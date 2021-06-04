Bebek sürprizi

Oyuncu, içinde ultrason fotoğrafı olan hediye kutularını arkadaşlarına verdi. Erturan’ın şaka yaptığı sanan arkadaşları, kutuları açınca çok şaşırıp bebek sevincine ortak oldu. Oyuncu, arkadaşları Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Hande Soral, Şükrü Özyıldız, Ebru Cündübeyoğlu ve Sarp Akkaya’nın sevinçlerinin yer aldığı gizli kamera görüntülerinden de klip hazırladı. Erturan, “Canım eşim daha anlamlı, muhtemelen bol maceralı günler bizi bekliyor. Bebeğimizi sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğimiz. Bu şaka çok gerçek oldu” dedi.

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