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Haber Giriş: 27.08.2020 - 08:01 | Son Güncelleme:

Begüm Kütük: Hediye yerine bağış yapın

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Begüm Kütük: Hediye yerine bağış yapın
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BEGÜM Kütük, 40 yaş doğum günü hediyesi olarak Bir Dilek Tut Derneği’ne bağış yapılmasını istedi.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı: “Bu yıl hepimizin yaşadığı talihsizlikler, acılar, hastalıkla mücadele derken, günden güne daha hassas ve duyarlı biri oldum. Yaşamın sandığımız kadar uzun olmadığını ama paylaşacak onca güzelliğe yetecek ömrümüzün olduğunu anladım. Dostlarımdan hediye istemiyorum. 40. doğum günümü Bir Dilek Tut Derneği’ndeki çocukların dileklerine bağışlıyorum. Elif Nur’un en büyük hayali piyano sahibi olmak. Elif Nur’un hayaline katkı sağlamak için dilediğiniz kadar bağış yapabilirsiniz.”

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