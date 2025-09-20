Yeni sahibine bir yeryüzü cenneti vaad ediyor... Bedava verseler yine de kimse istemiyor... Uğursuz ev ünlü çiftin kabusu oldu

Haberin Devamı

2000'lerin başında Gigli filminin setinde tanışıp aşık olan ve nişanlanan ikili o zamanlar evlenememişti... Aradan yıllar, başka aşklar ve evlilikler geçtikten sonra yine yolları kesişti.

Lopez ile Affleck ya da basının onlara taktığı isimle Bennifer, bu kez şeytanın bacağını kırdı ve 2022'de evlendi. Yine de mutlulukları çok uzun sürmedi. Geçen yıl yollar ayrıldı, evlilik yıkıldı.

56 yaşına giren Jennifer Lopez ile 54 yaşındaki Ben Affleck, artık boşandı ve birbirleriyle anıları dışında başka hiçbir ilişkisi kalmadı.

Anılar ve 60.8 milyon dolarlık bir malikane!

O MALİKANEYİ KİMSE SATIN ALMAK İSTEMİYOR

Lopez ile Affleck, evliliklerinin ilk yılında satın aldıkları bu malikanede birlikte yaşlanmayı planlıyordu çift... Orada aşklarını büyütüp nice güzel anı biriktirecekler ve bir yastıkta yaşlanacaklardı.

Ama öyle olmadı... Bu lüks malikane onların aşkına mezar oldu kelimenin tam anlamıyla...

Boşandıktan sonra tek amaçları da bu mülkü elden çıkarmak... İşte bunu bir türlü başaramıyorlar...

Aslında insanları ilk bakışta cezbedecek kadar güzel olan o malikaneye bir türlü alıcı çıkmıyor.

FİYAT İNDİKÇE İNİYOR... YİNE ALAN YOK: Lopez ve Affleck bu mülkü, önce 60.8 milyo dolara satışa çıkardı. Fakat alıcı bulamayınca geçtiğimiz mayıs ayında fiyatı 8 milyon indirdi. Yeni hamle ise fiyatı biraz daha düşürüp 52 milyon istemek oldu. Bakalım eski çiftin artık başkaları tarafından da "uğursuz" diye nitelendirilen evine bu kez alıcı çıkacak mı!





EN ÇOK AFFLECK SATILMASINI İSTİYOR

Aslına bakılırsa Lopez ile Affleck'in arasındaki ilişkinin tam olarak bitmesi için bu malikanenin artık satılması gerekiyor.

Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddialara bakılırsa özellikle de Affleck, bu işten tamamen kurtulmak için mülkü zararına satmayı bile göze almış durumda.

Yeter ki Lopez ile hiçbir bağlantısı kalmasın...





BÜYÜK AŞKIN KÜL OLUP BİTTİĞİ YER

Tam 12 yatak odası, 24 banyosu bulunan bu malikane için de 2023 yılında 60.8 milyon dolar ödedi ünlü çift.

Boşanma kararı aldıktan sonra ise bu malikaneyi satışa çıkardılar. Ama gelin görün ki onların hem büyük aşkının hem de bu aşkın kül olup tarihe karışmasının tanığı olan malikaneyi kimse satın almak istemiyor.

Söylenenlere göre Lopez ile Affleck'e malikanenin satış fiyatının çok yüksek olduğu ve düşürmeleri gerektiği söylendi. Önceleri 55 yaşındaki Lopez buna pek yanaşmadı. Ama o da yakın zamanda pes etti ve fiyat düşürüldü.

İşin daha da ilginç yanı, Lopez ile boşandığı 52 yaşındaki Affleck'in bir an önce satmak istediği malikanesine geçen yaz bir alıcı çıktı.

O sırada planlara göre 64 milyon dolar ödeyecek olan bu alıcı malikanenin yeni sahibi olacaktı.

Fakat söz konusu alıcı son anda ailevi sorunlarını öne sürerek bu malikaneyi almaktan vazgeçti.





EVDEKİ BAZI DEĞERLİ EŞYALAR SATIŞA SUNULMUŞTU

Daha Lopez'in boşanma davası açtığı duyulmadan önce evdeki bazı değerli eşyaların satışa çıkarıldığı da duyulmuştu.

Bir de olayın .aşka bir boyutu var ki o da ilginç. Boşanmayla ilgili haberler ilk duyulduğunda Ben Affleck'in bu malikaneden hiç hoşlanmadığı da konuşulmuştu. Zaten Lopez ile araları bozulduğunda Affleck'in yaptığı ilk iş buradan kaçmak oldu.

İddialara göre Affleck, burayı hiç sevmiyordu çünkü eski eşi Jennifer Garner'dan olan üç çocuğunun yaşadığı yere uzaktı.

BU EVDEN NEFRET EDİYORDU

Zaten ayrılık söylentileri çıktıktan hemen sonra Ben Affleck, eski eşi Garner ve üç çocuğunun evine yakın bir kiralık eve taşındı.

Hatta Lopez ile birlikte yaşadığı evdeki bütün kişisel eşyalarını da yanında götürdü.

Son gelen haberlere göre Affleck, o evden de tasını tarağını toplayıp ayrıldı. Eski karısı Jennifer Garner'ın yaşadığı Brentwood'da başka bir yere taşındı.