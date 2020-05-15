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Deniz BOY
Haber Giriş: 15.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bebek sokakları şenlendi

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Bebek sokakları şenlendi
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Çarşamba günü 0-14 yaş arasına 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi, Bebek sokakları dolup taştı. Bebek’te objektife takılanlar arasında tanınmış isimler de vardı.

HIZLI VE NEŞELİ

Bebek sokakları şenlendi

Avi Habib motosikletiyle Bebek sokaklarındaydı. Habib, gazetecileri fark edince durup poz verdi.
Bebek sokakları şenlendi

OYUN ZAMANI

Bebek sokakları şenlendi

Hande Acar, 4 saatlik izni fırsat bilip kızları Masal ve Mavi’yi parka götürdü. Acar, muhabirlere poz verdikten sonra “Arkadaşlar hemen gitmemiz gerekiyor, saatimiz dolmak üzere” diyerek çocuklarını aracına bindirdi.

PARA ÇEKTİ

Bebek sokakları şenlendi

Bankamatikten para çekerken görüntülenen Doğan Gündoğdu, muhabirleri gülümseyerek selamladı.

ÇOCUKLAR HAVA ALSIN

Bebek sokakları şenlendi

Melis ve Burak Hatipoğlu çifti de çocuklarını gezdirirken objektife yansıdı. 

SAHİL GEZİSİ

Bebek sokakları şenlendi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, oğlu Aslan Can’la sahilde yürüyüş yaptı. Tedbiri elden bırakmayan Ersoy, oğluna da maske taktı.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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