Begüm Kütük: 3 ay balayı yaptık

Oyuncu, Ramazan Bayramı’nın son gününde Alem dergisinin sosyal medyada yaptığı canlı yayına katıldı. Karantina günlerinde eşi ile aşk perçinlediğini söyledi. Begüm Kütük, “İşten güçten, koşturmacadan dolayı Erdil ile doğru dürüst zaman geçiremiyordum. Bu karantina günleri iyi geldi. 10 yıllık evliliğimizde 3 ay balayı yapmış olduk, hep baş başaydık” dedi.





