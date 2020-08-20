"Bebek kıpır kıpır kıpırdar" Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyor

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Şimdilerde 7 aylık hamile olan Ayşecan Tatari, geri sayıma başladı. Tatari, göbeği burnunda pozları da Instagram hesabından "Etim etine değende, elimi karnına koyanda, bebek kıpır kıpır kıpırdar.." notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi...





