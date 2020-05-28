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Haber Giriş: 28.05.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

Begüm Kütük: 3 ay balayı yaptık

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Begüm Kütük: 3 ay balayı yaptık
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Begüm Kütük ile karikatürist Erdil Yaşaroğlu, Eylül 2010’da nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu, Ramazan Bayramı’nın son gününde Alem dergisinin sosyal medyada yaptığı canlı yayına katıldı. Karantina günlerinde eşi ile aşk perçinlediğini söyledi. Begüm Kütük, “İşten güçten, koşturmacadan dolayı Erdil ile doğru dürüst zaman geçiremiyordum. Bu karantina günleri iyi geldi. 10 yıllık evliliğimizde 3 ay balayı yapmış olduk, hep baş başaydık” dedi.

Begüm Kütük: 3 ay balayı yaptık


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