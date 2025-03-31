Beckham’lara yeni şok! 20 yıl önceki ihanet iddiası yine gündemde: O evliyken dört ay ilişki yaşadık

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Sporculuk kariyerindeki başarıları, kulüp satın alarak futbolculuktan futbol patronluğuna ilerleyişi, ünlü şarkıcı Victoria Beckham’la evliliği ve hepsi birer birer ünlenen dört çocuğu…

SADECE SPORUN DEĞİL MAGAZİNİN DE EN ÜNLÜ YÜZLERİNDEN BİRİ

David Beckham sadece spor dünyasının değil magazin dünyasının da en renkli yüzlerinden biri olarak tanınıyor.

David Beckham'ın başı bir kez daha 20 yıl nceki ihanet skandalı yüzünden dertte

En çok da Victoria Beckham’la evliliği, kurdukları büyük ve mutlu aileyle gündeme geliyor.

Her zaman iyi bir aile babası olarak ve eşi Victoria Beckham’a olan aşkıyla anılsa da David Beckham’ın yıllar önce ortaya çıkan ihanet iddiaları da unutulmuyor.

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AŞIK BİR KOCA, İYİ BİR AİLE BABASI… AMA İHANET SKANDALI UNUTULMUYOR

Hakkında hazırlanan belgeselde gündeme gelen, kendisinin yıllardır yalanladığı, Victoria Beckham’ın da “O zamanlar çok zor günler geçirmiştik” diyerek anlattığı bu aldatma hikâyesi şimdi bir kez daha gündemde.

Futbol kariyerinin en başarılı döneminde Real Madrid'e transfer olan David Beckham burada assistanlığını yapan Rebecca Loos ismli kadınla ilişki yaşadığı iddialarıyla bir dönem gündemden düşmemişti

Bunun sebebi de bizzat iddianın kaynağı, David Beckham'ın eski asistanı Rebecca Loos.

Rebecca Loos, Beckham'ın daha önce reddettiği iddialarını verdiği son röportajında tekrarladı ve söylediklerinin arkasında durduğunu ifade etti.

David Beckham'ın eski asistanı Rebecca Loos, geçtiğimiz günlerde 60 Minutes Australia programına katıldı ve yirmi yılı aşkın bir süre önce ünlü futbol yıldızı hakkında ortaya attığı ilişki iddialarını yeniden gündeme getirdi.





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İDDİANIN SAHİBİ YENİDEN KONUŞTU: BEN HİÇ YALAN SÖYLEMEDİM

Beckham daha önce suçlamaları reddetmişti ancak Rebecca Loos yeni röportajında “gerçeğe sadık kaldığını”, “asla abartmadığını” ve “tek bir konuda bile yalan söylemediğini” tekrarladı.

2003 yılında Beckham'ın kişisel asistanı olarak çalışan Hollandalı eski model, futbol yıldızıyla eşi Victoria Beckham'la evliyken bir ilişki yaşadığını iddia etmesinden bu yana geçen yıllarda hiç yalan söylemediğinin altını bir kez daha çizdi. O günlerde Beckham'ın asistanlığını yapan Rebecca Loos 20 yıl önceki iddialarının arkasında durduğunu, hiç yalan söylemediğini ve ünlü futbolcuyla dört ay ilişki yaşadığını tekrarladı

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DAVID BECKHAM HAKKINDA SÖYLENENLERE “GÜLÜNÇ” DEMİŞTİ

David Beckham'ın 20 yıldan uzun bir süre önce kendisiyle dört ay süren bir ilişki yaşadığını iddia eden eski asistanı 47 yaşındaki Rebecca Loos, David Beckham bunu “gülünç” diyerek yalanlasa da “Bence onlara karşı çıkmak çok cesurca bir şeydi. Gerçeğe sadık kaldım. Asla abartmadım. Tek bir konuda bile yalan söylemedim.” demeye devam ediyor.

Şu anda bir doktorla evli olan iki çocuk annesi Loos, Beckham'ın Temmuz 2003'te Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olmasından kısa bir süre sonra onunla çalışmaya başladı.





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“DÖRT AY İLİŞKİ YAŞADIK”

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İşten çıkarılmasının ardından Nisan 2004'te News of the World'e verdiği bir röportajda Beckham’la dört ay süren bir ilişki yaşadığını iddia etti. David o sırada Victoria ile beş yıldır evliydi ve Loos onun için çalışmaya başladığında iki çocuğu vardı. David Beckham iddiaları reddetti.

David Beckham o dönemde yaptığı açıklamada “Son birkaç aydır özel hayatımla ilgili giderek daha fazla gülünç hikayeler okumaya alıştım. Bu sabah ortaya çıkan şey de bunun bir başka örneğidir” demişti.

David ve Victoria Beckham evliliklerinin sallantıda olduğu günleri atlatıp 25 yılı devirdiler ancak o dönemleri hayatlarının en zor günleri diyerek anlatmaya devam ediyorlar

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“Basit gerçek şu ki, çok mutlu bir evliliğim, harika bir eşim ve çok özel iki çocuğum var. Herhangi bir üçüncü şahsın bunu değiştirmek için yapabileceği hiçbir şey yok” diyen Beckham’ın o günlerde evliliği büyük bir sarsıntı geçirse de Victoria Beckham eşinin arkasında durmaya devam etmişti.

“BİZ BİRLİKTEYKEN VICTORIA BECKHAM ŞEHİR DIŞINDAYDI”

İhanet iddialarını yineleyen Loos, David'in kendisini bir otele davet ettiği sırada Victoria'nın şehir dışında olduğunu söyledi ve “kabul ettiğini” de sözlerine ekledi.

Loos yaşadıklarını “Bana söylediği her klişe cümleye balıklama atladım. Ve iki hafta sonra Ronaldo'nun doğum günü partisindeydik ve David oradan güzel bir modelle çıktı. Ben de 'Ah' dedim. Benim için zor bir geceydi. ‘Anlamıyorum’ dedim. Ve büyük bir oyuna getirildiğimin farkına varmaya başladım.” sözleriyle anlattı.

Yaşananlardan yirmi yıl sonra, 2023’te hakkında dört bölümlük bir belgesel çekilen David Beckham, Victoria ile evliliğindeki zor bir döneme değinmişti.

İKİSİ DE O GÜNLERİ “ÇOK MUTSUZDUK” DİYE ANLATMIŞTI

Victoria Beckham da belgeselde kocasının Real Madrid'e transfer olduğu dönemi “hayatım boyunca en mutsuz olduğum dönem” olarak nitelendirdi.

Rebecca Loss yaşananların ardından farklı bir kariyer yolu çizmişti... Norveçli bir doktorla evlenen Loos iki çocuk annesi

Rebecca Loss’un iddialarına yer verilmeyen belgeselde Victoria Beckham “Dünya bize karşıymış gibi hissediyordum. Dürüst olmak gerekirse biz de birbirimize karşıydık” demiş David Beckham da “Başa çıkması zor olan bazı korkunç hikayeler vardı. Victoria ve ben evliliğimizde ilk kez bu tür bir baskı altına giriyorduk. Her uyandığımızda başka bir şey olduğunu hissediyorduk” demişti.