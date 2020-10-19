Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi

Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen nikâh törenine çiftin yakın dostları katıldı. Birgören’in nikâh şahitliğini “Plastik Aşklar” oyunundaki rol arkadaşı Oya Başar ve Özge Özder üstlendi.



Tören öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, alyanslarını “Plastik Aşklar”ın kulisinde unuttuğunu söyledi: “Yüzüklerimizi kuliste unuttuk. Sabah onları aldırdık. Sahneden inip bir gün sonra nikâh salonunda olmak enteresan” dedi.







