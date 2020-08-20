MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri"Bebek kıpır kıpır kıpırdar" Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyor
GeriMagazin "Bebek kıpır kıpır kıpırdar" Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 20.08.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

"Bebek kıpır kıpır kıpırdar" Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Bebek kıpır kıpır kıpırdar" Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyor
Abone Olgoogle-news

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çift şimdilerde bebek bekliyor.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Şimdilerde 7 aylık hamile olan Ayşecan Tatari, geri sayıma başladı. Tatari, göbeği burnunda pozları da Instagram hesabından "Etim etine değende, elimi karnına koyanda, bebek kıpır kıpır kıpırdar.." notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi...

Bebek kıpır kıpır kıpırdar Çocuklar Duymasının Duygusu Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyor


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle