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Haber Giriş: 19.10.2020 - 07:51 | Son Güncelleme:

Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi
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Begüm Birgören, Mehmet Cemil ile önceki gün Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturdu.

Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen nikâh törenine çiftin yakın dostları katıldı. Birgören’in nikâh şahitliğini “Plastik Aşklar” oyunundaki rol arkadaşı Oya Başar ve Özge Özder üstlendi.

Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi

Tören öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, alyanslarını “Plastik Aşklar”ın kulisinde unuttuğunu söyledi: “Yüzüklerimizi kuliste unuttuk. Sabah onları aldırdık. Sahneden inip bir gün sonra nikâh salonunda olmak enteresan” dedi.
Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi

Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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