğim, Beşiktaş’ın şampiyonluklarını kutlamayı özledim.

◊ Hayatınız bir film olsa romantik mi olurdu, komedi mi?
- Romantik komedi.

Erdil’in zekâsı, komikliği, ayrıca da yakışıklılığı çekti beni

◊ 11 yıldır karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evlisiniz. Sizi zekâsı mı, komikliği mi çekti?
- Hem zekâsı, hem komikliği hem de karakteri. Ayrıca da yakışıklılığı! (Gülüyor)

Begüm Kütükten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırım

◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?
- Ya bunu Erdil’e sormam lazım. (Gülüyor)

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◊ Ev işlerinde işbölümü yapıyormuşsunuz. Sizin payınız temizlik mi, mutfak mı?
- Mutfak. Oyuncu olmasaydım kesin aşçı olurdum. Dostlarım bilir. Çok güzel yemek yaparım. İnsanlarımı ağırlamaktan acayip mutluluk duyarım.

◊ İlişkide nasıl birisiniz: Kıskanılmayı seven mi, yoksa kıskanç mı?
- Sevdiğimi kıskanırım. Dozunda kıskanılmakta da mutluluk duyarım.

◊ En çok hangi dekoltenize güvenirsiniz: Sırt mı, bacak mı?
- Bacak.

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Aşka âşık biri olarak kimselere aşık olamamak en kötüsü bence.

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık. Net

GÜNDELİK HALLER

Pijama-terlik-televizyon eşittir: Begüm

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◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Pijama-terlik-televizyon var ya... Eşittir Begüm! (Gülüyor)

◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Patlamış mısırımı alır, uzanıp güzel bir film izlerim.

◊ Bir daha asla sosyal medya kullanmamak mı; bir daha asla film izlememek mi?
- Bir daha asla sosyal medya kullanmamak.

◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Ay kıyamam. Uykusuz kalırım.

◊ Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?
- Başıma gelmişliği var biliyor musun? Rahat etsin diye hareket bile etmem.

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◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Tanıyormuşum gibi davranıp hiç çaktırmadan kim olduğunu çözmeye çalışırım. Hep aynı şeyi yapıyorum.

◊ Spor ayakkabı mı, topuklu mu?
- Elimde olsa spor ayakkabıdan başka bir şey giymem.

POPÜLER ŞEYLER

Grace Kelly ile kanka olmak isterdim

◊ Eşiniz dışında hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem Yılmaz’a çok gülerim, Ata Demirer ile beraberken krize girerim.

◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Sezen Aksu dramdan drama koşarken... Ajda da dik durmaya çalışırken iyi gider.

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◊ Yeşilçam’dan: Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Bu sorunun cevabı izninle çok değer verdiğim, hayranı olduğum, çocukluk aşkım Kartal Tibet. Beraber çalıştık. Yönetmenim oldu, akıl hocam oldu. Çok şey öğretti. Toprağı bol olsun...

◊ Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Filiz Akın. İlk tanıştığım gün heyecandan ne yapacağımı bilememiştim.

◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Bunda da ikilemde kaldım şimdi... Çünkü bütün çocukluk anılarım Barış Manço şarkılarıyla süslü. Ama olgunlaştıkça da Cem Karaca’nın sesi ve yorumunun fanı oldum.

◊ Şairlerden hangisi: Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım Hikmet.

◊ Mümkün olsa hangisiyle ahbap olmak isterdiniz: Grace Kelly mi, Audrey Hepburn mü?
- Grace Kelly ile kanka olmak isterdim. Stiline bayıldığım Audrey ile alışveriş arkadaşı olmak isterdim.

Begüm Kütükten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırım

HAYAT BİLGİSİ

İçgüdülerim beni hiç yanıltmadı

◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?
- Yılandan korkmam. Niye korkayım? Yazları sitemizdeki yılanları kurtarıp doğaya salmışlığım çoktur. Ama yalandan gerçekten çok korkarım.

◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü. Çünkü beni şimdiye kadar hiç yanıltmadılar.

◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Gece planlayarak yatıp sabah eyleme geçmek. En doğrusu bu.

◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?
- Stratejik soru... Galiba düşmanımın aklını okumak daha çok isterdim.

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- İnsanın şansı bahtı güzel olsun ya... Bu soruyu bu klişeyle taçlandıralım.

◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Bence bunun doğru cevabı şu: Bazen getirir, bazen de getirmez.

◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?
- Açıkçası negatif ama ilginç insanlar daha çok ilgimi çekiyor. Öyle yani...

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Benden daha gevezesi varsa masanın tahammülü zor olur. (Gülüyor)

◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- “Ölü Ozanlar Derneği” filmini çok severim. Onun da mottosu “Carpe Diem”. “Anı yaşa” diyelim.

◊ İzmir mi, İstanbul mu?
- İzmir ilk aşkım, İstanbul uzun ilişkim.

◊ Peki İstanbul’un... Avrupa Yakası mı, İzmir’e benzeyen Anadolu yakası mı?
- Anadolu Yakası’na bayılıyorum ama Avrupa Yakası’nda yaşıyorum. Benimki de böyle bir çelişki işte...

◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Uff ne zor soru. Çünkü imkân olsa her ikisini de çok ama çok isterdim.

KÜÇÜK KEYİFLER

Tavlada dünya deviyim

◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- İzmirli damarım elbette “Rakı-balık-Ayvalık” diyor.

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Ufff Boşnak kökenli olduğumdan hamur işine dayanamam. Mantı, mantı, mantı... (Gülüyor)

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Bir sene boyunca hiç yemeden yaşamayı denemiş biri olarak kırmızı et.

◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Çocukluğum hep Çeşme’de geçti. Ama büyüdükçe Bodrum’cu oldum.

◊ Tavla mı, satranç mı?
- Ne diyorsun? Ben tavlada dünya deviyim.

◊ Kedi mi, köpek mi?
- Doğduğum günden beri en az üç kedim var. Köpeklere de bayılıyorum ama kedilere tapıyorum.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Güneş mi, ay mı?
- Güneş.

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı.

◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Gemi.

◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Kahve.

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Deniz.

 

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#Begüm Kütük#Erdil Yaşaroğlu#İzmir

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