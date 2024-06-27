Bedava kıyafetler de bir işe yaramadı...Üstünlük savaşının sonu kötü oldu

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Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle ile ilgili çarpıcı bir iddia da kraliyet yazarı Tom Bower tarafından ortaya atıldı.

Bower, kaleme aldığı yeni kitabında bir zamanlar yakın dost olan Victoria Beckham ile Meghan Markle arasında bazı sorunlar yaşandığını ileri sürdü.

Müzik dünyasını bıraktıktan sonra moda tasarımcılığına geçen Victoria'nın Markle'a bedava giysiler yolladığını ama sonucun hiç de umduğu gibi olmadığını ileri sürdü.

ONCA KIYAFET BOŞA GİTTİ

Bower'ın kitabında anlattığına göre Victoria Beckham, kendi markasından seçtiği 6 bin sterlin değerinde bir dizi kıyafet ve aksesuar gönderdi. Elbette bu konuda bir amacı vardı.

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Bilindiği gibi göz önündeki insanların kıyafetlerini giymesi, ünlü moda markaları açısından bir tür reklam oluyor. Ünlü kişilerin üzerinde görülen markalar da peynir ekmek gibi satılıyor.

Belli ki Beckham da o sıralarda yakın arkadaşı olan Meghan Markle'a tasarımlarını gönderirken böyle bir planı vardı.

Markle, Beckham tarafından kendisine gönderilen o kıyafetleri İngiliz kraliyet ailesinin çalışan bir üyesiykenı giydi. Bunlardan biri aileyle birlikte Noel kutlaması sırasında Sandringham'da toplandıklarında üzerinde olan kıyafetti. Diğerini de yine bir etkinlikte giydi.

Her ikisinde de Meghan, ilk bebeği Archie'ye hamileydi. Fakat Bower'ın ileri sürdüğüne göre Victoria Beckham'ın bu tasarımlarını Meghan Markle'a gönderdikten sonra eline geçen ise özetle sıfıra sıfır elde var sıfırdı. Sadece Markle'ın kullandığı bir çanta ilgi gördü ve satıldı.

ZENGİNLİĞİNİ KISKANDI İDDİASI

Meghan ve Harry ile Beckham çiftinin arkadaşlığı ise aradan geçen yıllar içinde bozuldu. Bower'ın ileri sürdüğüne göre Markle, Victoria'nın kendisinden daha zengin olduğunu fark edince bundan rahatsız olmaya başladı. Yazarın ileri sürdüğüne göre bu durum Markle'ın canını sıktı

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Tom Bower, Meghan'ın, kendisini sosyal statü olarak Beckham çiftinden daha yukarıda gördüğünü ileri sürdü.

Bu konudaki satırları şöyle: "Meghan'ın ünlüler dünyasında, sosyal statünüzü zenginliğiniz ve şöhretiniz belirler. Meghan da İngiliz kraliyet ailesinden biri olduğu için kendini Vitcoria''dan üstün gördü."

Bütün bunların sonunda da iki ailenin dostluğu büyük yara aldı.

Bu konu kısa bir süre önce bir kez daha gündeme gelmişti. Dostluğun bozulmasıyla ilgili çeşitli teoriler ortada dolaşıyordu.

İŞ DÜNYASINDA RAKİP OLDULAR

Öncelikle artık Prens Harry ile Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesinin çalışan üyeleri arasında değil. Bu yüzden de kendilerine farklı iş alanları yarattılar.

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Dünya çapında tanınmış kişiler oldukları için de öyle sabah 9, akşam 5 tarzı işler yapmaları mümkün görünmüyor. Hatta Meghan'ın eski mesleği olan oyunculuğa dönmesi de seçenekler arasında yer almıyor.

Uzun sözün kısası, Harry ile Meghan, tıpkı gösteri dünyasının diğer ünlüleri gibi farklı alanlara yöneldi.

MEGHAN ARTIK REÇEL SATIYOR

Bazı dijital yayın platformları için podcast yayınları hazırlamak, TV programları yapmak gibi. En sonunda da Meghan Markle, geçtiğimiz aylarda kendi yaşam tarzı markasını yarattı.

Harry ve iki çocuğuyla birlikte yaşadıkları Montecito bölgesinde yetişen meyvelerden yapılan reçelleri pazarlamaya başladı.

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İşte Markle'ın tabii ki kocası Harry ile birlikte iş dünyasına yönelmesi onları Beckham çiftiyle rakip haline getirdi.

İş dünyası uzmanlarına bakılırsa bu alan aslında 'doymuş' bir alan yani Meghan'ın başarısızlığa uğraması çok da uzak bir ihtimal değil.

İşte söylentilere göre Meghan Markle'ın işinin batması durumunda bundan en çok keyif alacak kişi ise David Beckham'ın karısı Victoria...

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Eğer Markle, adım attığı işte başarısız olursa Victoria'nın intikamı da kendiliğinden alınmış olacak... Bunun ardında da iki aile arasında gerilime yol açan, dostluklarını zora sokan bir ayrıntı var.

Epey bir süre yakın dost oldukları konuşulan Harry ve Meghan ile David ve Victoria'nın arası son dönemde açık.

İleri sürülenlere göre Harry ve Meghan, Victoria'yı kendileriyle ilgili haberleri basına sızdırmakla suçluyor.

Bu da Sussex çifti ile Beckham çiftinin arasını iyice açtı. Hatta yine konuşulanlara göre karısı hakkındaki bu söylentiler David Beckham'ı da çok kızdırdı.

'İNTİKAM KENDİLİĞİNDEN GELECEK'

İşte uzmanlara göre eğer Meghan Markle, el attığı işte başarısız olursa Victoria Beckham da kendisine "haber sızdırıyor" iddiaları nedeniyle kIzgın olduğu MEghan ve Harry'den intikamını kendiliğinden almış olacak.

Bu konuda İngiliz The Sun gazetesine konuşan marka uzmanı DeniSe Palmer Davies "Victoria bile iş dünyasında bazı zorluklarla karşılaştı. Meghan'ın el attığı alanda piyasayı kırmak çok zor, bu alan doygunluğa ulaşmış bir alan" diye konuştu.

Palmer Davies, Meghan'ın yaşam tarzı işindeki başarısızlığının Beckham çifti ile devam eden soğuk ilişkinin içinde Victoria için iyi bir intikam olacağını da sözlerine ekledi.

Bu arada her iki çiftin de bir dijital platformda da birbirlerine rakip olduğunu hatırlatalım. Beckham çiftinin bu platformda yayınlanan programı 208 milyonun üzerinde seyirci tarafından izlendi.

Meghan ve Harry'nin ondan bir yıl önce aynı platforma hazırladıkları program ise 72.9 milyon seyircide kaldı..

VAKFININ İTİBARI DAVID' E EMANET

Bu arada kısa bir not daha...

İngiltere Kralı Charles ile David Beckham zaten sıcak olan ilişkilerini biraz daha "ısıttı" son dönemde.

Kral Charles, King's Foundation adlı kurumun elçisi olarak David Beckham'ı görevlendirdi. Söz konusu vakıf Charles'ın veliaht pens olduğu dönemde para karşılığı nişan dağıtma iddialarıyla bir skandalın merkezinde yer almıştı.

Kral Charles, şimdi kendi adını taşıyan vakfın onurunu kurtarma görevini de çok güvendiği David Beckham'ın ellerine emanet etmiş oldu böylece.