Bedava dolgu kabusundan zor uyandı

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BİLSEYDİ BÜYÜK OLASILIKLA YAPTIRMAZDI

İşte henüz 28 yaşındaki Jessica Burko'nun başına gelen "estetik felaketi" bu konuda ibret olabilecek türden. Neyse ki genç kadın, zor da olsa uğraşarak bu kabustan uyanmayı başardı.



Burko, yaptırdığı bedava dudak dolgusundan sonra bunları yaşayacağını, görüntüsünün bozulması bir yana canının bu kadar yanacağını bilseydi böyle bir teşebbüste bulunmazdı büyük olasılıkla.

Gelin, görüntüsüyle sosyal medya kullanıcılarını dehşet içinde bırakan Jessica Burko'nun öyküsüne bir bakalım.

BEDAVA DUDAK DOLGUSU YAPTIRMA FIRSATI KAZANDI

Her şey aktif bir şekilde sosyal medya kullanan Burko'nun; Instagram'da katıldığı bir çekilişi kazanmasıyla başladı. Genç kadın bu "zaferinin" sonucunda bedava dudak dolgusu yaptırma hakkını elde etti.

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Eski paylaşımlarına bakılırsa, estetik uygulamalardan zaten yararlanmakta olan Burko, bu fırsatı da kaçırmadı. Gidip dudaklarına bedava dolgu yaptırdı. Sonrasında da olanlar oldu!

DUDAKLARI İKİ KATINA ÇIKTI

O dolgu yapıldıktan sonra Jessica'nın dudakları, normal ölçüsünün iki katına çıktı. Üstelik genç kadının çektiği ağrılar da cabası. Fakat bu durum bile Jessica Burko'yu her zaman gittiği ve DUDAK DOLGUSU yaptırdığı yerin yolunu tutmaktan alıkoyamadı. Fakat orada yapılan uygulama da olumlu sonuç vermedi.

Başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaşan Jessica Burko'nun bu görüntüsü takipçilerini çok korkuttu. Bir model ve aynı zamanda bir ofis yöneticisi olan Burko, başına gelenleri sosyal medyadaki takipçilerine anlattı.

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'KORKUNÇ BİR ACI HİSSEDİYORUM'

"Dolguyu yaptırıp arabamın yanına gittiğimde dudaklarım normalin iki katı büyüklüğündeydi. Korkmaya başladım. Ayrıca korkunç bir acı hissediyordum. Bu garipti, çünkü böyle olmaması gerekiyordu" diye anlattı yaşadıklarını.

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Anlattığına göre başına gelenler bununla da sınırlı kalmadı. Cildi aşırı şekilde kızardı. Bunun üzerine hemen dolgu yaptırdığı yere döndü. Orada bir stereoid ilaç verildi Jessica'ya. Fakat o da işe yaramadı.

Eve gittiğinde dudakları inanılmaz bir boyuta ulaşmıştı. Ayrıca yüzü de şişmeye başlamıştı. Jessica başına gelenleri sosyal medya hesabından anlatırken gözyaşlarını da tutamadı.

Los Angeles'ta yaşayan genç kadının takipçileri de onun başına gelenlerden dehşete kapıldı. Bir takipçisi "En büyük korkum bu. Umarım daha fazla komplikasyon yaşamadan sorun çözülür" yorumunu yaptı.

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ESTETİK MERAKLILARINA UYARIDA BULUNDU

Bütün bunların ardından Jessica Burko, işinde uzman bir doktorun yolunu tuttu. Neyse ki onun sayesinde dudaklarında oluşan korkunç deformasyon düzeltildi. Jessica'nın dudaklarında hala dolgu olsa da artık daha normal ölçülerde bir görünüme sahip.

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Jessica Burko, bütün bunları sosyal medyada paylaşmasının nedenini ise "Başkalarına ders vermek" olarak açıkladı. Sonra da kimsenin bilmediği yerlerde özellikle de ücretsiz olarak dolgu ya da başka bir estetik müdahale yaptırmamaları konusunda uyardı.

Burko'nun o korkunç görüntüden kurtulmasının yolu ise yapılan dolguyu eritmek oldu. Genç kadın başına bu türden istenmeyen bir olay gelen hemcinslerine de böyle bir durumda hemen işin uzmanı olan bir kliniğe gitmelerini önerdi.