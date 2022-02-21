Begüm Kütük'ten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırım!

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◊ İzmir Tevfik Fikret üzerine, Paris Nancy 2’de medya-iletişim lisansı... Fransız formasyonu size ne kattı: Edebi bakış mı, eleştirel yaklaşım mı?

- Edebi bakışın yanında özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramları... Birey olma yolunda, eleştirel bakış açısı...

◊ Hangi rolünüz kariyerinizde daha önemli dönem noktası: “Çalıkuşu”ndaki “Neriman” mı, “Olağan Mucizeler”de “en iyi kadın oyuncu” ödüllü “Joy” karakteri mi?

- Her ikisi de. “Çalıkuşu” karakteri ekranda, Joy karakteri perdede başarılı olmamı sağladı.



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- Seyirciyle sıcak ilişki kurabildiğim, beraber nefes aldığım, her duyguyu beraber yaşabildiğimiz tiyatro sahnesinde.

◊ 21 yaşında katıldığınız Best Model’in sonra sunucusu da oldunuz. Sunuculuk, karşınızda seyirciyle mi keyifli yoksa sinema programınız “Sineshow”daki gibi kameraya bakarak mı?

- Sunuculuk karşınızda seyirciyle keyifli. Dizi ya da film çekerken gözünün kameraya kaymasının tüm sahnenin çöp olmasına alışmış biriyim. Seyircisiz, kameranın içine dik dik bakarak sunuculuk yapmak bana çok zor gelmişti.

◊ 90’ları çok özlermişsiniz. Hangisinde hâlâ dans edebilirsiniz: MC Hammer mı, Spice Girls mü?

- MC Hammer ilk göz ağrım. (Gülüyor) Ama Spice Girls “Wannabe”yi nerede duysam çığlık çığlığa tepinmeye başlayabilirim.

◊ O yıllardan hangi trend daha berbattı: Vatka mı, perma mı?

- Sus... Her ikisi de.

◊ Pandemide eşinizle birlikte sağlık çalışanları için 3D maske ürettiniz. Peki kısıtlamalarda en çok neyi özlediniz: Beşiktaş’ın maçlarını mı, çok sevdiğiniz uzun masa yemeklerini mi?

- En çok Çarşı’da çılgınlar gibi eğlendiğim, Beşiktaş’ın şampiyonluklarını kutlamayı özledim.

◊ Hayatınız bir film olsa romantik mi olurdu, komedi mi?

- Romantik komedi.

Erdil’in zekâsı, komikliği, ayrıca da yakışıklılığı çekti beni



◊ 11 yıldır karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evlisiniz. Sizi zekâsı mı, komikliği mi çekti?

- Hem zekâsı, hem komikliği hem de karakteri. Ayrıca da yakışıklılığı! (Gülüyor)



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- Ya bunu Erdil’e sormam lazım. (Gülüyor)

◊ Ev işlerinde işbölümü yapıyormuşsunuz. Sizin payınız temizlik mi, mutfak mı?

- Mutfak. Oyuncu olmasaydım kesin aşçı olurdum. Dostlarım bilir. Çok güzel yemek yaparım. İnsanlarımı ağırlamaktan acayip mutluluk duyarım.

◊ İlişkide nasıl birisiniz: Kıskanılmayı seven mi, yoksa kıskanç mı?

- Sevdiğimi kıskanırım. Dozunda kıskanılmakta da mutluluk duyarım.

◊ En çok hangi dekoltenize güvenirsiniz: Sırt mı, bacak mı?

- Bacak.

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Aşka âşık biri olarak kimselere aşık olamamak en kötüsü bence.

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

- Kayıtsızlık. Net

GÜNDELİK HALLER

Pijama-terlik-televizyon eşittir: Begüm

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◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- Pijama-terlik-televizyon var ya... Eşittir Begüm! (Gülüyor)

◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- Patlamış mısırımı alır, uzanıp güzel bir film izlerim.

◊ Bir daha asla sosyal medya kullanmamak mı; bir daha asla film izlememek mi?

- Bir daha asla sosyal medya kullanmamak.

◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

- Ay kıyamam. Uykusuz kalırım.

◊ Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?

- Başıma gelmişliği var biliyor musun? Rahat etsin diye hareket bile etmem.

