Bebek sokakları şenlendi
Çarşamba günü 0-14 yaş arasına 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi, Bebek sokakları dolup taştı. Bebek’te objektife takılanlar arasında tanınmış isimler de vardı.
HIZLI VE NEŞELİ
Avi Habib motosikletiyle Bebek sokaklarındaydı. Habib, gazetecileri fark edince durup poz verdi.
OYUN ZAMANI
Hande Acar, 4 saatlik izni fırsat bilip kızları Masal ve Mavi’yi parka götürdü. Acar, muhabirlere poz verdikten sonra “Arkadaşlar hemen gitmemiz gerekiyor, saatimiz dolmak üzere” diyerek çocuklarını aracına bindirdi.
PARA ÇEKTİ
Bankamatikten para çekerken görüntülenen Doğan Gündoğdu, muhabirleri gülümseyerek selamladı.
ÇOCUKLAR HAVA ALSIN
Melis ve Burak Hatipoğlu çifti de çocuklarını gezdirirken objektife yansıdı.
SAHİL GEZİSİKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, oğlu Aslan Can’la sahilde yürüyüş yaptı. Tedbiri elden bırakmayan Ersoy, oğluna da maske taktı.
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