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◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- Tanıyormuşum gibi davranıp hiç çaktırmadan kim olduğunu çözmeye çalışırım. Hep aynı şeyi yapıyorum.

◊ Spor ayakkabı mı, topuklu mu?

- Elimde olsa spor ayakkabıdan başka bir şey giymem.

POPÜLER ŞEYLER

Grace Kelly ile kanka olmak isterdim

◊ Eşiniz dışında hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

- Cem Yılmaz’a çok gülerim, Ata Demirer ile beraberken krize girerim.

◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

- Sezen Aksu dramdan drama koşarken... Ajda da dik durmaya çalışırken iyi gider.

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◊ Yeşilçam’dan: Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?

- Bu sorunun cevabı izninle çok değer verdiğim, hayranı olduğum, çocukluk aşkım Kartal Tibet. Beraber çalıştık. Yönetmenim oldu, akıl hocam oldu. Çok şey öğretti. Toprağı bol olsun...

◊ Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?

- Filiz Akın. İlk tanıştığım gün heyecandan ne yapacağımı bilememiştim.

◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?

- Bunda da ikilemde kaldım şimdi... Çünkü bütün çocukluk anılarım Barış Manço şarkılarıyla süslü. Ama olgunlaştıkça da Cem Karaca’nın sesi ve yorumunun fanı oldum.

◊ Şairlerden hangisi: Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?

- Nâzım Hikmet.

◊ Mümkün olsa hangisiyle ahbap olmak isterdiniz: Grace Kelly mi, Audrey Hepburn mü?

- Grace Kelly ile kanka olmak isterdim. Stiline bayıldığım Audrey ile alışveriş arkadaşı olmak isterdim.



HAYAT BİLGİSİ

İçgüdülerim beni hiç yanıltmadı

◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?

- Yılandan korkmam. Niye korkayım? Yazları sitemizdeki yılanları kurtarıp doğaya salmışlığım çoktur. Ama yalandan gerçekten çok korkarım.

◊ Mantık mı, içgüdü mü?

- İçgüdü. Çünkü beni şimdiye kadar hiç yanıltmadılar.

◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

- Gece planlayarak yatıp sabah eyleme geçmek. En doğrusu bu.

◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?

- Stratejik soru... Galiba düşmanımın aklını okumak daha çok isterdim.

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?

- İnsanın şansı bahtı güzel olsun ya... Bu soruyu bu klişeyle taçlandıralım.

◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?

- Bence bunun doğru cevabı şu: Bazen getirir, bazen de getirmez.

◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?

- Açıkçası negatif ama ilginç insanlar daha çok ilgimi çekiyor. Öyle yani...

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

- Benden daha gevezesi varsa masanın tahammülü zor olur. (Gülüyor)

◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- “Ölü Ozanlar Derneği” filmini çok severim. Onun da mottosu “Carpe Diem”. “Anı yaşa” diyelim.

◊ İzmir mi, İstanbul mu?

- İzmir ilk aşkım, İstanbul uzun ilişkim.

◊ Peki İstanbul’un... Avrupa Yakası mı, İzmir’e benzeyen Anadolu yakası mı?

- Anadolu Yakası’na bayılıyorum ama Avrupa Yakası’nda yaşıyorum. Benimki de böyle bir çelişki işte...

◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

- Uff ne zor soru. Çünkü imkân olsa her ikisini de çok ama çok isterdim.

KÜÇÜK KEYİFLER

Tavlada dünya deviyim

◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- İzmirli damarım elbette “Rakı-balık-Ayvalık” diyor.

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

- Ufff Boşnak kökenli olduğumdan hamur işine dayanamam. Mantı, mantı, mantı... (Gülüyor)

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Bir sene boyunca hiç yemeden yaşamayı denemiş biri olarak kırmızı et.

◊ Bodrum mu, Çeşme mi?

- Çocukluğum hep Çeşme’de geçti. Ama büyüdükçe Bodrum’cu oldum.

◊ Tavla mı, satranç mı?

- Ne diyorsun? Ben tavlada dünya deviyim.

◊ Kedi mi, köpek mi?

- Doğduğum günden beri en az üç kedim var. Köpeklere de bayılıyorum ama kedilere tapıyorum.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Güneş mi, ay mı?

- Güneş.

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Günbatımı.

◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?

- Gemi.

◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?

- Kahve.

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Deniz.